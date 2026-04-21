【オープン記念】猿田彦珈琲バリスタが選んだ「ペアリングセット」を販売｜店舗限定コラボレーションを実施　「PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店」2026年4月28日（火）新規オープン

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）は、「PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店」を2026年4月28日（火）にオープンいたします。

新店舗のオープンを記念して、同じくアトレ恵比寿 西館に店舗を構えるスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」（運営：猿田彦珈琲株式会社）とのコラボレーション企画を実施いたします。

本店舗は、JR恵比寿駅直結の商業施設「アトレ恵比寿 西館」にオープン。お仕事帰りや、移動の合間にも気軽に立ち寄りやすい店舗です。取引先への手土産や大切な方へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美スイーツとしてもお楽しみいただける箱菓子を取り揃えます。

【店舗概要】

店舗名 ：PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店

所在地 ：〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1丁目6番1号

アトレ恵比寿西館1階

営業時間 ：10：00～20：00

定休日 ：館に準ずる

オープン日：2026年4月28日（火）

【オープン記念】「猿田彦珈琲」とコラボレーション！バターサンドと珈琲の「ペアリングセット」を店舗限定で販売

オープンを記念して、同じくアトレ恵比寿西館に店舗を構えるスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」とコラボレーション企画を実施。PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店限定で「PRESS BUTTER SAND × 猿田彦珈琲 ペアリングセット」を販売いたします。

猿田彦珈琲のバリスタとPRESS BUTTER SANDの商品企画担当者がセレクトした、ペアリングを楽しめる本セット。バターサンドの定番2種類を詰め合わせた「バターサンド2種詰合せ〈チョコレート〉8個入」と、猿田彦珈琲の定番で深煎りの「猿田彦フレンチ」「大吉ブレンド」のドリップバッグが各2枚ずつのセットです。

ご自宅でのコーヒーブレイクや、ちょっとした御礼を伝えたいときのカジュアルギフトとしても、ぜひご利用ください。

＜ペアリング例＞

■バターサンド × 猿田彦フレンチ

バターサンドの豊かなバターの香りと、なめらかなバターキャラメルの甘みを、「猿田彦フレンチ」の艶やかなコクとほのかな果実感が引き立てます。

深煎りの「猿田彦フレンチ」は、赤ワインのピノ・ノワールや生チョコレートを思わせるような、滑らかな舌触りの奥行きのある味わい。濃厚でありながらも重たすぎないリッチな味わいがバターサンドのおいしさと重なり、上品で洗練された余韻をお楽しみいただけます。

■バターサンド〈チョコレート〉 × 大吉ブレンド

「バターサンド〈チョコレート〉」の濃厚でコクのある味わいを、「大吉ブレンド」のダークチョコレートやウォールナッツを思わせる深い風味が引き立てます。

深煎りならではのコクがありながらも、重すぎずまろやかなバランスの「大吉ブレンド」。まろやかな口当たりと丸みのある苦みが「バターサンド〈チョコレート」のチョコレートバタークリームとバターキャラメルの甘みをやさしく包み込み、満足感のある余韻をお楽しみいただけます。

【商品概要】

＜PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店限定＞PRESS BUTTER SAND × 猿田彦珈琲 ペアリングセット

■価格：2,500円（税込）

■内容：

・バターサンド2種詰合せ〈チョコレート〉8個入

（バターサンド、バターサンド〈チョコレート〉×各4個 ）

・猿田彦フレンチドリップバッグ ×2枚

・大吉ブレンドドリップバッグ ×2枚

■販売期間：2026年4月28日（火）～ 5月12日（火）※各日20個限定※なくなり次第終了

「猿田彦珈琲 アトレ恵比寿ウエストサイドストア」をご利用の方に「バターサンド」1個をプレゼント

オープン日の4月28日（火）より、猿田彦珈琲「アトレ恵比寿ウエストサイドストア」をご利用の方に、PRESS BUTTER SANDの定番商品「バターサンド」1個を期間限定でその場でプレゼントいたします。店内ではもちろん、テイクアウトをしてオフィスやご自宅、公園でのコーヒーブレイクのお供に、ぜひお楽しみください。

【プレゼント概要】

■対象：

「猿田彦珈琲 アトレ恵比寿ウエストサイドストア」にて、1,250円（税込）以上ご購入の方 ※1会計につき1個となります。

■期間：2026年4月28日（火）～2026年5月4日(月・祝） ※1日30個限定。各日なくなり次第終了となります。

【会社概要】

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営

・展開する主要な菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 （https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」 （http://tea-drop.com）