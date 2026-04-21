ランコム グローバル アンバサダーにゾーイ・サルダナが就任

日本ロレアル株式会社Photo: Daniel Sannwald for Lancôme

ランコムは、現代的な女性らしさと内側から溢れ出す自信をまとい、あらゆる役柄で圧倒的な存在感を放つゾーイ・サルダナを、新たなグローバル アンバサダーとして迎えます。アカデミー賞俳優であり、プロデューサー、そして世界的なアイコンでもある彼女は、地に足の着いた確かな視点を持ち、ブランドの洗練された魅力を完璧に体現しています。

スキンケア、メイクアップ、フレグランスの分野で進化を牽引し続けるブランドであるランコムは、「前を向く勇気」という哲学のもとに、先進的かつポジティブなエネルギーを原動力としています。その象徴的な表現は、既存の枠にとらわれず、自分らしく前向きに生きる世界中の女性たちと深く共鳴する、エフォートレスなフランス流の女性らしさです。

躍動するレガシー

アカデミー賞俳優であるゾーイ・サルダナは、『アバター』、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』、そしてマーベル・スタジオの『アベンジャーズ／エンドゲーム』という、世界興行収入トップ3を独占する大ヒット作に出演し、史上最高の興行収入を記録した俳優としてその名を刻んでいます。最近では、オスカー受賞作『アバター』シリーズの第3作目『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』でネイティリ役を再演したほか、ジャック・オーディアール監督の『エミリア・ペレス』に出演。2025年、同作のリタ役でアカデミー賞助演女優賞を受賞したほか、ゴールデングローブ賞、クリティクス・チョイス・アワード、SAG（全米映画俳優組合賞）、英国アカデミー賞（BAFTA）でも同部門を制覇しました。

また、ニコール・キッドマンやモーガン・フリーマンと共演したCIAドラマシリーズ『特殊作戦部隊:ライオネス』のシーズン3の制作を終えたばかりです。彼女は同作の主演だけでなく、2013年に姉妹のマリエル、シセリーと共に設立したシネスター・ピクチャーズを通じて、エグゼクティブ・プロデューサーも務めています。

自分らしく、前を向く。

「私にとってランコムは、常に地に足が着いた、人間味あふれる美のビジョンを掲げるブランドです。それは、一人の女性、俳優、そして親としての私のあり方と深く結びついています。私にとっての美とは、信念を持つことです。自らの意志で道を決め、それを守り抜く自信を持つこと。この素晴らしい『ランコム グローバル アンバサダー』に加わり、真実の美を信じるブランドの一員になれることを、心から誇りに思います」―Zoe Saldaña（ゾーイ・サルダナ）

「ゾーイ・サルダナを私たちの仲間に迎えられることを心から嬉しく思います。ゾーイは単なる世界的なアイコンではありません。異なる世界、文化、そして世代を繋ぐダイナミックな力を持った存在です。彼女が放つ揺るぎない存在感と深い知性は、表面的な美しさではなく本質を求める現代の女性たちの心に深く響きます。そのエネルギッシュで優雅な佇まいはもちろん、何事にも動じない自己の確立、誠実なストーリーテリングへの情熱こそが、ランコムの力強いメッセージとなります。ゾーイはただそこにいるだけでなく、人との繋がりを生み出す人です。誠実で、明確な目的を持ち、輝きを放ちながら世界を歩む彼女のような偉大なアーティストとパートナーシップを結べることを誇りに思います」― Vania Lacascade（ランコム グローバル ブランド プレジデント）

多文化なバックグラウンドを持ち、時に繊細さを、時にありのままの強さを見せながらリーダーシップを発揮するゾーイ・サルダナは、ジュリア・ロバーツ、オリヴィア・ロドリゴ、クリスティ・ターリントン、イザベラ・ロッセリーニ、アヤ・ナカムラ、ヴァネッサ・カービーらといった、多彩で個性豊かなグローバル アンバサダーたちの仲間に加わります。

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp