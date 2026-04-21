多店舗展開の美容サロン「ルプラボウ」、TUNAG導入で新卒離職率0%を実現

株式会社スタメン

エンゲージメントプラットフォーム「TUNAG（ツナグ）」を提供する株式会社スタメン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：大西 泰平）は、愛知県を中心に複数の美容サロンを展開する株式会社ルプラボウ（本社：愛知県豊橋市）におけるTUNAGの活用事例を公開したことをお知らせします。

同社はTUNAGの導入により、拠点・雇用形態を越えた「賞賛文化」の醸成に成功し、2025年度の新卒離職率0%を達成しました。

導入の背景｜多店舗経営における「情報の分断」と「評価の偏り」の解消

株式会社ルプラボウでは、正社員や時短社員に加え、美容学生のアルバイトなど多様なスタッフが各店舗で勤務しています。従来、店舗間の連絡は個人のSNSに依存しており、情報の散在やプライベートとの境界線が課題となっていました。

また、売上数値が重視されやすい業界特性上、サロンを縁の下で支えるスタッフの「見えない貢献」が評価・還元されにくいという組織課題も抱えていました。

「TUNAG」で構築した、組織を強くする3つの新習慣

同社は、全スタッフがスマートフォンから手軽にアクセスできるコミュニケーション基盤としてTUNAGを活用し、以下の取り組みを習慣化させています。

ルプラボウ様のTUNAG画面

独自の「ポイント制度」による頑張りの還元

目標達成時や他店舗へのヘルプ出勤時にポイントを付与。貯まったポイントは社内の練習用備品や商品の購入に利用可能です。扶養内で働く美容学生やパート、アルバイトスタッフなど、給与だけでは報いきれない貢献に対する新たな評価手法として機能しています。

スタッフの活躍と個性が伝わる「ナレッジ共有」

各店舗の成功事例を従業員自らが発信し、全社で共有。本社から見えにくかった現場スタッフの主体的な働きが可視化され、経営層からのフィードバックや承認が日常的に行われるようになりました。

「ありがとう」を可視化するサンクスカード

月に30～40件のサンクスカードが投稿・共有され、数字に表れない細やかなフォローや貢献を称え合う文化が定着。店舗間の横のつながりの強化にも寄与しています。

導入後の成果｜ログイン率8割、新卒離職率0%を達成

TUNAGの導入から1年、全スタッフの平均ログイン率は8割を維持しています。

特筆すべき成果として、組織へのエンゲージメントが高まった結果、2025年度の新卒離職率0%を実現しました。トレーニング進捗の可視化や成功事例の共有が、若手スタッフの安心感と成長意欲の向上につながっています。

株式会社ルプラボウ 人事担当 守田様のコメント

株式会社ルプラボウ 守田様

『義務感では続かない』と考え、スタッフが便利だと感じ、使いたいと思える仕掛けや仕組みづくりを意識しました。

日報を通じて現場のいい事例がリアルタイムで届くようになり、社長もサンクスカードを見て『ほっこりする』と話しています。今後は役員やリーダー層からの発信も強化し、さらなる一体感の醸成を目指していきます。『義務感では続かない』と考え、スタッフが便利だと感じ、使いたいと思える仕掛けや仕組みづくりを意識しました。

日報を通じて現場のいい事例がリアルタイムで届くようになり、社長もサンクスカードを見て『ほっこりする』と話しています。今後は役員やリーダー層からの発信も強化し、さらなる一体感の醸成を目指していきます。

TUNAGについて

TUNAG（ツナグ）は、組織の生産性向上や離職率の低下を目的とし、社内コミュニケーションと情報共有を促進する統合型プラットフォームです。2026年4月時点で、利用中企業数は1,400社、利用ユーザー数は150万人を突破しています。

従来のエンゲージメント施策に多いサーベイや分析・診断中心のサービスとは異なり、TUNAGは実践支援型のプロダクトです。社内SNS、表彰、制度運用といった日々の行動に紐づいた機能設計により、組織課題を具体的なアクションで解決へ導きます。

さらに、ノンデスクワーカーにも届きやすい設計とUIにより、リモート環境や多拠点展開企業でも高い活用率を実現。サーベイにとどまらず、「つながり」や「感謝の循環」など、組織文化の醸成まで一貫して支援できる点が、TUNAGの大きな強みです。

▼TUNAGでできること（一部ご紹介）

会社からのお知らせ / WEB社内報 / 社長メッセージ / サンクスメッセージ / 1on1 / 日報 / 社内ポイント / 社員プロフィール・自己紹介 / 社内表彰 / 研修・マニュアル / 社内教育用テスト / 組織診断 etc…

■資料請求：https://go.tunag.jp/l/900371/2024-10-07/k9gd7

■公式サイト：https://biz.tunag.jp/

■導入事例：https://biz.tunag.jp/case

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：198名（2026年12月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/