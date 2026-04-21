AI面接ツール「Track AI Interview」、企業の評価設計に沿って“深掘り質問”を行う「インタラクティブ機能」を実装

株式会社ギブリー

生成AI・AIエージェントの開発／コンサルティングおよびスキルインテリジェンスプラットフォーム

「Track（トラック）」を展開する株式会社ギブリー（本社︰東京都渋谷区、代表︰井手 高志、以下、当社）は、同プラットフォームのAI面接ツール「Track AI Interview（トラック エーアイ インタビュー）」において、企業ごとの評価設計に基づいて深掘り質問の方向性を調整し、候補者の見極めに必要な情報をより精度高く取得できるように支援する「インタラクティブ機能」を実装したことをお知らせいたします。

Track AI Interview 公式サイト：https://tracks.run/products/ai-interview/(https://tracks.run/products/ai-interview/)

■「インタラクティブ機能」の開発背景

従来の「Track AI Interview」は、企業独自の質問内容・評価軸をオーダーメイドで設計できるAI面接ツールとして、公平性を担保しながら、精度の高いスクリーニングを支援してきました。

昨今のAI面接市場においては「対話型AI」の導入が進んでいますが、単に「AIと自然な会話ができる」だけでは、話題が企業の評価基準から逸れてしまう、あるいは合否判断に必要な深層情報に十分にたどり着けないといった課題が指摘されています。

また、一問一答が続くだけでは、候補者にとって「自分の回答を汲み取られている実感」が得づらく、モチベーションの低下から選考離脱につながるケースがあることも指摘されています。

こうした課題を解決するために、単なる対話型AIに留まらず、企業が独自に設定した評価意図に沿って必要な情報を自然な会話の中で的確に深掘りできるAI面接が求められていました。

そこで、的確なエピソードの深掘りによる評価精度の向上と、独自の評価基準に合わせた面接体験の向上を両立するため、本機能の開発に至りました。

■「インタラクティブ機能」の概要

「インタラクティブ機能」は、AIが企業ごとに設定した評価軸をもとに、候補者の回答に応じてリアルタイムで深掘り質問を生成・実施する機能です。評価意図に沿った自然な対話を通じて、従来の一問一答形式では引き出しにくかった具体的なエピソードや情報を収集できます。

１. 企業の評価意図に沿った「深掘りの方向性」の調整

AIが場当たり的に会話を進めるのではなく、事前に設定された企業独自の評価軸（測りたいスキルや価値観など）に沿って、深掘りの方向性を自動で調整できる設計となっています。

また、候補者の回答をリアルタイムで解析し、その発言に応じて、「具体的にはどのような点が成果につながったのですか？」といった深掘り質問を行うことで、より適切な情報の取得を支援します。

これにより、自社の求める人物像に合致するかを見極めるために必要なエピソードを、評価意図から離れることなく、より詳細に引き出せるようになります。

「ガクチカ」を深掘りする設定の場合：

２.「一問一答形式」と「対話形式」を組み合わせたハイブリッドな面接設計

面接全体の構成において、公平性を担保する構造化面接としての「一問一答形式」と、候補者の資質を深く探る「対話形式」を自由に組み合わせて設定することが可能です。

これにより、「必ず聞きたい構造的な質問」と「深くまで掘り下げたい質問」を共存させ、面接時間を最適化しながら、本当に必要な情報を効率的に引き出せるようになります。

■期待される効果

- 企業側：設計された評価意図に基づく深掘りにより、より具体的な情報が収集でき、スクリーニングの精度向上に寄与します。- 候補者側：AIとの対話のキャッチボールを通じて「自分の話が伝わっている」という実感を得やすくなるため、面接中のモチベーションを維持したまま、自然体で本音に近い回答をしやすくなります。

■このような企業におすすめ

- AI面接による候補者のモチベーション低下や選考離脱に懸念をお持ちの企業様- 面接官による評価のブレや、活用方法や評価精度に懸念があり、公平性と深掘りを両立させたい企業様- 工数削減を進めたい一方で、AIによる面接代替について品質面で懸念をお持ちの企業様

■ Track AI Interview（トラック エーアイ インタビュー）について

Track AI Interviewは、一次面接をAIで効率化し、人事が「候補者と向き合う時間」を創出するAI面接ツールです。職種や等級に合わせた質問や評価軸をオーダーメイドで設計でき、定量・定性的な評価データを提供することで、評価の標準化と採用業務の工数削減を支援します。

https://tracks.run/products/ai-interview/

▼ 資料請求はこちら

https://tracks.run/download/ai-interview/(https://tracks.run/download/ai-interview/)

■スキルインテリジェンスプラットフォーム「Track（トラック）」について

Trackは、「スキルを、経営の意思決定OSへ」をコンセプトに、人材のスキルデータを可視化・統合し、人材・組織戦略の意思決定や採用・育成・配置施策の実行を一気通貫で支援するスキルインテリジェンスプラットフォームです。

導入企業数400社以上、スキル人材データ100万件以上、テスト・教材コンテンツ数10,000以上の実績を持ちます。既存のタレントマネジメントシステムやLMSとの連携も可能な設計です。

https://tracks.run/

■株式会社ギブリーについて

ギブリーは「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、生成AIやAIエージェントなどを支援するAIイネーブルメントカンパニー。グローバル開発組織と事業創造力を強みに、累計4,000社を支援。AI業務効率化事業「MANA」、AI共創開発事業「Givery AI Lab」、AIマーケティング事業「DECA」、デジタル人材採用・育成事業「Track」を展開。

生成AI分野の支援実績は1,000社以上。

〈会社概要〉

社 名 ：株式会社ギブリー

所在地 ：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8階

代表者 ：井手 高志

設 立 ：2009年4月28日

事業内容：

・コンサルティング／システム開発事業

・AX（AIトランスフォーメーション）事業

・マーケティングDX事業

・人的資本インテリジェンス事業

・サイバーセキュリティ事業

URL：https://givery.co.jp/