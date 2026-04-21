OCHA NORMA、いぎなり東北産が出演。「BEEEEM FES vol.3」を5月7日（木）に恵比寿・LIQUIDROOMで開催決定！

株式会社BUZZ GROUPBEEEEM FES vol.3 公式フライヤー

株式会社BUZZ PUBLISHING（所在地：東京都港区、代表取締役：鈴木 健也）が展開するガールズカルチャーメディア『BEEEEM（ビーーーム）』は、同メディア主催のライブイベント「BEEEEM FES vol.3」を、2026年3月21日（土）に2026年5月7日（木）に東京・恵比寿のLIQUIDROOMにて開催することをお知らせします。

チケットを購入する :https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2614578

■ ガールズカルチャーの“今”をライブで体感する、BEEEEM FES第3弾。

『BEEEEM FES vol.3』は、2026年1月に発売したガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』vol.2の出版記念ライブイベントです。これまで誌面やデジタルを通してガールズカルチャーの“今”を発信してきた『BEEEEM』が、その熱量をリアルなライブ空間へと拡張するイベントとして開催します。

今回出演するのは、OCHA NORMAといぎなり東北産の2組。現在のアイドルシーンの中で強い存在感を放つ両グループが、恵比寿・LIQUIDROOMのステージで多彩なパフォーマンスを届けます。

■ 出演アーティスト

OCHA NORMA_アーティスト写真

✦ OCHA NORMA

ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ。グループ名は、みんなが集うほっとする場所を意味する“お茶の間”と、ラテン語で“規準／基準”という意味の“NORMA”を掛け合わせた造語。

いぎなり東北産_アーティスト写真

✦ いぎなり東北産

スターダストプロモーション所属の9人組アイドルグループ。2025年8月にavex traxよりメジャーデビュー。

■ イベント詳細

イベント名 : BEEEEM FES vol.2

開催日時 : 2026年5月7日（木）18:00 OPEN／19:00 START

会場 : LIQUIDROOM（東京・恵比寿）

出演アーティスト : OCHA NORMA ／ いぎなり東北産

■ チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/382_1_a3dca0c2882c670c5c2dc8599cba3882.jpg?v=202604211151 ]

【抽選販売】 受付期間：2026年4月19日（日）12:00 ～ 4月26日（日）23:59

【一般販売】 販売期間：2026年4月29日（水・祝）20:00 ～ 5月6日（水・振替）23:59

チケットを購入する :https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=08646

■ 最新情報・解禁情報はXをチェック！

本イベントに関する最新情報は、公式X（旧Twitter）アカウント @BEEEEM_FES(https://x.com/BEEEEM_FES) にて随時発信中。 フォローしてお見逃しなく！

公式Xをフォローする :https://x.com/BEEEEM_FES

■ BEEEEM（ビーーーム）とは

『BEEEEM』vol.2表紙ビジュアル

「BEEEEM」は、株式会社BUZZ PUBLISHINGが2025年9月に創刊したガールズカルチャーメディア。≒JOY・FRUITS ZIPPER・SWEET STEADYなど最前線で活躍するアーティストを特集し、雑誌・イベント・デジタルの三軸でガールズカルチャーの"今"を発信しています。

2026年1月発売のvol.2では「セカイを越える。」をテーマに掲げ、累計部数・メディア掲載ともに拡大を続けています。

BEEEEM 公式サイトを見る :https://buzz-publishing.com/

■ 会社概要

株式会社BUZZ PUBLISHING

社名：株式会社BUZZ PUBLISHING

代表者：鈴木健也

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-1 ルーセント赤坂8階

事業内容：ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』をはじめとする出版物の企画・制作および、関連イベント・プロモーションの企画・運営。

HP：https://buzz-publishing.com/



※株式会社BUZZ PUBLISHINGは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/