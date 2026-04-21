バリューデザイン、タイ・バンコクで開催されるアジア最大級のフィンテックイベント「Money20/20 Asia」に出展

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）の海外子会社の１社であるValuedesign（Thailand）Co.,Ltd.（本社：タイ バンコク）は、2026年4月21日から23日までタイ・バンコクで開催されるアジア最大級のフィンテックイベント「Money20/20 Asia」に出展することをお知らせいたします。

「Money20/20 Asia」でのバリューデザインブースイメージ

「Money20/20 Asia」は、銀行、決済、フィンテック、スタートアップ、政策当局など、金融エコシステムの主要プレイヤーが一堂に会する国際的なイベントであり、アジアおよび世界各国から4,000人以上の意思決定者や1,200社以上の企業が参加する業界屈指のカンファレンスです。同イベントでは、金融インフラ、決済、デジタル資産、AI、規制など幅広いテーマについて、専門家による講演やディスカッションが行われるほか、ビジネス創出を目的としたネットワーキングの場としても高い注目を集めています。

ブースでは、「キャッシュレス × マーケティング」をテーマに、現地ニーズに対応したプリペイドソリューションやニーズの高まりを見せているデジタルギフトサービスを紹介。さらにパートナー企業のKioskおよびPOSを設置し、当社のCRMソリューションの活用方法を紹介するほか、クレジットカードや電子マネーなど、多様なキャッシュレス決済に対応した決済端末なども展示し、決済ゲートウェイサービスの紹介等も予定しています。また、日本の店舗ブランド向けの送客施策として、カード会社等と連携したカード会員向けキャンペーン実績※などもご紹介します。

※バリューデザイン、On-us 社と戦略的パートナーシップを締結（https://cs.valuedesign.jp/news/press-release/20251202-02）

※バリューデザイン、タイ・アユタヤ銀行（クルンシィ）クレジットカードと共同でクレジットカード会員向けに「ワンダーテーブルギフトカード」をお得に交換できるキャンペーンを2026年1月1日から期間限定で実施（https://cs.valuedesign.jp/news/press-release/20251224）

※デジタルクーポンで加盟店の集客・送客を強化！バリューデザイン、JCBと協業し、2026年1月にタイで店舗送客キャンペーン第3弾を実施（https://cs.valuedesign.jp/news/press-release/20251226）

■「Money20/20 Asia」概要

名称：Money20/20 Asia

会期：2026年4月21日（火）～23日（木）

会場：バンコク クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター（タイ・バンコク）

主催：Money20/20

公式サイト：https://asia.money2020.com/

■バリューデザインのタイでの取り組み

バリューデザインは、小売・飲食店など13万店舗以上に独自 Pay（店舗独自のハウス電子マネー）の発行が可能な「Value Card」を提供しています。日本をはじめ、インドやタイへサービスを展開しており、店舗の顧客層拡大やブランドリーチの拡大を支援しています。タイにおけるバリューデザインのサービス導入店舗数は2025年8月時点で820店舗以上に拡大しています。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。