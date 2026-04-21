ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪府大阪市、社長：瀬木英俊）は、ロートグループ経営総合ビジョン「Connect for Well-being」の実現に向け、独自素材の研究と機能性食品開発を進めています。このたび、グループ会社のエムジーファーマ株式会社（本社：大阪府茨木市、代表取締役：墨田康男）が届け出た機能性表示食品「甘草エキスカプセル」が、甘草由来グリアスペリンBを機能性関与成分とする機能性表示食品として日本で初めて受理※1され、消費者庁の機能性表示食品届出情報検索で公開されました。「体脂肪の分解・燃焼を高める（血中ケトン体を増やす）機能」という機能性表示としても日本初※1の事例となります。

本件は、ロートグループ独自素材「甘草エキス末（リコニン(R)）」由来成分を活用した体脂肪対策領域の研究成果を、機能性表示食品開発へつなげるものです。今後の自社製品への活用に加え、パートナー企業との商品開発や素材提案の可能性を広げる基盤として位置づけています。

※1:自社調べ（2026年4月時点、消費者庁「機能性表示食品届出情報検索」において、甘草由来グリアスペリンBを機能性関与成分とする機能性表示食品の受理事例として）

■開発の背景

当社とエムジーファーマは、脂質代謝領域に着目し、甘草抽出エキスの研究を進めてきました。2024年1月には、エムジーファーマの独自素材である甘草抽出エキスについて、肥満気味の方を対象とした臨床試験の結果、内臓脂肪低減作用等の抗肥満作用を確認したことを公表しています。

本品には、脂肪細胞に作用し、脂質分解を促進する機能をもつことが報告されている甘草に含まれる成分であるグリアスペリンBを配合しています。本成分は体脂肪の分解・燃焼を高める機能を有することから、かくれ肥満を含む脂肪蓄積リスクを有する方の健康維持に貢献することを目的として、本品の開発に至りました。

■届出の概要

商品名：甘草エキスカプセル

分類：機能性表示食品

届出番号：K635

届出者名：エムジーファーマ株式会社

食品の区分：加工食品（錠剤、カプセル剤等）

機能性関与成分：甘草由来グリアスペリンB

一日摂取目安量：1粒

一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量：14μg

機能性表示：

本品には甘草由来グリアスペリンBが含まれるので、BMIが高め（BMI23以上25未満）で内臓脂肪が多め（内臓脂肪面積100cm2以上）の健康な方の、体脂肪の分解・燃焼を高める（血中ケトン体を増やす）機能、内臓脂肪・皮下脂肪・体脂肪・体重の減少をサポートし、高めのBMIを改善する機能があります。

- 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。- 本品は国の許可を受けたものではありません。- 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■今後の展開

ロートグループでは、生活者の健康課題に対して、医薬品、化粧品に加え、食と素材の領域からもアプローチを広げています。今回、日本で初めて受理※1されたことにより、ロートグループ独自素材を活用した体脂肪対策領域の機能性表示食品開発が一段進みました。今後は、自社製品への活用に加え、パートナー企業との協業や素材提案も視野に入れながら、科学的根拠に基づく独自素材の研究と機能性食品開発を通じて、ウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

※1:自社調べ（2026年4月時点、消費者庁「機能性表示食品届出情報検索」において、甘草由来グリアスペリンBを機能性関与成分とする機能性表示食品の受理事例として）

- 「リコニン」は、エムジーファーマ株式会社の登録商標（商標登録第５９７７０４６号）です。