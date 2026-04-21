ゴールデンウィークは家族でオーパークおごせ！　8歳から大人まで参加できる「ファミリーサバゲー」が登場

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年5月1日（金）～5月6日（水）のゴールデンウィーク期間限定で、新イベント「ファミリーサバゲー」を屋外特設会場にて開催します。

本イベントは、8歳以上のお子さまから大人までが一緒に楽しめる、ファミリー向けの体験型アクティビティ。スポンジ製の弾（ダーツ）を発射するおもちゃの銃を使用したサバイバルゲームです。安全性が高く、小さなお子さまでも安心して参加できるのが特徴です。チームに分かれての対戦やシューティング体験を通して、家族やグループで一緒に盛り上がることができます。

＜オーパークおごせ ファミリーサバゲー＞

開催日：2026年5月1日（金）～5月6日（水）

開催時間：14:00～

開催場所：屋外特設会場

定員：20名

参加料金：1名 500円（税込）

※日帰りのお客さまは別途入館料が発生いたします。

予約方法：当日朝10時から、フロントにて整理券を配布します

※定員に達し次第、受付終了となります。

※天候により中止となる場合がございます。

※屋外での開催です。動きやすい服装にてご参加ください。

■BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむ里山リゾート。最大 5 名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き 1 棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/