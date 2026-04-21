【東京ステーションホテル】ミントブルーがティータイムを華やかに演出！The Lobby Lounge オリジナルデザートプレート

日本ホテル株式会社The Lobby Lounge オリジナルデザートプレート イメージ

東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）のロビーラウンジにて、テーブルウェアとして長年愛されているミントブルーのストライプアイコン。このたびその爽やかなミントブルーの「オリジナル デザートプレート」を、公式オンラインショップにて、4月25日（土）より販売開始いたします。

高品質なテーブルウェアを生み出している日本ブランドNARUMI（ナルミ）の、美しさと実用性を兼ね備えた、世界から評価される〈NARUMIボーンチャイナ〉製。初夏の訪れを感じさせるミントブルーの清涼感と繊細な甘さが、美しいスイーツを引き立て、この一枚でティータイムをより優雅なひとときへと演出します。ご自身へのご褒美にはもちろん、母の日の贈り物や新生活のお祝いとしてもおすすめです。

オンラインショップまとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/hotelgift)

▶The Lobby Lounge オリジナルデザートプレート 10,800円

ロビーラウンジで長年親しまれている、定番のミントブルーのテーブルウェア。直径約23cmのプレートは、スイーツはもちろん、サラダやパンケーキ、サンドウィッチなどのライトミールにも幅広くご活用いただけます。使いやすいサイズ感で、さまざまなシーンに活躍する一枚です。

デザートプレート（2枚セット）

サイズ：直径23.6cm

※ご購入はこちら：デザートプレート(https://bit.ly/mintblue_plate_ec) | オンラインショップ(https://tokyostationhotel.shop/)

4月25日（土）10:00より販売開始

ティータイムをより優雅に、ミントブルーで揃えるなら・・

▶The Lobby Lounge オリジナルティーポット&ティーカップ＆ソーサーティーカップ&ソーサーティーポット

プレートと同じ日本ブランドNARUMI（ナルミ）ボーンチャイナ製です。あたたかみのある乳白色を用いた端正なストライプ柄はオリジナルのデザイン。プレートと揃えれば、ご自宅がまるでロビーラウンジのような雰囲気に！

ティーカップ&ソーサー

カップ：幅12.1cm(持ち手あり)×高さ6.6cm／215cc（満水容量）

ソーサー：直径15.1cm×高さ1.4cm

ティーポット

幅16.3cm(持ち手あり)×高さ12.5cm／490cc（満水容量）

※ご購入はこちら：ティーポット(https://bit.ly/pot_mintblue_ec) | ティーカップ＆ソーサー(https://bit.ly/cupsaucer_turquoise_ec) | 公式オンラインショップ(https://tokyostationhotel.shop/)

ミントブルーの世界観を館内で満喫！

▶ロビーラウンジ いちごのアフタヌーンティー

いちごの魅力を詰め込んだアフタヌーンティー。まるで宝石のような赤色のスイーツは、食べるのが惜しいほど華やかなデコレーションです。自分へのご褒美にも、推しカラーが赤の方にもおすすめです。

期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

時間：13:00～18:00までの入店

2時間制（ドリンク30分前L.O.）1日20食 *前日12時までの要予約

料金：月～木 7,900円 | 金土日祝 8,400円

※ご予約：アフタヌーンティーまとめページ(https://www.tokyostationhotel.jp/event/afternoontea) | 公式サイト(https://bit.ly/strawberryat_ll) | 公式予約サイト(https://bit.ly/strawberryat_ll_yoyaku) | 03-5220-1260（ロビーラウンジ直通10:00～18:00）

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

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