山之内すず「友だちにおかずを1品ずつもらう」、複雑な家庭環境や学生時代を初告白　「なんでこんな思いせなあかんねん」15歳で抱いた絶望と諦め…「自分の人生を生きていい」恩師の言葉が変えた人生観

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて、厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送しています。

『ABEMAエンタメ』の独自企画「Re:MAKE ～拝啓、あの頃の君へ～」は、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント企画となっています。今回は、“ティーンのカリスマ”として人気のタレント・山之内すずが出演し、これまであまり語られてこなかった家庭環境や学生時代の実情を初告白しました。この模様は現在も「ABEMA」にて配信中です。

（配信URL：https://abema.tv/video/episode/89-116_s45_p2）

▼【初告白】 「明るい子でいなきゃ」山之内すずの"愛と向き合う人生"(https://x.com/News_ABEMA/status/2045321418443731264)

■「友だちにおかずを1品ずつもらう」複雑な家庭環境と友人に支えられた学生時代

物心がつく頃には両親が離婚し、母と兄、祖母とともに暮らしていた山之内。その後、母の交際相手と同居するようになり、「自分の本心を口にしちゃいけない」と感じるなど、「子どもなりにいろいろと抑制された環境だったなと思う」と振り返りました。小学生の頃は「周りからの見られ方というか、『どういう風にいてほしいか』を敏感に感じてしまう子どもだった」「明るい子でいなきゃいけない」と自分を抑え込み、家に帰る前にマンションの下で音楽を聴きながら涙を流し、「よし、頑張ろう」と気持ちを切り替えていた日々を振り返りました。

中学生になると母と2人暮らしとなり、生活はさらに厳しいものに。「私に使ってもらえるお金はないと自覚していた」といい、昼食はコンビニのおにぎりを持参し、「いろいろな友だちにおかずを1品ずつもらう」「友だちのお母さんが気を遣って、『これすずちゃんの分ね』って私の分を多めに作ってくれたりした」と中学時代を振り返りました。「50円ずつもらってうどんを食べていた」と明かすなど、“ご飯を食べるお金がない”状況の中で周囲に支えられていた学生時代を語りました。

■「なんでこんな思いせなあかんねん」15歳で抱いた絶望と諦め

家庭環境や金銭的な不安を抱え続ける中、15歳の時に初めて感情が爆発したといいます。「なんでこんな思いせなあかんねん」という想いがあふれ、「私の人生はこういうもんやからっていう諦めが早いうちについてしまった」と振り返りました。また、「自分の力でどうにかできるものではないというのも理解していた」とも語り、「生きていればいいことあるよ」という言葉に対しても、「いいことがあったから言える言葉」と感じていたといい、「どうしようもない人生が確定している人間だっていると、15歳の段階で諦めていた部分はありました」と、当時のリアルな心境を明かしました。

■「自分の人生を生きていい」恩師の言葉が変えた人生観

さらに高校に進学すると、アルバイトを掛け持ちしながら日々の生活費を工面。「ご飯を食べるお金がない」状況の中で、「友だちに学食をカンパしてもらったり」「50円ずつもらってうどんを食べていた」と振り返るなど、日々をやり過ごすことで精一杯だった当時の実情を明かしました。

そんな山之内の転機となったのが、高校時代に出会った養護教諭の存在でした。保健室で初めて自身の思いを打ち明けた際、「あなたの人生はあなたのものだからね。あなたの人生を生きていいんだよ」と声をかけられたといいます。「頑張れ」でも「しっかりしてるね」でもなく、“自分の人生の軸は自分でいい”と認めてもらえたことで、「自分のことを心配して、私自身の人生を見てくれている大人がいる」と感じ、大きく救われたと振り返りました。

■「自分ってなんだろう」“ティーンのカリスマ”と本来の自分の葛藤 上京後～現在で語られた“本音”とは？

その後、17歳で上京し芸能の道へ進んだ山之内。「求められる自分」と「本来の自分」とのギャップに葛藤しながらも、現在は「今は本当に、自分自身の人生を生きていると胸を張って言えます」と語ります。

ダンボール2つで上京し、床で寝る生活から始まった東京での日々。芸能界で“ティーンのカリスマ”と呼ばれる一方で、「求められる自分で頑張らないと…」と葛藤し続けた17歳。そして、支えてくれる存在との出会いを経て、「今が一番自分勝手」と語る現在に至るまで、一体どんな道を歩んできたのか…。

上京後に直面したリアルな苦悩と、そこから見つけた“自分らしさ”とは一体何だったのか。そして、山之内が“あの頃の自分”へ贈った言葉とは…？そのすべては、現在も「ABEMA」にて配信中です。ぜひご覧ください。

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■『ABEMAエンタメ』 放送概要

最新の芸能・エンタメニュースを厳選して紹介する情報番組。速報や解禁情報、芸能人のSNSにまつわるニュースなどホットな話題を毎日配信。また、旬な人物の魅力や素顔に迫る独自インタビューも配信中。

放送日時： 毎週月～金曜 夜11時～

放送チャンネル： ABEMA NEWSチャンネル

■『ABEMAエンタメ』独自企画「Re:MAKE ～拝啓、あの頃の君へ～」概要

人生には、忘れられない分岐点がある…

もし、時間を巻き戻せたら、

後悔も、歓喜も知っている今のあなたは

当時の自分にどんな言葉を贈りますか？

過去に向き合えば、

今が鮮明になり未来が描ける

「Re:MAKE ～拝啓、あの頃の君へ～」

『ABEMAエンタメ』番組URL： https://abema.tv/video/title/89-116

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/