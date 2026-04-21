＜キングオブコント2022・第15代王者 ビスケットブラザーズ＞公式オンラインサロン「ビスブランド」開設！さらに、漫才単独ライブ「美」の開催も決定！

吉本興業株式会社

ビスケットブラザーズが、ファンとの新たな交流の場となる待望の公式オンラインサロン「ビスブランド」を開設しました。

本サロンでは、単独ライブやツアーなどのチケット最速先行販売をはじめ、ビスケットブラザーズの日々のオフショットを会員限定で公開します。他にもサロン内限定のイベントや参加型プロジェクトなど、多様な企画を計画していますのでお楽しみに！

さらに、2026年5月22日（金）に漫才単独ライブ「美」を開催することも決定しました。キングオブコント王者としてコントのイメージも強い二人が、タイトルに「美」を冠して挑む今回の漫才ライブは、ビスケットブラザーズの真髄を体感できる貴重な機会となります。本公演のチケット先行受付は、「ビスブランド」にて4月22日（水）11:00より開始します。

ビスケットブラザーズ 本人コメント

＜きん(左)＞

きん「ついに我々のファンクラブができたのだ！！！」

国民「うぉー！！！！！！」

きん「その名もビスブランド」

国民「ビスブランド！ビスブランド！ビスブランド！」

このような感じです！お待たせしました！！！ぜひ参加してよね！！

＜原田泰雅(右)＞

いいなー私も入りたいよ、ビスブランド！！！

でも私はビスブラだから入れなーい！かわりに入ってね

公式オンラインサロン「ビスブランド」 概要

・月会費：500円（税込）

・URL：https://www.bisbro-fc.com/

・会員コンテンツ紹介

１.オープンチャット：ビスケットブラザーズの日常をお届けします。

２.オフショット：普段見られない二人の姿が見られるかも…！

３.原田泰雅のイラストコーナー：原田が描いたイラストをアップします。

４.ビスケットブブラザーズライブのチケット最速先行販売

※他にもさまざまな企画を計画中です。

漫才単独ライブ 「美」 概要

■日時：2026年5月22日（金）18:45開場／19:00開演

■会場：新宿シアターモリエール

（東京都新宿区新宿3-33-10 モリエールビル2F）

■チケット料金：前売3,500円／当日4,000円

【チケット販売スケジュール】

＜公式オンラインサロン「ビスブランド」先行＞

受付期間：4月22日（水）11:00～4月28日（火）11:00

※当落発表：4月30日（木）18:00

＜FANYチケット先行＞

受付期間：5月1日（金）11:00～5月7日（木）11:00

※当落発表：5月8日（金）18:00

＜一般販売＞

5月12日（火）10:00～

＞＞チケットは公式オンラインサロン「ビスブランド」よりお買い求めください。