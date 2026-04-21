＜キングオブコント2022・第15代王者 ビスケットブラザーズ＞公式オンラインサロン「ビスブランド」開設！さらに、漫才単独ライブ「美」の開催も決定！

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吉本興業株式会社

ビスケットブラザーズが、ファンとの新たな交流の場となる待望の公式オンラインサロン「ビスブランド」を開設しました。


本サロンでは、単独ライブやツアーなどのチケット最速先行販売をはじめ、ビスケットブラザーズの日々のオフショットを会員限定で公開します。他にもサロン内限定のイベントや参加型プロジェクトなど、多様な企画を計画していますのでお楽しみに！


さらに、2026年5月22日（金）に漫才単独ライブ「美」を開催することも決定しました。キングオブコント王者としてコントのイメージも強い二人が、タイトルに「美」を冠して挑む今回の漫才ライブは、ビスケットブラザーズの真髄を体感できる貴重な機会となります。本公演のチケット先行受付は、「ビスブランド」にて4月22日（水）11:00より開始します。


ビスケットブラザーズ　本人コメント


＜きん(左)＞


きん「ついに我々のファンクラブができたのだ！！！」


国民「うぉー！！！！！！」


きん「その名もビスブランド」


国民「ビスブランド！ビスブランド！ビスブランド！」


このような感じです！お待たせしました！！！ぜひ参加してよね！！


＜原田泰雅(右)＞


いいなー私も入りたいよ、ビスブランド！！！


でも私はビスブラだから入れなーい！かわりに入ってね





　公式オンラインサロン「ビスブランド」　概要



・月会費：500円（税込）


・URL：https://www.bisbro-fc.com/　



・会員コンテンツ紹介


１.オープンチャット：ビスケットブラザーズの日常をお届けします。
２.オフショット：普段見られない二人の姿が見られるかも…！
３.原田泰雅のイラストコーナー：原田が描いたイラストをアップします。
４.ビスケットブブラザーズライブのチケット最速先行販売


※他にもさまざまな企画を計画中です。



　漫才単独ライブ 「美」　概要

■日時：2026年5月22日（金）18:45開場／19:00開演
■会場：新宿シアターモリエール
　　　　　　（東京都新宿区新宿3-33-10 モリエールビル2F）
■チケット料金：前売3,500円／当日4,000円



【チケット販売スケジュール】
＜公式オンラインサロン「ビスブランド」先行＞
受付期間：4月22日（水）11:00～4月28日（火）11:00
※当落発表：4月30日（木）18:00
＜FANYチケット先行＞
受付期間：5月1日（金）11:00～5月7日（木）11:00
※当落発表：5月8日（金）18:00
＜一般販売＞
5月12日（火）10:00～



＞＞チケットは公式オンラインサロン「ビスブランド」よりお買い求めください。