＜キングオブコント2022・第15代王者 ビスケットブラザーズ＞公式オンラインサロン「ビスブランド」開設！さらに、漫才単独ライブ「美」の開催も決定！
ビスケットブラザーズが、ファンとの新たな交流の場となる待望の公式オンラインサロン「ビスブランド」を開設しました。
本サロンでは、単独ライブやツアーなどのチケット最速先行販売をはじめ、ビスケットブラザーズの日々のオフショットを会員限定で公開します。他にもサロン内限定のイベントや参加型プロジェクトなど、多様な企画を計画していますのでお楽しみに！
さらに、2026年5月22日（金）に漫才単独ライブ「美」を開催することも決定しました。キングオブコント王者としてコントのイメージも強い二人が、タイトルに「美」を冠して挑む今回の漫才ライブは、ビスケットブラザーズの真髄を体感できる貴重な機会となります。本公演のチケット先行受付は、「ビスブランド」にて4月22日（水）11:00より開始します。
ビスケットブラザーズ 本人コメント
＜きん(左)＞
きん「ついに我々のファンクラブができたのだ！！！」
国民「うぉー！！！！！！」
きん「その名もビスブランド」
国民「ビスブランド！ビスブランド！ビスブランド！」
このような感じです！お待たせしました！！！ぜひ参加してよね！！
＜原田泰雅(右)＞
いいなー私も入りたいよ、ビスブランド！！！
でも私はビスブラだから入れなーい！かわりに入ってね
公式オンラインサロン「ビスブランド」 概要
・月会費：500円（税込）
・URL：https://www.bisbro-fc.com/
・会員コンテンツ紹介
１.オープンチャット：ビスケットブラザーズの日常をお届けします。
２.オフショット：普段見られない二人の姿が見られるかも…！
３.原田泰雅のイラストコーナー：原田が描いたイラストをアップします。
４.ビスケットブブラザーズライブのチケット最速先行販売
※他にもさまざまな企画を計画中です。
漫才単独ライブ 「美」 概要
■日時：2026年5月22日（金）18:45開場／19:00開演
■会場：新宿シアターモリエール
（東京都新宿区新宿3-33-10 モリエールビル2F）
■チケット料金：前売3,500円／当日4,000円
【チケット販売スケジュール】
＜公式オンラインサロン「ビスブランド」先行＞
受付期間：4月22日（水）11:00～4月28日（火）11:00
※当落発表：4月30日（木）18:00
＜FANYチケット先行＞
受付期間：5月1日（金）11:00～5月7日（木）11:00
※当落発表：5月8日（金）18:00
＜一般販売＞
5月12日（火）10:00～
＞＞チケットは公式オンラインサロン「ビスブランド」よりお買い求めください。