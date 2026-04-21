一足早く夏を体験。4月27日（月）より『ハワイアンフェア』開催！全13種の南国メニューで、「アロハ」なひと時を。

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）が運営する「カラオケまねきねこ」では、2026年4月27日（月）より『ALOHA！ハワイアンフェア』を開催いたします 。

本フェアでは、ハワイのローカルフードを中心に、南国気分が存分に体験できるユニークな商品が全13種登場 。定番の「ガーリックシュリンプ」や、ハワイのドーナツ「ココナッツマラサダアイスサンド」など、リゾート感あふれるラインナップをご用意しました 。歌って食べて、南国気分を満喫できる「アロハ」な体験を、ぜひお楽しみください 。

ALOHA ! ハワイアンフェア特設ページ

https://www.karaokemanekineko.jp/information/aloha-ハワイアンフェア/(https://www.karaokemanekineko.jp/information/aloha-%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2/)

■商品概要

・HAWAIIANシェイブアイスブルーハワイマンゴーストロベリー

※一部実施していない店舗があります。

■カラオケまねきねこについて

・ココナッツマラサダアイスサンドマンゴーストロベリーチョコレート・パーティープレートALOHA!サーフコンボBIG!ハワイアンプレート・フード：単品オレンジポップチキンココナッツフライドチキンガーリックシュリンプ・ドリンクまねシャリ（ハワイアンサンセット）まねシャリ（ブルーハワイ）

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。

その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界4か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official