母の日に『婦人画報』の定期購読を贈りませんか？

株式会社ハースト婦人画報社

1905年創刊のライフスタイル誌『婦人画報』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、編集部選りすぐりのギフトと雑誌の定期購読をセットにした、母の日の特別定期購読キャンペーンを実施中です。

〈写真〉左：『婦人画報』2026母の日キャンペーンAコース「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」フレッシュフラワーキューブアレンジメント／右上： Gコース「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」フレッシュフラワーボックス＋ニコライ バーグマン 箱根 ガーデンズ ペアチケットセット／右下：『婦人画報』本誌と「榛原」レターセット（花あそび）

毎年大人気のフラワーアレンジメントは、２種類をご用意

例年、ご好評をいただいているフラワーアレンジメント。Aコースは、2026年『婦人画報』限定デザイン。フューシャピンクからベビーピンク、コーラルへとやわらかな花々の色合いが重なり合う、華やかなグラデーションに仕上げた、360度どの角度から見ても美しいフレッシュフラワーキューブアレンジメントです、Gコースは、気品あるローズを主役に、ピンクのグラデーションに瑞々しいグリーンを合わせ美しく仕上げた、フレッシュフラワーボックス。さらに、箱根の自然が豊かな「ニコライ バーグマン 箱根ガーデンズ」を満喫できるペアチケットもセットにしました。

〈写真〉『婦人画報』オリジナルの晴雨兼用傘をはじめ、カタログギフトからキッチンツールまで、豊富なギフトをご用意

今年もバラエティに富んだ８つのコースからお選びいただけます

今年のギフトラインアップは、毎年人気のアイテムに加え、『婦人画報』オリジナルの刺繍入り晴雨兼用傘や、カタログギフト、キッチンツールなど全8コース。また、定番人気の「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」のフラワーギフトを含む、すべてのコースに、日本橋の老舗・榛原（はいばら）のレターセット（花あそび）をセットにして、ギフト先にお届けします。

お申し込み締切（インターネット）

A・Gコース：2026年4月27日（月）午前中

そのほかのコース：2026年5月6日（水）

※お電話・ハガキでのご注文は、お申し込み締切が異なります。

お申し込みはこちら :https://elleshop.jp/contents/fgmother/?utm_source=release&utm_medium=sister&utm_campaign=mama-campaign-2026A・Gコース：2026年4月27日（月）午前中そのほかのコース：2026年5月6日（水）※お電話・ハガキでのご注文は、お申し込み締切が異なります。

■『婦人画報』とは

『婦人画報』は1905年に初代編集長・国木田独歩が創刊した、日本で最も歴史あるライフスタイル誌のひとつです。創刊当時から「日本のよきヒト・モノ・コト」を発信し続けてきました。知ること、学ぶこと、考えることを重ねて豊かに美しくなっていく女性に向けて、歴史と伝統のもとに培われてきた衣・食・住における選りすぐりの情報を提供しています。また、婦人画報は、グリーン電力※による印刷・製本でお届けしています。

※「グリーン電力証書システム」とは、自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を「グリーン電力証書」という形で取引する仕組みです。「グリーン電力証書」を購入することで、証書に記載された電力量（kWh）相当分の自然エネルギー由来の電力を使用しているとみなされ、国内の自然エネルギー普及や温暖化の抑制、省エネルギー（化石燃料の消費削減）等に貢献することができます。

婦人画報デジタル：https://www.fujingaho.jp

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■ハースト婦人画報社について

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』。『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、カルチャー、デザイン、フード、ウエディングなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長、近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made(ハーストメイド)』、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Studio（ハースト データ スタジオ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。

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