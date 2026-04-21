TOKIUM経費精算、他社のワークフローシステムとAPI連携が可能に

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、TOKIUM経費精算において、他社のワークフローシステムとのAPI連携が可能になったことをお知らせします。これにより、ワークフローシステムから承認済みの稟議情報が自動で連携され、TOKIUM経費精算上に経費申請の下書きが作成されます。

■背景

経費精算業務において、稟議と経費精算を別々のシステムで運用しているケースがあります。TOKIUM経費精算を利用している企業においても、稟議に関しては他社製のワークフローシステムに寄せているケースが多くありました。

そのため、経費精算を行う際に、申請者はワークフローシステムの画面を開いてリンクや内容をTOKIUM経費精算に転記する手間が発生していました。

また、承認者も承認時に該当する稟議や事前申請をワークフローシステムを開いて確認する必要がありました。

■機能概要

本機能の追加により、ワークフローシステムからTOKIUM経費精算に稟議情報が自動で連携され、経費精算の下書きが作成されるようになります。

申請者は下書きをもとに必要な情報を紐づけるだけで経費の申請を行えるため、リンクや稟議の内容などを転記する手間が解消されます。

さらに、下書きには該当する稟議へのリンクや内容も表示されるので、承認者が突合のためにワークフローシステムから該当するものを検索したり、別画面を開いて確認したりする必要がなくなります。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000009888.html

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/