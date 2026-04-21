【イオン限定】「初音ミク」をはじめとした「ピアプロキャラクターズ」コラボ半袖Ｔシャツを４月２４日（金）発売

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イオン株式会社

イオンは４月２４日（金）、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１１０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、バーチャルシンガーの「初音ミク」をはじめとした「ピアプロキャラクターズ」をデザインしたプリントＴシャツ計８種類を発売します。




ダブルフォーカスは、これまで数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。今回は世界中で人気のバーチャルシンガー「初音ミク」とコラボし、シルエットや線画タッチ、バックプリントなど、様々な「初音ミク」プリントＴシャツを展開します。さらに「初音ミク」の他に、「ピアプロキャラクターズ」６人がそろったデザインや「鏡音リン」＆「鏡音レン」の線画タッチも品揃えします。



これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。



【販売概要】


発売日：２０２６年４月２４日（金）


展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約１１０店舗※１）


ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン


https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453005&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453005&psc=5)


商品数：Ｔシャツ８種類


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。



【商品一覧】


■「初音ミク」バックサークルＴシャツ


カラー：ホワイト


印象的なバックプリントと、フロントには「初音ミク」のシルエットをシンプルにプリントした半袖Ｔシャツです。






■「初音ミク」フロントプリントＴシャツ


カラー：ブルー


優しいブルーの生地に、「初音ミク」のフロントプリントを施した半袖Ｔシャツです。






■「初音ミク」線画シルエットプリントＴシャツ


カラー：ブラック


線画シルエットデザインのバックプリントと、フロントにもワンポイントを施した半袖Ｔシャツ。






■「初音ミク」プリントＴシャツ〈胸元刺しゅう入り〉


カラー：ブラック


バックスタイルは、モノトーンにポイントカラーをさしこんだ「初音ミク」プリント。フロント胸元は、シルエットを模ったワンポイント刺しゅう入りの半袖Ｔシャツです。







■「初音ミク」シルエットプリントＴシャツ〈胸元刺しゅう入り〉


カラー：オートミール


「初音ミク」のシルエットを模った印象的なバックスタイルがポイントの半袖Ｔシャツ。フロント胸元は「初音ミク」をイメージした刺しゅうワンポイント付きです。







■「鏡音リン」「鏡音レン」プリントTシャツ


カラー：ブラック


バックスタイルには、イメージカラーで縁取ったシルエットデザインをプリント。フロントは、２人のシルエットをワンポイントでプリントした半袖Ｔシャツです。






■「ピアプロキャラクターズ」プリントＴシャツ


カラー：ブラック


６人のキャラクターが集合したバックプリント。フロントは「初音ミク」のシルエットのワンポイントをデザインした半袖Ｔシャツです。






■「ピアプロキャラクターズ」シルエット プリントＴシャツ


カラー：ブルー


優しいブルーの色味に、キャラクターのシルエットが並んだフロントデザイン。バックには各キャラクターの名前をデザインした半袖Ｔシャツです。







※１：本州・四国・沖縄の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。



以上