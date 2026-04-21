【イオン限定】「初音ミク」をはじめとした「ピアプロキャラクターズ」コラボ半袖Ｔシャツを４月２４日（金）発売
イオンは４月２４日（金）、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１１０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、バーチャルシンガーの「初音ミク」をはじめとした「ピアプロキャラクターズ」をデザインしたプリントＴシャツ計８種類を発売します。
ダブルフォーカスは、これまで数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。今回は世界中で人気のバーチャルシンガー「初音ミク」とコラボし、シルエットや線画タッチ、バックプリントなど、様々な「初音ミク」プリントＴシャツを展開します。さらに「初音ミク」の他に、「ピアプロキャラクターズ」６人がそろったデザインや「鏡音リン」＆「鏡音レン」の線画タッチも品揃えします。
これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。
【販売概要】
発売日：２０２６年４月２４日（金）
展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約１１０店舗※１）
ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン
https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453005&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453005&psc=5)
商品数：Ｔシャツ８種類
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
【商品一覧】
■「初音ミク」バックサークルＴシャツ
カラー：ホワイト
印象的なバックプリントと、フロントには「初音ミク」のシルエットをシンプルにプリントした半袖Ｔシャツです。
■「初音ミク」フロントプリントＴシャツ
カラー：ブルー
優しいブルーの生地に、「初音ミク」のフロントプリントを施した半袖Ｔシャツです。
■「初音ミク」線画シルエットプリントＴシャツ
カラー：ブラック
線画シルエットデザインのバックプリントと、フロントにもワンポイントを施した半袖Ｔシャツ。
■「初音ミク」プリントＴシャツ〈胸元刺しゅう入り〉
カラー：ブラック
バックスタイルは、モノトーンにポイントカラーをさしこんだ「初音ミク」プリント。フロント胸元は、シルエットを模ったワンポイント刺しゅう入りの半袖Ｔシャツです。
■「初音ミク」シルエットプリントＴシャツ〈胸元刺しゅう入り〉
カラー：オートミール
「初音ミク」のシルエットを模った印象的なバックスタイルがポイントの半袖Ｔシャツ。フロント胸元は「初音ミク」をイメージした刺しゅうワンポイント付きです。
■「鏡音リン」「鏡音レン」プリントTシャツ
カラー：ブラック
バックスタイルには、イメージカラーで縁取ったシルエットデザインをプリント。フロントは、２人のシルエットをワンポイントでプリントした半袖Ｔシャツです。
■「ピアプロキャラクターズ」プリントＴシャツ
カラー：ブラック
６人のキャラクターが集合したバックプリント。フロントは「初音ミク」のシルエットのワンポイントをデザインした半袖Ｔシャツです。
■「ピアプロキャラクターズ」シルエット プリントＴシャツ
カラー：ブルー
優しいブルーの色味に、キャラクターのシルエットが並んだフロントデザイン。バックには各キャラクターの名前をデザインした半袖Ｔシャツです。
※１：本州・四国・沖縄の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。
以上