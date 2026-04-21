総額155万円が当たる！「科学漫画サバイバル」1550万部突破記念キャンペーンを開始

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版は、「科学漫画サバイバル」シリーズの国内累計1550万部突破を記念し、2026年4月21日（火）から8月31日（月）までレシートキャンペーンを実施します。期間中、対象書店でシリーズを2冊同時購入したレシートで応募でき、抽選で合計1550名様に図書カードNEXTネットギフト（1000円分／総額155万円）をプレゼントします。

「科学漫画サバイバル」シリーズ レシートキャンペーンは、「科学漫画サバイバル」シリーズとその派生商品が対象です。期間中、対象書店で2冊同時購入したレシートがあれば応募可能。抽選で図書カードNEXTネットギフト（1000円分）が当たります。ご応募は、所定のGoogleフォームからレシートの写真をアップロードしていただく方法のほか、メールでも受け付けています。

＜応募方法＞

STEP1 書店で対象商品を2冊購入

実店舗の対象書店で「科学漫画サバイバル」シリーズを2冊同時に購入。

※ネット書店・電子版は対象外です。

STEP2 レシートを撮影

「購入店舗・日時・商品名・単価・ISBNコード」がはっきり写るように撮影。

STEP3 専用フォームまたはメールで応募

Googleフォームかまたはメールでレシート画像と必要事項を送付し応募完了。

＜キャンペーン概要＞

■実施期間：2026年4月21日（火）～2026年8月31日（月）

※購入日（レシートに記載された日付）も同期間内に限ります。

■キャンペーン特設ページ：

https://publications.asahi.com/original/shoseki/sv/sub/receipt2026/

■対象商品：「科学漫画サバイバル」シリーズと派生商品

対象一覧

https://publications.asahi.com/design_items/pc/pdf/svseries/sub/receipt2026/rcpt_campaign_books.pdf

■対象書店：

参加書店一覧

https://publications.asahi.com/news/2215.html

■応募条件：

実施期間中に対象書店で「科学漫画サバイバル」シリーズ各種の中から2冊を同時購入したレシート。

※ネット書店・電子版は対象外となります。

※未成年のご応募には保護者の同意が必要です。

■応募方法：

１． Googleフォーム

https://docs.google.com/forms/d/1pmIqEt1Acc0VJ5O5I-HPvC5rQj1GOETMuvVhUo6aHZY/edit

２． メール

必要事項（氏名／メールアドレス／購入書店名／購入商品名」を記載し、レシート画像を添付

送付先・survival.receipt2026@asahi.com

■応募口数：

2冊ごとに、1度のご応募で何口でも応募可能です。

※ただし同一レシートでの複数口応募は無効となります。

■賞品

図書カードNEXTネットギフト（1000円分）

抽選で1550名様に当たります。

■当選発表

2026年9月下旬以降、当選者へメールで通知

※URLは再送不可となります。

※落選連絡は行いません。

お問い合わせ

「科学漫画サバイバル」シリーズ レシートキャンペーン事務局

メール：survival.receipt2026@asahi.com

事務局対応期間：2026年4月21日～2026年8月31日（平日10:00～17:00、土日祝除く）

※メールでのお問合せは基本3営業日以内に返信予定ですが、内容により時間がかかる場合があります。

「科学漫画サバイバル」シリーズについて

「科学漫画サバイバル」シリーズは、「楽しみながら理系脳が育つ」として世界で累計3650万部、日本では累計1550万部が読み継がれている大人気の学習漫画です。日本では2008年に朝日新聞出版が刊行をスタートし、現在までに57テーマ、93冊を数えるまでに成長しています。「小学生が選ぶこどもの本総選挙」では、第2回（2020年発表）、第3回（22年発表）、第4回（24年発表）、第5回（26年発表）で「シリーズ」部門の第１位を獲得するなど、小学生支持率No.1の評価を不動のものにしています。