SNS採用支援のトレプロ が攻めの採用戦略のノウハウを公開！採用担当者・経営層向け無料オンラインセミナーを2回開催

株式会社トレプロ

SNS採用支援を専門とする株式会社トレプロ（以下トレプロ、本社：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階、代表取締役：金山 卓真）は、採用担当者、経営層、HR責任者を対象に、無料オンラインセミナーを2026年4月21日（火）および4月24日（金）の各日12:00～13:00に開催いたします。4月21日は「『待ち』の採用はもう限界。2026年版・攻めの採用戦略」、4月24日は「求人票を出す前に勝負は決まっている？『選ばれる会社』の応募率アップの仕掛け方」をテーマに、採用市場の変化を踏まえた実践的な考え方と、SNS採用・採用広報・応募導線設計のポイントをお伝えします。

背景と社会課題/求職者行動の変化

近年、企業の採用活動を取り巻く環境は大きく変化しています。応募数の確保が難しくなっていることに加え、採用単価の上昇、採用期間の長期化、内定辞退や早期離職への対応など、採用担当者や経営層が向き合う課題は複雑になっています。こうした中で、従来のように求人票を出して反応を待つだけでは、自社の魅力や働く環境を十分に伝えにくくなっている企業も少なくありません。

求職者の情報収集行動も変わりつつあります。求人票や募集要項だけでなく、応募前に企業のSNSやWebサイト、動画コンテンツなどを確認し、職場の雰囲気や働く人の姿、企業文化への理解を深めたうえで応募先を検討する動きが広がっています。そのため、採用活動においては、募集情報を出すことに加え、企業理解を促す継続的な発信や、応募につながる導線設計が重要になっています。

セミナーの開催概要

株式会社トレプロは、こうした採用市場の変化を踏まえ、採用担当者、経営層、HR責任者向けの無料オンラインセミナーを2回開催します。

【第1回】

セミナー名 ：「『待ち』の採用はもう限界。2026年版・攻めの採用戦略」

日時 ：2026年4月21日（火）12:00～13:00

開催形式 ：Zoomによるオンライン開催

参加費 ：無料

登壇者 ：株式会社トレプロ 取締役 橋口達也

申込方法 ：事前申込制

申込URL ：https://lp.stylebase.jp/ab/NxEEcbQCasPDTKc-w

【第2回】

セミナー名 ：求人票を出す前に勝負は決まっている？「選ばれる会社」の応募率アップの仕掛け方

日時 ：2026年4月24日（金）12:00～13:00

開催形式 ：Zoomによるオンライン開催

参加費 ：無料

登壇者 ：株式会社トレプロ 取締役 橋口達也

申込方法 ：事前申込制

申込URL ：https://lp.stylebase.jp/ab/oKLFqBqqMoipinwsP_zA

【参加特典】

セミナー参加者には、1時間のZoomミーティングによる採用診断をご案内します。

採用活動の現状整理や、SNSを活用した採用広報の進め方、情報発信の方向性などについて、

初期相談の機会として活用いただけます。

セミナーの内容

本セミナーでは、求人票中心の採用手法だけでは届きにくくなっている背景を整理しながら、企業が採用活動においてどのように認知を広げ、関心を育み、応募につなげていくべきかを解説します。あわせて、SNS採用や採用広報を単なる情報発信にとどめず、採用成果につなげるための考え方や、応募導線の整え方についても具体的に紹介します。

株式会社トレプロが重視しているのは、SNS運用そのものではなく、企業ごとの採用課題に即した支援です。同社では、ヒアリング、企画、撮影、投稿、分析までを一貫して行い、企業の魅力や現場の実態を求職者に伝えるための設計を支援しています。こうした支援の背景にあるのが、「トレプロは、現場主義。」という考え方です。採用活動は、デジタル上の発信だけで完結するものではなく、企業の現場で働く人や環境をどう伝えるかが重要であるという姿勢を、今回のセミナーでもお伝えします。

採用市場の変化を踏まえた「攻めの採用戦略」

求職者の行動変化、採用マーケティングの基本的な考え方、継続的な発信による企業理解の醸成、実務で活用しやすいコンテンツ設計などについて解説します。特に、オフィス環境、チーム紹介、成長ストーリーといったストック型コンテンツや、「1日のリアル」のように実際の働き方が見える発信を通じて、求職者の不安を減らし、応募前の理解を深める重要性を伝えます。

「選ばれる会社」の応募率アップの仕掛け方

求職者が何を見て企業を判断しているのかを整理しながら、企業認知、企業理解、信頼構築、応募促進の各要素をどのように整えるかを解説します。あわせて、3C分析の考え方や、採用ファネル全体を踏まえた情報発信の設計、採用ページとSNSの連動など、応募率向上に向けた実務上のポイントも紹介します。

本セミナー対象者

参加対象は、採用応募数の減少や採用コストの上昇に課題を感じている企業の採用担当者、採用広報やSNS採用に関心を持つ経営層、HR責任者などを想定しています。求人媒体だけでは反応が伸びにくいと感じている企業、若年層に向けた認知形成を強化したい企業、自社の魅力をより伝わる形で整理したい企業にとって、今後の採用活動を見直す機会となる内容です。

＜こんな方におすすめ＞

・求人媒体に出稿しても応募数が伸びにくいと感じている方

・採用コストの上昇に課題を感じている採用担当者

・SNS採用や採用広報を検討している経営層・HR責任者

・自社の雰囲気や働く人の姿を、より伝わる形で発信したい方

・採用ページや応募導線の見直しを考えている方

・短期の応募獲得と中長期の採用資産づくりを両立したい方

なお、本セミナーの参加者には、1時間のZoomミーティングによる採用診断を案内します。自社の採用課題の整理や、SNSを活用した採用広報の初期設計について相談できる機会として設ける予定です。株式会社トレプロは今後も、採用課題を抱える企業に向けて、現場理解に基づいた情報発信と実務支援を通じ、より納得感のある採用活動を後押ししてまいります。

登壇者紹介

株式会社トレプロ 取締役 橋口達也

6年前からSNS業界に参入しており、200社以上の業界でSNSマーケティングを現場でマネジメント。

得意分野は経営者ブランディングのSNS。

【経歴】

・立命館大学を経てモンテ粉産株式会社に入社

・飲食店経手の営業からコロナ禍をきっかけに独立

・株式会社トレプロで累計200社以上のアカウントの立ち上げる

・2025年 セールス事業部で個人売上1.5億円の達成

株式会社トレプロについて

ikTok運用代行を中心に広告代理業、AI研修事業、システム開発など多岐にわたる分野を

提供しています。

「ありがとう」だけじゃ物足りない！感謝・感動・感激を創造し続けることを理念に掲げ、持てる知識・ノウハウを最大限に活かし、お客様にとっての最高のパートナーでありたいと願っています。挑戦を恐れず、共に成長し続ける仲間と、革新的なソリューションで社会に貢献していきたい。

それが私の、そして私たちの決意です。

会社概要

名称株式 会社トレプロ

URL https://tre-pro.co.jp/

設立 2025年10月

代表者代表取締役 金山 卓真

所在地 東京本社 (株式会社マテリアル内)

〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階

事業内容 TikTok運用代行、広告代理業、AI研修事業

システム開発・アプリ制作(iOS,Android)・Webサイト制作

クリエイティブ制作（映像・アニメーション・マンガ・音楽・ロゴなど