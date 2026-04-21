鈴鹿サーキットが対話型音声AI SaaS「アイブリー」を導入。電話応対の45％を自動化

株式会社IVRy

対話型音声AI SaaS「IVRy（アイブリー）」を運営する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、ホンダモビリティランド株式会社（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役社長：斎藤 毅）が運営する「鈴鹿サーキット」に、アイブリーが導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、モータースポーツ、アミューズメント、リゾート、交通教育の4事業にまたがる多種多様な問い合わせをアイブリーが振り分け、受電の約45%の自動化を達成しました。これにより、スタッフあたりの電話応対業務が半減し、顧客体験向上や営業活動に注力できる環境を構築しました。同時に、F1等の大規模イベントに合わせた即時の設定変更や、営業時間外のSMS案内、録音アナウンスによるカスタマーハラスメント抑止を実現。データに基づいたCS（顧客満足度）向上と、現場の心理的負荷を軽減する働き方改革を同時に推進します。

導入事例記事：https://ivry.jp/case/suzuka/

導入背景と課題

鈴鹿サーキットでは、性質の異なる4事業（モータースポーツ、アミューズメント、リゾート、交通教育）への多岐にわたる問い合わせが、月間数千件、一つの窓口に集中していました。各施設の専門知識が異なるため、一つの窓口で全ての複雑な質問に回答することは難易度が高く、スタッフの負荷が高い環境でした。特に夜間は、代表電話をホテルへ転送していましたが、専門外の質問に回答することは難しく顧客体験を損なう可能性も懸念されていました。

さらに、F1等の大規模イベント時に発生する爆発的な着電数に対し、人員配置のみで対応し続けることは、コストや人材確保の面で構造的な限界を迎えていました。「人と自然を心豊かに結ぶモビリティ文化を創造し、喜び・楽しさ・感動を広く社会に提供し続ける」という社是のもと、経営観点だけではなく24時間365日の高度な顧客満足度向上を実現するため、柔軟なカスタマイズが可能なアイブリーの導入に至りました。

アイブリー導入効果

鈴鹿サーキットでは、アイブリーの導入により、現場のオペレーションと顧客体験の双方において成果が出ています。

- 人的リソースの最適化と働きがいのある環境を構築AIによる自動振り分けの導入により、受電業務の約45%を自動化しました。これにより、これまで電話応対に割かれていた人的リソースを、企画立案や営業活動といった「収益を生む業務」や「顧客満足度を高める業務」へシフト。お客様満足度の向上と、スタッフが主体的に活躍できる働きがいのある組織づくりを両立。- 運用柔軟性の向上F1チケット発売日やレース時の宿泊キャンセル受付開始時など、着電状況に応じた応答設定を社外への依頼や追加コストなしで、現場スタッフが即座に変更可能になりました。夜間の多言語問い合わせに対してもSMSで適切なWebサイトへ誘導するなど、24時間365日、状況に合わせた最適な顧客接点を維持できています。- 顧客の声の資産化月間数千件の着電データを可視化。自動文字起こしにより、応対品質の振り返りや、データに基づいたサービス改善が容易になりました。住所の聞き取りミス防止といった現場の安心感醸成に加え、主観に頼らないデータに基づいたCS（顧客満足度）向上サイクルが回り始めています。- カスタマーハラスメントの抑止通話開始時の録音アナウンスが抑止力となり、スタッフが心理的負担を感じるような電話が事実上ゼロとなりました。周辺渋滞に関するご意見など感情的になりやすい場面ではAIが一次対応を担うことで、スタッフが直接矢面に立つ機会を削減し、働きやすい職場環境の構築を実現しています。

今後の展望

鈴鹿サーキットが次に見据えるのは、蓄積された「顧客接点データ」の本格的な活用です。着電傾向の分析や振り分けルールの最適化、そして顧客満足度の定量的なモニタリングを通じ、データドリブンなCS向上サイクルの構築を目指します。

また、本取り組みを代表電話の管轄に留めず、全社的な展開も視野に入れています。他部署との横の連携を強化し、AIにできることはAIに任せ、人にしか提供できない「感動体験」に人が集中する。テクノロジーと人間の最適なバランスを追求し続け、リアルな感動体験をすべてのお客様へ届けるための進化を加速させてまいります。

ホンダモビリティランド株式会社 鈴鹿サーキット カスタマーサービス部多田 哲章 氏

アイブリー導入の決め手は、現場の状況に合わせて分岐設定を自在に変えられる柔軟性でした。お客様目線を基本に、SMSで対応可能なものはシステムに任せ、本当に人が対応すべきものに人の能力を充てていくという最適な役割分担を目指しています。特にF1チケット発売日のような大きなイベント時には、状況に応じてルールを即座に変更できる点が非常に助かっています。今後は、蓄積された着電データの分析をさらに深め、お客様の困りごとを先回りして解消できるような、データドリブンな顧客体験の設計に挑戦したいと考えています。DXを手段として活用しながらも、人が心を込めて対応すべき領域を大切にし、鈴鹿サーキットならではの「リアルな感動体験」をより一層磨き上げてまいります。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀

日本を代表するモビリティ文化の拠点である鈴鹿サーキット様にアイブリーを導入いただけたことを大変光栄に思います。この取り組みによって、お客様にはスムーズな案内という価値を、そして現場で働く皆様には本来の使命であるカスタマー体験の向上に集中できる環境を提供できていることを、非常に嬉しく感じています。アイブリーが定型業務やデータ分析を担うことで、持続可能なコミュニケーション基盤の構築が実現できるよう、サポートしてまいります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/bjvh76il2n4/

対話型音声AI SaaS「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上（※）・累計50,000件以上のアカウントを発行し、累計発着電数は8,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2026年3月末時点

会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/