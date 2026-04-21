ネットマーブル、最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』事前登録の受付を開始

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、サービス予定の最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』（開発：Netmarble Neo Inc.）において、本日4月21日（火）より、事前登録の受付を開始しました。複数のプラットフォームからの事前登録及び公式SNSをフォローすることでサービス開始時に豪華報酬を受け取ることが出来ます。

『ヴァンピール(VAMPIR)』は、『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』と『二ノ国：Cross Worlds』を手掛けたNetmarble Neo Inc.の主要開発陣が集結し、モバイルとPCの両プラットフォームに対応したクロスプラットフォームでの独創的で革新的なMMORPG体験を提供します。

本作品は、韓国でのサービス開始後、『ヴァンピール(VAMPIR)』はGoogle PlayおよびApp Storeの両ストアでセールスランキング1位を獲得しました。さらに、2025年に韓国でリリースされた新作タイトルの中で最長期間1位を記録するなど、高い人気を博しました。ネットマーブルはこの成功を基盤に、日本のプレイヤーに向けてローカライズおよび各種最適化を施したバージョンの展開を準備しています。

日本のプレイヤーは、各プラットフォームおよび登録方法に応じて、以下の特典を受け取ることができます。ぜひ事前登録をしてサービス開始をお待ちください。

■App Store／Google Play／Netmarble Launcher（PC）からの事前登録

- ヴァンパイア高速成長パック 1個- 希少形象召喚チケット(クラス) 1個- 不滅者の肖像画の断片A 1個

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AB-vampir/id6738163891

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.thered

・Netmarble Launcher（PC）

https://vampirjp.netmarble.com/pcplay

■公式サイトからのメール登録

- 希少武器ボックス 1個- 希少防具セットボックス 1個- 強化呪文書ボックス 100個- 不滅者の肖像画の断片B 1個

・『ヴァンピール(VAMPIR)』公式サイト

https://vampirjp.netmarble.com/preorder

■公式Xフォロー／公式YouTubeチャンネル登録

- 英雄乗騎指定召喚チケット(レベル55以上) 1個※ 英雄乗騎指定召喚チケット(レベル55以上)は、キャラクターレベル55以上達成後にご使用いただけます。- ゴールド 100,000,000個- 不滅者の肖像画の断片C 1個- 精製された血清セットボックス 10個

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式X

https://x.com/VAMPIR_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@VAMPIRofficial_JP

『ヴァンピール(VAMPIR)』の詳細については、公式サイトや公式X、公式YouTubeなどのチャンネルをフォローしてご確認ください。

・『ヴァンピール(VAMPIR)』ティザーサイト

http://vampirjp.netmarble.com

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式X

https://x.com/VAMPIR_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@VAMPIRofficial_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=44wdpKZ7lYM ]

◆『ヴァンピール(VAMPIR)』とは◆

血と欲望、そして破壊で支配する世界を舞台とした『ヴァンピール(VAMPIR)』は、ダークなヴァンパイアのモチーフと、洗練されたゴシックホラーの世界観を特徴とし、このジャンルにおいて他に類を見ない作品です。個性豊かなキャラクターや世界の運命を左右する強力な人物たちと出会い、葛藤、野望、そしてサバイバルを軸とした奥深い物語を体験できます。

韓国でサービスを開始した『ヴァンピール(VAMPIR)』は、Google PlayとApp Storeの両方で売上ランキング1位を獲得し、2025年に韓国でサービスを開始されたすべての新作ゲームの中で、最も長く1位を獲得したタイトルです。

◆『ヴァンピール(VAMPIR)』について◆

［ タイトル ］ ヴァンピール(VAMPIR)

［ ジャンル ］ ヴァンパイアたちのMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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