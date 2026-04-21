Waveland Group Inc.、英国・北欧最大級のインパクト×ディープテック特化VCファンド「Ada Ventures」の日本・アジア市場における戦略アドバイザーに就任

Waveland Group Inc.

クロスボーダーでのM&Aコンサルティングや企業・外国政府のアドバイザーを務めるWaveland Group Inc.（本社：セーシェル共和国、Founder & CEO：波多野 愛奈、以下「Waveland Group」）は、英国・ロンドンを本拠とするAda Partnersの日本およびアジア市場における戦略アドバイザーに就任したことをお知らせします。

Ada Venturesは、英国・アイルランド・北欧のテック企業への投資に特化し、気候変動対策・経済的自立支援・健康長寿の3テーマにおけるインパクト投資を軸とする、英国最大級のプレシードVCです。

Ada Venturesは現在、英国・アイルランド・北欧以外の市場への展開を本格化しており、グローバルな産業パートナーとのネットワーク構築を推進しています。Waveland Groupは、日本の機関投資家・ファミリーオフィス・事業会社への独自アクセスと、欧州・中東にまたがるグローバルネットワークを生かし、Ada Venturesのポートフォリオ企業と日本・アジアの産業パートナーとの接続を中心に、Ada Venturesの日本・アジア戦略を包括的に支援します。

Ada Venturesについて

Ada Venturesは、19世紀の数学者であり世界初のプログラマーとされるAda Lovelaceの名を冠し、Check Warner（CEO、MBE※受勲）とMatt Penneycard（CIO）が設立した英国のプレシードVCです。2014年のDowning Ventures時代から数えて10年以上・4ファンドにわたる実績を持ち、運用資産総額（AUM）は￡100M超です。

※Member of the Most Excellent Order of the British Empireの略

Ada Venturesの独自性：Inclusive Alpha

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135960/table/12_1_69840fa2b79b31c6d7b756071573e110.jpg?v=202604211151 ]

Ada Venturesが掲げる「Inclusive Alpha」とは、多様なバックグラウンドを持つ起業家への投資がより高いリターンをもたらすという実証的な投資哲学です。英国の平均的なVCファンドと比較して14倍高い多様性をポートフォリオで実現しています。

投資先ポートフォリオ企業はすでに約2,000万人の生活向上に貢献しており、2030年までに1億人の生活向上に資する企業に総額￡100mを投資するというインパクト目標を掲げています。Gizmo、Jack & Jillなど、投資から数年以内に世界的な成長軌道に乗るポートフォリオ企業を輩出し続けています。

日本・アジア市場への展開について

Ada Venturesは英国・北欧における深いエコシステムと実績を基盤に、ポートフォリオ企業のグローバル展開を加速させるための産業パートナーシップを日本・アジア市場で積極的に構築しています。日本の事業会社・CVCにとって、Ada Venturesとの連携は以下の観点で戦略的な意義を持ちます。

- 英国・北欧の気候テック・ヘルスケア・AI領域における最前線のスタートアップとのビジネス連携・共同開発機会- Ada Venturesのポートフォリオ企業が持つ先進技術・プロダクトの日本市場への展開サポート- Tier 1グローバルVCと共有するエコシステムへのアクセスと情報交換- 英国で最も先進的なESGおよびダイバーシティ実践事例の一つに関する考察と、日本企業のサステナビリティ戦略への示唆

また、Ada Venturesは各投資先に対して「Growth Lab（成長支援）」「Talent Lab（採用支援）」「Fundraising Lab（資金調達支援）」「Founder Lab（創業者支援）」という4つの伴走支援プログラムを提供しており、日本の事業会社やCVCがポートフォリオ企業と連携する機会も生まれます。

Waveland Groupの役割

Waveland Groupは、20年以上・200件超のクロスボーダー実績を持つアドバイザリーチームを擁し、日本・欧州・中東・アジア太平洋にまたがる独自のネットワークを有しています。Ada Venturesとの連携において、以下の役割を担います。

- 日本の機関投資家・事業会社・ファミリーオフィスとAda Venturesおよびポートフォリオ企業をつなぐネットワーキングの促進- 東京都をはじめとする行政・政府関係との公式接点を活用した信頼の橋渡し- Ada Venturesのポートフォリオ企業と日本企業の事業連携・採用・Exit機会の発掘と推進- 日本・アジア市場の動向リサーチ・分析の提供と、Ada Venturesの市場参入戦略の設計支援

Waveland Groupは、欧州・中東のファミリーオフィス関係者が参加する招待制フォーラム、湾岸地域のUHNWI（流動資産3,000万ドル以上を保有する個人）およびSWF関係者との非公式な交流の場、ならびに日本国内の資産家・オーナー経営者層が集う非公開の勉強会・情報交換会への参加・招待権限を保有しています。Ada Venturesとの接点もこうしたクローズドなネットワークを通じた自然な相互認知から発展したものです。

※Ultra High Net Worth Individual

Ada Ventures GPコメント

「日本は、Ada Venturesが目指す『Inclusive Alpha』の哲学に深く共鳴する市場だと感じています。気候・ヘルスケア・社会課題の解決を通じてリターンを創出するという考え方は、ESGや長期投資を重視する日本の機関投資家と価値観が一致しています。Waveland Groupは、こうした理念を共有できる日本の投資家を見つけ出し、真の意味でのパートナーシップを構築できる稀有な存在です。」

Check Warner MBE Partner (CEO), Ada Ventures

Waveland Group Inc. CEO コメント

Ada Venturesが体現する『Inclusive Alpha』の哲学は、日本の機関投資家がいま求めている、ESGと高リターンの両立を実証するものです。英国・北欧の最前線にあるディープテックと、日本・アジアの資本および産業パートナーを結ぶ新たな架け橋として、これまで十分に解き放たれてこなかった可能性を、共に形にしていきたいと考えています。国境を越えて資本と産業が結びつくとき、世界には新たな可能性が生まれる。そのプロセスは、弊社のミッションとも深く共鳴しています。本提携を通じて、この挑戦をご一緒できることを大変楽しみにしております。

波多野 愛奈 Founder & CEO, Waveland Group Inc.

Waveland Group Inc. について

Waveland Group Inc.は、「Beyond Boundaries. Unlock Your Potential.」をビジョンに掲げ、クロスボーダーM&A・資本戦略・事業開発の分野でグローバルに活動するアドバイザリーファームです。20年以上・200件超のクロスボーダー実績と、東京・ドバイ・ロンドン・モナコ・シンガポール・ボストン・セーシェルを拠点とする独自のグローバルネットワークを基盤に、日本・欧州・中東にまたがる資本と産業の接続を担っています。

現在、Ada Venturesを含む複数のグローバルファンドの日本・アジア市場における戦略アドバイザーを務めており、日本の機関投資家とグローバルの成長資本をつなぐゲートウェイとして独自のポジションを確立しています。

【パートナーシップに関するお問い合わせ】

Waveland Group Inc. 事業開発担当

Email：ir@wavelandgroup.com