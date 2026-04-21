ユニオンテック、社内起業制度「UT101ユニコーン」を開始

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介）は、全社員を対象とした社内起業制度「UT101ユニコーン」を開始しました。

本制度は、社員一人ひとりの発想や課題意識を起点に、新規事業の創出に挑戦できる仕組みです。段階的な審査と育成を経て、最大1,000万円の投資を行い、事業化を支援します。

ユニオンテックは本制度を通じて、社内から継続的に事業を生み出す体制を強化するとともに、将来の事業責任者や経営人材の育成を進めてまいります。

制度開始の背景

ユニオンテックは、空間デザイン・施工を軸に事業を展開しながら、グループとして事業領域を広げてきました。事業領域の拡大とグループ会社の増加を背景に、事業間連携やクロスセルをさらに強化し、拡大するバリューチェーンを発展させるため、2025年12月に今後5年間で“101名の事業責任者”の創出を目指す中期成長戦略「UT101」を始動しました※1。

「UT101」は、「多様な新規事業を継続的に創出する」「事業群を束ねるグループとして非連続的な成長を実現する」「建設・建築業界への貢献を加速する」ことを重点領域に掲げるとともに、新しい事業をつくりたい人や責任ある役割を担いたい人に、事業家としてのキャリア機会を提供する成長戦略です。

今回開始する「UT101ユニコーン」は、この中期成長戦略「UT101」を具体化する施策の一つとして、社内で生まれる事業の芽を制度として仕組み化し、新たな事業創出を促進するものです。これまでも社内では、現場で感じた課題や社員の発想を起点に、新たなサービスや事業につながる構想が生まれてきました。本制度は、そうした事業の芽を育て、将来の事業責任者・経営人材の育成につなげることを目指します。

※1 プレスリリース：ユニオンテック、“101名の事業責任者”を創出する中期成長戦略「UT101」を始動(https://www.union-tec.jp/contents/news/293/)（2025年12月）

制度の特徴

「UT101ユニコーン」は、アイデア提出から事業化までを3つのステージで進める社内起業制度です。応募は社内のチャットツールから行い、取締役会で合否判定と支援金額の決定をします。その後、起案者は希望するメンターとともに事業プランを磨き上げ、最終ステージでは事業化に向けたプレゼンテーションに臨みます。最終的には、最大1,000万円の投資判断を行います。

本制度の特徴は、アイデア段階から応募できることです。応募時点で精緻な事業計画の提出を必須とせず、まずは発想や着眼点を起点に挑戦できる設計としています。さらに、最大100万円の支援金と最大1,000万円の投資による二段階の支援を設け、事業化までの挑戦を後押しします。

代表取締役社長 大川祐介 コメント

社内起業制度フロー

ユニオンテックはこれまで、空間づくりを起点に事業を広げてきました。これからは、会社が事業をつくるだけでなく、社員一人ひとりが新たな事業を生み出す主体となることが、次の成長につながると考えています。

「UT101ユニコーン」は、社員の発想や現場で見つけた課題を、新たな価値の創出へつなげるための制度です。挑戦したいという思いを後押しし、事業として育てていくことで、社員の可能性を広げるとともに、お客様に対する提供価値も広げてまいります。

今後もユニオンテックは、挑戦する人が育ち、事業が生まれ続ける会社を目指してまいります。

今後の展望

ユニオンテックは、「UT101ユニコーン」を通じて、社内から継続的に新規事業を生み出す体制を強化するとともに、将来の事業責任者・経営人材の育成を進めてまいります。

本制度を中期成長戦略「UT101」の実現に向けた具体施策の一つとして位置づけ、社員一人ひとりの発想や課題意識を新たな事業の創出へとつなげることで、顧客への提供価値の拡張と持続的な成長基盤の強化を目指します。

今後もユニオンテックは、多様な事業の創出を通じて、事業群を束ねるグループとしての成長を加速させるとともに、建設・建築業界へのさらなる貢献につなげてまいります。

ユニオンテック株式会社について

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「PersGPT（パースGPT）」を展開。2025年12月に「UT101」を掲げ、"101人の事業責任者創出"を中期ターゲットに事業展開中。

社名 ｜ ユニオンテック株式会社

設立 ｜ 2000年6月

本社 ｜ 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

事業 ｜ オフィス・商空間の企画設計施工/ ビルバリューアップ/ CGパース制作

代表 ｜ 大川祐介

資本金 ｜ 1億円

ミッション ｜ Build a new standard.

URL ｜

コーポレート https://www.union-tec.jp/

ユニオンテックの事業一覧 https://www.union-tec.jp/service/

オフィスサービスサイト https://service.union-tec.jp/

クリニックサービスサイト https://clinic.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT） https://www.cg.union-tec.jp/

アートの販売 https://mktg.union-tec.jp/art