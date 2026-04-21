【WWDJAPAN最新号】「企業ユニホーム」徹底特集 制服を“誇り”に変えるファッションデザインの力

株式会社INFASパブリケーションズ

人材不足が深刻化する中、現場従業員が身につけるユニホームの重要性が増しています。かっこいい、かわいいと直感的に感じられるデザインは応募の動機となり、袖を通すスタッフのモチベーションと誇りを生み出します。また、企業の社会的パーパスが厳しく問われる昨今、最前線に立つ従業員のまとうユニホームは、単なる「制服」から企業の姿勢を社会へと届ける「ブランディングツール」へと役割が変化しています。

本特集では、ブランドデザイナーやファッション企業が関与した企業ユニホームの協業事例11件を取り上げます。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2468電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2383960/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

今号の表紙に登場したのは、3月28日にオープンした「ジンズ（JINS）銀座店」のスタッフたち。CFCLの高橋悠介社長兼クリエイティブ・ディレクターとジンズホールディングスの田中亮社長COOは「アイウエアの民主化」と「銀座の品格」の両立を追求し、白衣モチーフのコートを制作。帝人フロンティアのリサイクルポリエステル糸を新潟のニッターで編み立てた”メード・イン・ジャパン”の一着について、完成までのプロセスと背景にある思いを両者に聞きました。そのほかにも資生堂グローバルブランド「シセイドウ（SHISEIDO）」×「シュタイン（SSSTEIN）」浅川喜一朗デザイナー、「シュウ ウエムラ（SHU UEMURA）」×「ウジョー（UJOH）」、「ルナソル（LUNASOL）」×「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」といったビューティブランドがファッションデザイナーとの協業で作る店頭スタッフの装いや、「エズミ（EZUMI）」の江角泰俊デザイナーが手掛け6年にわたり現場を支えるJALのユニホーム、川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムとユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）のコラボなど、ビューティ、飲食、航空、文化施設、引っ越し、ホテルまで業種を横断してユニホームの製作事例を取材しました。

特集に続いてフォーカスするのは、「ザラ（ZARA）」製品をめぐるエスティ ローダー（ESTEE LAUDER）対フレグランスブランド「ジョー マローン（JO MALONE）」創業者・ジョー・マローン氏の商標権侵害訴訟の行方。双方の主張を整理しながら、その法的・ブランド的な意味を読み解きます。また台北ファッション・ウイーク2026-27年秋冬は、運営母体がコンデナストから台湾デザイン研究院へ移管され、海外PRから国内産業連携へと軸を転換した「変革元年」の模様をリポートします。ステファノ・ガッバーナ会長の退任に揺れるドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）への「グッチ（GUCCI）」前CEO参画を含む、イタリアブランド全体に広がる構造変化も詳しく紐解きます。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2468電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2383960/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

CONTENTS

FEATURE

・制服からブランディングツールへ 投資価値が高まる「ユニホーム」

FOCUS

・エスティ ローダー VS ジョー・マローン 「ザラ」製品が争点、商標権侵害訴訟の行方

・台北ファッション・ウイーク2026-27年秋冬 「台湾の産業連携」掲げ構造改革

・イタリアブランドの新陳代謝にまた新たな動き 「ドルチェ＆ガッバーナ」に「グッチ」前CEOが参画

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：ケリング、26年第1四半期は6.4%減収 低迷が続く「グッチ」は徐々に下げ幅縮小、他

・Makuakeと探訪 47都道府県モノ作りの現場最前線：Vol.18 奈良県編 “天然灰汁発酵建て”による藍染め

・中国電脳コマース趣聞：ラグジュアリー百貨店「北京SKP」が首位陥落、デフレ中国が如実に

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.244 低年齢化する美容市場に問われる、リテラシーと責任（弓気田みずほ ／ユジェット代表・美容コーディネーター）

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.189 肉

EDITORS’ LETTER

・WEGO to アジア（林芳樹 ／副編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：ユニホームがアツい理由（本橋涼介 ／ヘッドリポーター、林芳樹 ／副編集長）

FASHION&BEAUTY PATROL

・2026 入学式スナップ

（COVER CREDIT）

PHOTO：AI OKUBO

ART DIRECTION & DESIGN：CHIAKI SATO

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

公式サイト

WWDJAPAN（Web）：https://www.wwdjapan.com

SNSアカウント

Instagram： https://www.instagram.com/wwd_jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/wwd_jp

Facebook：https://www.facebook.com/wwdjapan

YouTube：https://www.youtube.com/@WWDJAPAN

TikTok：https://www.tiktok.com/@wwd_japan