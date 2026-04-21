空間体験プロダクト「360maps」の屋内ナビ機能を強化 ─ スペインSitum社とパートナーシップを締結

株式会社360Channel

株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松恵司、以下 360Channel：サンロクマルチャンネル）は、高精度な屋内測位技術を持つSitum Technologies（本社：スペイン、以下 Situm）と、新たなパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、360ChannelはSitumの最先端ソリューションを日本市場に提供し、商業施設、イベント施設、展示場などの大規模屋内施設における次世代の移動体験の社会実装を推進します。

■ パートナーシップの背景と目的

近年、大規模・複雑化する屋内施設において、GPSが届かない環境での正確なナビゲーションへのニーズが急速に高まっています。360Channelは、2025年10月にリリースしたデジタルマップサービス「360maps（サンロクマルマップ）」において、ARナビゲーションやエンターテインメント要素を融合させた体験型サービスとして展開してきました。

この度、世界トップクラスの屋内測位精度を誇るSitumと連携することで、専用インフラを最小限に抑えながら、スマートフォンひとつで誤差数メートル以内の高精度な現在地特定と経路案内を可能にします。これにより、訪日外国人や初めて施設を訪れる方々の利便性向上に加え、回遊性の向上や施設運営の効率化を支援します。

360maps HP：https://corp.360ch.tv/360maps

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lm5CFBIL_jI ]

■ 本提携による提供ソリューションの特徴

1. インフラレスな導入

BluetoothビーコンやWi-Fiなどの既存インフラを最大限に活用し、大規模な工事を必要とせずに短期間での導入が可能です。

2. シームレスなナビゲーション

屋外のGPSから屋内の測位へ、途切れることのないスムーズな誘導を実現します。

3.「360maps」との統合

Situmの正確な測位データと、360ChannelのAR・XR技術を組み合わせることで、現実空間に行き先を投影する直感的なデジタルマップサービスを提供します。

■ コメント

「360Channelとのパートナーシップを開始できることを大変嬉しく思います。日本市場に対する深い知見とXR分野における豊富な実績を持つ360Channelは、Situmの屋内ナビゲーションソリューションを日本の新たな顧客やプロジェクトへ届けるための心強いパートナーです。」

- Situm Technologies グローバル・アカウント・マネージャー Javier Suarez

「Situmと提携し、高度な屋内ナビゲーション機能を日本市場に導入できることを大変嬉しく思います。Situmの測位技術と当社のXR・空間体験設計の知見を融合することで、施設における新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。」

- 株式会社360Channel 代表取締役社長 小松 恵司

■ 今後の展望

本パートナーシップは、360mapsを屋内外一体の空間体験プロダクトへと進化させるための重要な取り組みであり、日本における屋内空間のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する戦略的な連携です。

Situmの高精度な屋内測位技術と、当社の強みであるXR・没入型エンターテインメントをさらに深く融合させたサービスの展開を目指し、複雑な空間における「移動」を、単なる作業から「驚きと発見に満ちた体験」へとアップデートしていきます。

その上で、移動体験を単なる体験価値に留めることなく、施設内の行動導線を設計・最適化する基盤として進化させていきます。

今後は、複数施設での導入および実証を進めるとともに、施設内における行動データの活用を通じて、回遊最適化や売上向上に寄与するサービスの開発・展開を推進してまいります。

■ Situmについて

Situm Technologiesは、スペインに本社を置く、屋内測位・ナビゲーション技術の世界的パイオニアです。大規模かつ複雑な空間における移動の利便性向上を目指し、高精度なウェイファインディング（経路案内）やインタラクティブ・マップ・ソリューションを展開しています。同社の独自技術は、交通網、イベント会場、商業施設などにおいて、利用者が迷うことなく自立して移動できる環境を構築し、リアルタイムの目的地検索や高度なナビゲーション機能を提供します。現在、その導入実績は世界各地の病院、空港、スタジアム、展示場など多岐にわたり、日々数千人のユーザーへシームレスな移動体験を届けています。

HP：https://situm.com/

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを」というミッションを掲げ、XR技術を核とした総合プロデュース事業を中心に、AIなど様々な先端技術を駆使し、社会に新しい価値と体験を提供し続けていきます。



【総合XRプロデュース事業：VR PARTNERS】

企画から開発、効果測定までをワンストップで支援。年間500本以上の実績を持つVR動画制作をはじめ、AR/VRシステム開発などを通じて多様なニーズに対応。

・HP：https://corp.360ch.tv/

【空間データ事業】

▪️360maps（サンロクマルマップ）／ Spatial Experience Solution

施設・都市空間をデジタル化し、現在位置取得・AR体験・ナビゲーションを提供するSpatial Experience Solution。2DマップとAR技術を組み合わせた直感的な空間体験を実現するとともに、蓄積された空間データを施設運営の高度化にも活用できる。

・HP：https://corp.360ch.tv/360maps

▪️VRアーカイブ／デジタルアーカイブ

文化資産や施設・イベント空間を高精細VR・360度映像で記録し、時空を超えた空間体験を提供するデジタルアーカイブサービス。Gaussian Splatting（3DGS）技術等を活用した次世代アーカイブの開発にも着手。



【AI関連事業】

▪️AI Caster（エーアイ キャスター）

PR動画や研修資料、マニュアルなどを誰でも手軽に映像化できるAIサービス。

ブラウザ完結で業務効率化を促進。

・詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000020337.html

・体験URL：https://aicaster.360ch.tv/

【メタバース事業】

▪️WEBmetaverse

「ウェブサイトのように、1社に1つのメタバース空間を」のコンセプトのもと、アプリ不要でマルチデバイスに対応し、最短1ヶ月で自社メタバースが開設可能。

・HP：https://lp.webmetaverse.jp/

【上記各サービスのお問い合わせ】

https://corp.360ch.tv/contact

【採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。

・採用ページ：https://partners.360ch.tv/recruit/



【会社概要】

社名：株式会社360Channel（サンロクマルチャンネル）

HP：https://corp.360ch.tv/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立：2015年11月2日

資本金：2.88億円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役社長 小松 恵司

事業内容：総合XRプロデュース事業、360度動画関連事業、空間データ事業、AI関連事業、メタバース事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当：pr_ml@360ch.tv



(C) 2016-2026 360Channel, Inc.

(C) COLOPL, Inc.

※360チャンネル＼サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)は株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

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