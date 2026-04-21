東北大学主導の「大学DXアライアンス」に入会

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、2026年3月16日に東北大学主導の「大学DXアライアンス」に入会いたしました。

これまで数多くの大学様へeラーニングやシステムをご提案してきた知見を活かし、今後はアライアンス加盟大学様への情報提供や意見交換を通じて、大学のDX推進をサポートしてまいります。

入会の背景

大学の業務、教育に関わるDXに寄与するため、大学DXアライアンスに入会することで、現場に近い大学様のお声を拝聴したり、提案を行ったりすることを目的としております。

今後はデジタル学生証の実証実験の展開など、これまでの多数の事例をもとにより一層、システムやコンテンツを通じて大学様のサポートを行ってまいります。

大学アライアンスについて

「大学DXアライアンス」とは、DXによる先導的な業務改革を戦略的に実行し、ニューノーマル時代に相応しい教育・研究環境を実現し、魅力ある職場環境を創るべく、地域・組織の枠を超えた連携を通じてさまざまな取り組みを行っている団体となります。

大学DXアライアンス

https://www.dx.tohoku.ac.jp/efforts/alliance/

【参考】

東北大学様 お知らせ：株式会社デジタル・ナレッジが「大学DXアライアンス」に参画しました

https://www.dx.tohoku.ac.jp/news_20260316/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表取締役社長 𡌶 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)

http://www.digital-knowledge.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社デジタル・ナレッジ

文教ソリューション事業部