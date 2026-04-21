TIS、AI時代の情報セキュリティ管理をワンストップで支援する「AI対応データ保護管理サービス」を提供開始

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、生成AIの普及に伴う情報漏えいリスク増加に伴い社内の情報セキュリティ管理に課題感をもつ企業に向けて、情報資産の保護領域を定義し、リスク分析から運用定着までをワンストップで支援する「AI対応データ保護管理サービス」を2026年4月21日より提供開始することを発表します。

「AI対応データ保護管理サービス」は、3種の主要なデータ管理ツール「Microsoft Purview」「Varonis」「すみずみ君」を業種や規模に合わせて最適化することで、企業の機密情報の所在・権限・利用状況を可視化し、不正アクセスや情報漏えいリスクからの保護体制を強化します。

背景

「AI対応データ保護管理サービス」による支援イメージ

近年、生成AIの急速な普及に伴い、企業が取り扱うデータ領域はオンプレミスからクラウド、AI環境へと急速に拡大しています。企業における情報セキュリティ管理はますます複雑化し、従来の通信制御やUSB利用制限といったセキュリティ対策では内部不正や誤操作による情報漏えいを十分に防ぎきれない事例も増加しつつあります。特に、AI利用時における機密データの意図しない流出は経営上の大きな懸念事項となっています。

また、過検知・誤検知によるチューニング対応にかかる負担や、機密性に応じたラベルの付け忘れなど、運用の属人化による情報漏えいリスクも高まっています。

TISはこうした市場ニーズに応えるため、金融、産業、公共など幅広い業界においてコンサルから運用まで対応できる豊富な実績を強みに、AI時代の情報セキュリティ管理を支援すべく「AI対応データ保護管理サービス」の提供を開始しました。

概要

「AI対応データ保護管理サービス」は、企業の情報セキュリティ運用において、保護領域の定義から分類ルールの設定、運用までワンストップで支援する総合ソリューションです。主な特長は以下の通りです。

＜特長＞

1. データ可視化と分類・制御の自動化により実効性の高いデータ保護を実現

企業の持つオンプレミスからクラウド環境に分散した機密データや個人情報を、従来のキーワード/正規表現※1のパターンマッチングに加え、AI/MLを活用した内容解析により高精度な検知・分類・自動ラベル付けを実施。

あわせて、「誰が」「どのデータに」アクセスできるかを可視化することで、複雑化したアクセス権の不備を直感的に把握可能。

さらに、ポリシーに従い不要・過剰なアクセス権を自動的に是正することで、最小特権の原則を継続的に維持し、内部不正や誤操作による情報漏えいリスクを低減。

オンプレミスからクラウド環境までを横断的に保護し、情報システム部門の運用負担を抑え、属人化を解消。

2. 3種のデータ管理ツールによるカスタマイズ性の高いデータ保護

異なる特長をもつデータ管理ツール「Microsoft Purview」「Varonis」「すみずみ君」を顧客の業種・環境・目的に応じてカスタマイズすることにより、目的別にデータの可視化・分類・制御を行う仕組みを構築。

オンプレミスやクラウドサービス、エンドポイントに分散した情報資産について、各ツールの特長を活かして可視化・分類・統制を行い、生成AI活用をはじめとするあらゆる業務で発生するデータの不適切なアクセスや漏えいリスクを低減。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1912_1_9f2fea5a01c3c390eef2ff751e4da295.jpg?v=202604211151 ]

※1 文字の並び方（パターン）を指定し、形式が決まった情報を検出するための規則

※2 Data Loss Preventionの略で、データの漏えいを防ぐため、機密データの検知と外部への持ち出しを自動的に防ぐ機能・ソリューション。

3. 専門チームのコンサルティング支援による投資効果の最大化

TISの20年にわたり多数の導入・運用案件を展開してきた経験・実績にもとづき、上流の分析やルール策定、法規制対応から現場の運用定着までワンストップで支援。

また、AI時代に対応した社内情報保護ルール整備支援などのコンサルティングメニューを整備。企業の運用課題に対して、定例会を実施するなどして課題整理・対策方針の検討を行い、内製化推進を支援。

本サービスは、以下の2つの主要メニューで構成されています。

＜提供メニュー＞

1. 構築・運用メニュー

・導入先環境に合わせたデータ保護ツール導入支援

・定期的な運用課題の可視化と課題改善に取り組みたいE/U向け運用定着支援

・3種のデータツールを組み合わせた情報漏えい対策最適化支援

2. コンサルティングメニュー

・機密データの定義及び管理ポリシーの策定支援

・AI利用におけるデータ保護のためのルール・規定整備

提供価格

要件に応じて都度見積もり

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.tis.jp/service_solution/AI_DPM/

今後について

TISは今後、「AI対応データ保護管理サービス」について、2030年度までに売上高20億円、15社への導入を目指します。

また、今後も利用拡大が見込まれるAI活用において、監査・規制対応などのコンサルティングメニューの拡充を進めていきます。企業の情報セキュリティ管理において、技術的対策から組織的・統制的なガバナンスまで包括的に支援していきます。

TIS株式会社について（https://www.tis.co.jp/(https://www.tis.co.jp/)）

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市への集中・地方の衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ Microsoft、Microsoft Purview は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 「Varonis」は、米国Varonis Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※「すみずみ君」は、三菱電機ソフトウェア株式会社の登録商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

本サービスに関するお問い合わせ先

TIS株式会社 IT基盤技術第1事業本部 IT基盤ビジネス事業部 IT基盤ビジネス推進部

E-mail：platform.square@ml.tis.co.jp