【一夜限りのビジホサミット】ホテル評論家・瀧澤信秋氏主宰イベントに、コアグローバルマネジメント代表取締役 中野正純が登壇。業界キーマンと語る“選ばれるホテル”の条件とブランド戦略

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）の代表取締役 中野正純は、2026年4月12日（日）大阪・梅田 Lateralにて開催された、ホテル評論家 瀧澤信秋氏主宰の出版記念および活動12.5周年記念イベントにて、特別企画「ビジホサミット」に登壇いたしました。

本イベントは、4月16日に発売される瀧澤信秋氏の新刊『すごいビジネスホテル図鑑』（イカロス出版）の出版を記念するとともに、「15周年まで待てない」という瀧澤信秋氏ならではの発想から企画された活動12.5周年を記念するパーティーとして開催されたものです。

ホテル評論家 瀧澤信秋氏写真左より株式会社スーパーホテル 代表取締役社長 山本健策氏、当社代表取締役 中野正純、株式会社ベッセルホテル開発 代表取締役社長 瀬尾吉郎氏

■一夜限りのビジホサミット

当日は、瀧澤信秋氏がファシリテーターを務め、株式会社スーパーホテル・代表取締役社長 山本健策氏、株式会社ベッセルホテル開発・代表取締役社長 瀬尾吉郎氏とともに、当社代表取締役 中野正純が登壇いたしました。

■トークセッション：鋭い分析と各社が描く「未来の姿」

セッションでは、瀧澤信秋氏による忖度のない業界分析を起点に、「ビジホサミット」ならではの率直かつ踏み込んだ議論が展開されました。登壇者それぞれの視点から、自社の戦略や差別化の取り組みについて具体的な意見が交わされ、会場には約50名の参加者が集い、終始熱気に包まれました。

また、人手不足という業界共通の課題への対応や出店戦略など、通常は語られる機会の少ないテーマにも踏み込んだ議論が行われ、業界の現在地と将来像をより具体的に示す場となりました。

源泉一途 南伊豆 パースリージョニア by クインテッサ 札幌駅前クインテッサホテル福岡天神 Comic&Books

■コアグローバルマネジメントが目指す唯一無二の価値

弊社代表取締役 中野正純は、ビジネスホテルに限らず、従来の業態区分にとらわれない「滞在価値の提供」を軸に、競合他社との差別化に向け、尖った個性を持つブランドを展開することで、お客様にとって唯一無二の選択肢となることを目指す戦略について言及いたしました。

具体的には、以下のブランド戦略について説明いたしました。

1．『源泉一途』

源泉の力に徹底的に向き合う“源泉力特化型”ホテルブランドです。本物志向の温泉体験を追求し、今夏には新たに2施設の開業を予定しております。

※2026年6月：『源泉一途 南伊豆』、2026年7月：『源泉一途 岩手雫石』開業予定

『源泉一途』について(https://gensen-itto.jp/)

https://gensen-itto.jp/

2．『リージョニア by クインテッサ』

利便性や快適性に加え、その土地（Region）ならではの食や文化体験にフォーカスした新ブランドです。地域の魅力を滞在価値へと昇華させることを目指し、2026年6月には『リージョニア by クインテッサ 札幌駅前』の開業を予定しております。

『リージョニア by クインテッサ 札幌駅前』について(https://regionia.jp/sapporo/)

https://regionia.jp/sapporo/

3．クインテッサホテル『Comic&Books』シリーズ

全国に20施設を展開するクインテッサホテルにおいて、7施設を『Comic&Books』シリーズとして展開しております。約7,000～10,000冊の蔵書を備え、「本と過ごす滞在」というコンセプトのもと、宿泊そのものの価値を拡張する新たなホテル体験をご提供しております。

『クインテッサホテル』について(https://cgman.jp/hotellist/quintessa/)

https://cgman.jp/hotellist/quintessa/

※本リリース内容は、2026年4月21日（火）時点の情報であり今後変更となる場合がございます。

※画像は一部イメージです。

■関連書籍情報

タイトル： 『すごいビジネスホテル図鑑』

著者： 瀧澤 信秋 監

発行： イカロス出版

発売日： 2026年4月16日（木）

URL： https://books.ikaros.jp/book/b10158684.html

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内33施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/