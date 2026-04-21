アイシン、米国でマツダの6速オートマチックトランスミッションを受託生産～ グローバルで顧客ニーズに応える現地生産を推進 ～

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝）は、米国の連結子会社であるAISIN Drivetrain, Inc.（米国・インディアナ州 以下、ADI）において、マツダ株式会社が開発した6速オートマチックトランスミッション（以下、6速AT）の受託生産を開始しました。



北米地域では、完成車メーカーによる現地生産の拡大や、供給安定性・即応力に対する要請が高まっています。こうしたニーズに応えるため、当社は、これまで培ってきたトランスミッション分野における生産技術や品質管理の知見を活かし、地域に根差した生産体制の構築を進めています。



ADIでのマツダ6速ATの受託生産は、北米市場における供給力・対応力を一層高めるとともに、顧客ニーズに応じた現地生産化を通じて、安定供給と競争力の強化に貢献するものです。



アイシンはこれからも、地域ごとの関係性を深めながら、グローバルで持続的な成長をめざし、経営理念である「”移動”に感動を、未来に笑顔を。」の実現に取り組んでいきます。

AISIN Drivetrain, Inc.