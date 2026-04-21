アイングループ 埼玉県の当社グループの薬局における「まちのクールオアシス」推進事業への協力について

株式会社アインホールディングス

当社グループは、埼玉県の薬局において、2026年4月22日～10月21日の期間、地域の皆さまに冷房の入ったスペースを一時的な休息所として提供する「まちのクールオアシス」推進事業に協力します。

「まちのクールオアシス」推進事業は、熱中症対策の一環として、埼玉県が県内の公共施設のほか県内企業と協力し、外出時の一時休息所の設置や熱中症についての情報発信を行う取り組みです。

実施薬局では、店舗内外に熱中症の予防を呼びかけるステッカーを掲示し、薬局を一時的な休息所として提供します。また、給水器または給茶機のある薬局では水分補給ができるよう、お水やお茶を無料提供しますので、ぜひご活用ください。

■活動概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141492/table/63_1_05a0642835c0b4c910714e9bc161d469.jpg?v=202604211151 ]薬局掲載ステッカー

※埼玉県の「まちのクールオアシス」推進事業については、下記のウェブサイトをご確認ください。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/netsuchusyo/cool-oasis.html

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812