東京・千葉のベイエリアに「ビームス 豊洲」4/24、「ビームス 舞浜」4/25オープン

株式会社ビームス「ビームス 豊洲」、「ビームス 舞浜」完成イメージ

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、2026年4月24日（金）に「アーバンドック ららぽーと豊洲」（東京都江東区）に「ビームス 豊洲」を、さらに4月25日（土）には「イクスピアリ」（千葉県浦安市）に「ビームス 舞浜」をオープンします。

都心から近い有数のベイエリアである豊洲と舞浜で行楽やショッピングを楽しむ国内外のお客様へ向けて、単なるショップとしての枠を超え、豊洲では心地よい時間とコミュニティの場として、舞浜ではリゾートの余韻に遊び心を添える場として、それぞれの立地と客層に合わせた新たな店舗体験をお届けします。

いずれも、これまで「ビーミング ライフストア by ビームス」として営業していた区画にて、内装のリニューアルを経て新たに「ビームス 豊洲」「ビームス 舞浜」としてお客様をお迎えします。オープン記念のノベルティやキャンペーン、イベントなどもご用意しております。ぜひご来店ください。

・ビームス 豊洲：2026年4月24日（金）オープン

湾岸エリアにお住まいのお客様やショッピングに訪れるお客様に向けて、ご家族全員の日常的なカジュアルウエアからオフィスカジュアル、特別な日を彩る装いまで、幅広いセレクションをご用意します。

こだわり抜いた上質なものとの出会いと、この場所ならではの楽しい体験をご提供する拠点となることを目指し、オープン記念企画も目白押しです。

フランスの老舗シューズブランド〈Paraboot〉（パラブーツ）の定番から特別モデルまで、メンズ・ウィメンズ商品を幅広く取り揃えるトランクショー（4月24日[金]～5月10日[日]）や、「アーバンドック ららぽーと豊洲」のシーサイドデッキ（中庭）で4月25日（土）、26日（日）に開催する外遊びイベント「HAPPY OUTSIDE BEAMS presents PLAY & COLLECT」など、ぜひご家族やご友人と一緒にご参加ください。

・ビームス 舞浜：2026年4月25日（土）オープン

「ビームス 豊洲」完成イメージ「ビームス 豊洲」完成イメージ「ビームス 豊洲」完成イメージ「ビームス 豊洲」オープン記念企画として開催される「パラブーツ トランクショー」「ビームス 豊洲」オープン記念企画として開催される「HAPPY OUTSIDE BEAMS presents PLAY & COLLECT」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12471/table/947_1_d303816db299a87a347fa028c0b2651a.jpg?v=202604211151 ]

JR舞浜駅を出てすぐ、ショッピングモール「イクスピアリ」の入口に「ビームス 舞浜」がオープンします。隣接するテーマパークを訪れる国内外のお客様にとっては、リゾートの余韻を感じながら思い出に残るショッピング体験になるように、また周辺にお住まいのお客様にとってもご家族全員にお楽しみいただけるような店舗デザインと遊び心のある商品ラインナップでお迎えします。

メンズ・ウィメンズ・キッズのカジュアルウエアに加えて雑貨も充実するほか、「ビームス 舞浜」ではビームス初となる店舗限定キャラクター〈BEAMS DARING〉（ビームス ダリン）が登場します。海に面した舞浜にちなんで船の舵輪をモチーフにした「ダリンくん」と「ダリンちゃん」、そして愛らしいモップ犬「モップリン」のカプセルトイやコインケース、サコッシュなどのオリジナルグッズをご用意しました。記念品やお土産におすすめです。

世界中から訪れるお客様をご案内できるよう、マルチリンガルなスタッフがお待ちしております。

「ビームス 舞浜」完成イメージ「ビームス 舞浜」完成イメージ「ビームス 舞浜」完成イメージ「ビームス 舞浜」店舗限定キャラクター「BEAMS DARING」「BEAMS DARING」カプセルトイ（キーホルダー）「BEAMS DARING」コインケース「BEAMS DARING」サコッシュ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12471/table/947_2_3e75b179c9d608b2a6e6b498d59397ef.jpg?v=202604211151 ]オープン記念ノベルティー

リニューアルオープン後、「ビームス 豊洲」もしくは「ビームス 舞浜」の店舗で15,000円（税込）以上お買い上げのBEAMS CLUB会員のお客様へ、先着で、特別なデザインのバッグをプレゼントします。（数量限定、なくなり次第終了）

オープン記念ノベルティーBEAMSについて

今年（2026年）50周年を迎えたBEAMSは、1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約165店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。