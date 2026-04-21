【プルマン東京田町】チームラボボーダレス（東京・麻布台ヒルズ）と提携。夏休み＆GWに人気施設への入場確約プランが登場

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ, 東京 (C) チームラボ

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル『プルマン東京田町』（東京都港区芝浦3丁目1-21）は、地図のないミュージアム『森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス』（以下、チームラボボーダレス）と提携し、ゴールデンウィークや夏休みの東京観光にも最適な入場チケット付き宿泊プランを販売いたします。

この夏は海外より東京へ！人気スポットもスムーズに満喫

本プランでは、入場日を指定後、お好きな時間に入場できる「フレキシブルパス」と、プルマン東京田町での宿泊およびご朝食がセットに。本プランを通じてご予約いただくことで、ハイシーズンや完売日を含めた入場確約が可能となります。完売率も高いチームラボボーダレスのチケットを確保しやすく、旅行の計画が立てやすいのが魅力です。ご家族でのお出かけやカップル、ご友人同士の東京観光にもおすすめです。海外旅行費用が上昇傾向にある今夏は、東京で過ごすホリデーを検討してみてはいかがでしょうか。

都内観光スポットへ快適アクセス

同港区に位置するチームラボボーダレスへは、プルマン東京田町からタクシーで約10分と好アクセス。プルマン東京田町は、JR山手線・田町駅直結の利便性の高い立地に加え、東京タワーへは車で約10分、お台場へはレインボーバスで1駅（約8分）と、主要観光スポットへの移動もスムーズで、東京観光の拠点として最適です。さらに、ホテルエントランスでは周辺散策に便利な電動自転車のレンタルもご利用いただけます。

プルマン東京田町 客室からの景色アートと都市宿泊が交差する東京体験

プルマン東京田町は、ビジネスとレジャーの双方に対応するライフスタイルホテルとして、モダンな客室、開放感のあるレストラン＆バー、フィットネス施設などを備え、都市で過ごす大人のための快適な滞在を提供しています。また、館内のアートや空間デザインも細部までこだわり、「歌舞く」をコンセプトに、歌舞伎にまつわるアートを中心に和とモダンフレンチを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテルです。 プルマン東京田町は本提携を通じて、 お客様のインスピレーションを刺激する特別な東京体験をご提供いたします。

プルマン東京田町× チームラボボーダレス『入場チケット付き宿泊プラン』の魅力

インスピレーションを刺激する館内のアートピース

東京観光を楽しんだあとは、落ち着いた色調を基調に、和モダンな格子柄の壁紙や、「水の街・田町」のデザインを取り入れた客室で心ゆくまでおくつろぎいただけます。 開放感のある大きな窓から差し込む自然光と、プルマンレシピの心地よさを追求したベッドが、日常の疲れをやさしく癒し、都心にいながらも落ち着いたひとときを演出します。 翌朝は、レストラン「KASA」にて、バラエティ豊かな朝食ビュッフェをお楽しみいただけます。 ケージフリー卵を使用した出来立てのオーガニックオムレツやエッグベネディクト、新鮮なフルーツや彩り豊かなサラダ、パンケーキ、和朝食をご用意。デザイン性と開放感あふれる空間で、ゆったりとご朝食をお楽しみください。

■宿泊プラン概要

心身を癒すプルマンレシピのベッド彩り豊かな朝食をこころゆくまで

プラン名：チームラボボーダレス入場チケット付きプラン

料金：

1泊1室 1名：70,000円～

1泊1室 2名：86,500円～

※3歳以下のお子様は「チームラボボーダレス」の入場料無料となります。大人2名＋お子様1名まで

ご利用いただけます。

※4～12歳のお子様は、客室料金に加えお一人様12,000円をチェックイン時に頂戴いたします。

販売条件：

・1日あたり最大3室限定

・チケット枚数 計6枚／日

内容：

・プルマン東京田町での客室宿泊

・プルマン東京田町レストランKASAでのご朝食

・チームラボボーダレス 入館チケット（フレキシブルパス ）※宿泊人数分



対象客室：スタンダードルーム（シングルサイズのベッド２台 or キングサイズベッド１台）

※客室タイプは予約状況により異なります

販売期間：通年 (予定)

予約方法：プルマン東京田町 公式ウェブサイト

https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/teamlab-borderless-ticket-package/

電話予約：03-6400-5855(#)

※施設休館日は公式サイトをご確認ください。

「チームラボボーダレス」について

チームラボボーダレスは、アートコレクティブ・チームラボの境界のないアート群による「地図のないミュージアム」です。アートは部屋から出て移動し、他の作品と関係し影響を受け合い、他の作品との境界線がなく、時には混ざり合います。チームラボボーダレスはそのような作品群による境界なく連続する1つの世界であり、来館者は境界のないアートに身体ごと没入し、「境界なく連続する1つの世界」のなかを「さまよい、探索し、発見」する唯一無二の体験ができます。チームラボボーダレスは、米国の国際的なニュース雑誌、TIME誌の「World's Greatest Places 2024（世界で

最も素晴らしい場所 2024年度版）」に選ばれています。

「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ, 東京 (C) チームラボ《ミュージアム概要》

施設名称 ：森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

所在地 ：麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1（東京都港区虎ノ門5丁目9）

（麻布台ヒルズ https://www.azabudai-hills.com）

開館時間：8:30 - 21:00

* 開館時間は変更になる場合がございます。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。

* 最終入館は閉館の1時間前

* EN TEA HOUSEは開館の30分後にオープン、ラストオーダーは閉館の30分前

休館日 ： 公式ウェブサイトをご確認ください。

公式ウェブサイト：https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/

■プルマン東京田町について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

ホームページ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

所在地：東京都港区芝浦3-1-21

総支配人：佐藤 有子

開業日：2018年10月1日

電話番号：03-6400-5855(#)

E-mail：HB137@accor.com

アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

インスタグラム ：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/

ツイッター：https://twitter.com/PullmanTokyo

プルマン東京田町公式ページはこちら :https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/