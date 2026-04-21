このGWは、世界的ワインブランド「ザ・プリズナー」の世界へ。 カリフォルニア発の革新的な味わいをご体験ください。

ピーロート・ジャパン株式会社

ゴールデンウィークのご予定はお決まりでしょうか

今年は暦の並びがよく、30日と1日を休めば8連休になり、ゆっくりと過ごすには絶好の機会です。

大人のためのワインイベントとして、世界各国の味わいを旅するように楽しめる内容をご用意しております。ぜひ、休暇のひとときにお立ち寄りください。

特別テイスティングイベントの開催

2026年4月25日（土）から5月6日（水）まで、ワイン会社のピーロート・ジャパン株式会社（港区港南2-13-31、代表取締役社長兼CEO：アントニー・グルメル）は、東京ミッドタウン日比谷を舞台に、〈ザ・プリズナー〉を中心とした50種以上のワインを無料でご試飲いただけるテイスティングイベントを開催いたします。大人のための上質な時間を、どうぞゆっくりとお楽しみください。

ザ・プリズナー・ワイン・カンパニー

優良かつ希少なカリフォルニアの葡萄品種を、最良のバランスでブレンドした赤ワインは、当時の常識を大きく覆す革新的なスタイルとして注目を集めました。

その後も、挑発的なラベルデザインと、既成概念にとらわれないブレンドワインを次々と発表し、愛好家や評論家から“大胆で革新的なワインブランド”として高く評価され続けています。結果として、世界が再びカリフォルニアの高級ブレンドワインに目を向けるきっかけとなり、ザ・プリズナー・ワイン・カンパニーは確固たる地位を築きました。

ゴヤのスケッチをもとにしたラベル

ザ・プリズナーのブランド名とフラッグシップラベルは、19世紀スペインの画家フランシスコ・ゴヤによる銅版画《Le Petit Prisonnier》に着想を得ています。作品の副題は「その拘束は罪と同じほど野蛮である」と訳され、1808年のスペイン独立戦争における不正と残虐性に対するゴヤの抗議を象徴する《戦争の惨禍》シリーズの一枚です。創業以来、ザ・プリズナー・ワイン・カンパニーは抑圧に抗い、創造性を尊重する姿勢を貫いてきました。決して現状に満足することなく、伝統に縛られず、常に果敢な挑戦を続けながらワイン造りを進めています。

ザ・プリズナー・ワイン・カンパニーの新作ワイン

今回は特別に、5月末よりリリースされるザ・プリズナー・ワイン・カンパニーの新作ワイン2種類を、東京ミッドタウン日比谷にて一足早くお披露目いたします。

発売前にコレクターアイテムを味わえる貴重な機会を、どうぞお見逃しなく。

アトリウムにワインバー出現

そして今回、ザ・プリズナーの世界観を体現した特別な空間が、有楽町の東京ミッドタウン日比谷に登場します。まるでアメリカの洗練されたバーに足を踏み入れたかのような雰囲気の中で、ザ・プリズナーのワインをゆっくりと味わっていただけます。

さらに世界各国の50種類以上のワインを無料で試飲いただけます。来場者の好みに合わせて、ワインコンサルタントがおすすめをご紹介します。

会場入口で受付を済ませたら、試飲テーブルへご案内します。気に入ったワインがあれば、その場で購入して持ち帰ることも可能です（一部商品）。お得な特別セットの販売も予定されています。

特別シャンパーニュの販売

会場では、テタンジェ・ブリュット・レゼルヴのFIFAワールドカップ2026TM公式シャンパーニュ特別エディションボトルも特別販売いたします。4年に一度だけリリースされる、まさに“祝祭のシャンパーニュ”。コレクションにもギフトにもふさわしい一本です。

2026年のゴールデンウィークは、外に出かけたい方も、家でゆっくりワインを楽しみたい方も、ぜひミッドタウン日比谷のワインイベントに参加してみませんか。

イベント概要

PIEROTH WINE EXPERIENCE

会場：東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町1-1-2）

日時：2026年4月25日（土）～5月6日（水・祝）

11:00～21:00（最終入場20:30）

入場料：無料

お問合せ

平日：03-3458-4455 受付時間：9時～18時

開催期間中：070-8822-0911 受付時間：11時～18時

メール：event@pieroth.jp

ピーロート・ジャパン株式会社について

ピーロート・ジャパンは創業以来55年以上、世界中から厳選したワインを調達、輸入、保管、流通、販売。一般消費者ほか、飲食店やホテル、デパートへの販路も展開しています。気軽に楽しめるデイリーワインから有名シャトーの最高級ワインまで、世界22ヵ国から約2,000種類の品揃えを誇っています。

企業名：ピーロート・ジャパン株式会社

所在地：東京都港区港南2丁目13番31号 品川NSSビル

代表取締役社長兼CEO：アントニー・グルメル

事業内容：ワインの輸入・販売

会社URL：https://pieroth.co.jp(https://pieroth.co.jp%E2%80%8B)