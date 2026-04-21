『マタタビ Suite』電子帳簿保存法対応を支援する新機能をリリース

株式会社アジェンダ

株式会社アジェンダ（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：伊藤 智裕）は、旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』において、既存の請求書発行機能を拡張し、電子帳簿保存法への対応を支援する新機能をリリースしたことを発表します。本機能により、請求書の発行から電子保存・検索・履歴管理をシステム上で一元的に行うことが可能となり、現場の業務負担を増やすことなく、安全かつ効率的な請求業務の運用を支援します。

■ 市場背景

近年、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を背景に、企業の請求・会計業務には、電子データでの保存や管理、監査対応が求められています。特に法人取引においては、請求書や領収書の電子保存に加え、検索性や履歴管理といった要件への対応が必要となり、従来の紙やファイル中心の運用では対応が難しくなりつつあります。

当社が旅行会社へのヒアリングを行ったところ、制度対応は進んでいる一方で、請求書の保存形式や運用ルールが統一されていない、PDFとExcelが混在して管理方法にばらつきが生じるといった、運用面の課題が見えてきました。その結果、担当者ごとの判断に依存した運用となり、業務負担の増加や監査対応への不安につながっています。

こうした背景を受け、マタタビ Suiteでは、制度対応を単なる機能追加ではなく、請求業務全体の運用を支える基盤として捉え、本機能の開発を行いました。

■ 新機能の概要

本機能は、従来の請求書発行機能に、電子帳簿保存法への対応を踏まえたデータ保管・履歴管理・検索機能を追加したものです。請求書の発行から保存・管理までを一体化し、制度要件を踏まえた運用を支援します。また、電子データは請求書発行と同時に自動生成・保存されるため、従来の業務フローを大きく変えることなく運用できます。

１．データの改ざんを防ぎ、発行時の状態を保持（真実性の確保）

発行された請求書データは自動的にシステム内に保存され、保存後の変更や削除ができない仕組みとしています。また、再発行や取消を行った場合も履歴が保持され、変更の経緯を追跡できます。

２．必要なデータをすぐ探せる検索性（可視性の確保）

請求先・日付・金額などの条件による検索が可能です。保存されたデータの中から必要な情報へすぐにアクセスできるようにすることで、制度への対応に必要な情報を可視化します。

■ 旅行会社の業務を支えるクラウドサービス『マタタビ Suite』

『マタタビ Suite』は、旅行会社向けの基幹システムとして国内初の完全クラウドサービスです。インフラをオンプレミスからクラウドに移行することで、コスト削減と安全かつ安定した運用の両立を実現しました。

本製品には当社が独自に発明した多数の仕組み（※）が搭載されており、業務効率化はもちろん、ペーパーレス化の実現、セキュリティの強化にも貢献します。今後もお客様の声や業界のニーズを取り入れながら、新機能の追加や改善を継続的に行い、業務プロセスの効率化や日々の運用を支える機能の提供につなげていきます。

（※）3つの特許および1つの意匠を取得済み（特許第7482458号、特許第7427178号、特許第7388663号、意匠登録第1711993号）

■ 製品情報

■ 会社概要

- 製品名：マタタビ Suite（マタタビスイート）- 製品内容：旅行会社向けクラウドサービス- 販売開始日：2019年10月23日- 対応ブラウザ：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge（各種最新版）- 公式サイト：https://www.agenda.co.jp/matatabi/- 会社名：株式会社アジェンダ（AGENDA Co., Ltd.）- 本社所在地：〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 NX札幌ビル7階- 代表：代表取締役社長 伊藤 智裕- 設立：1990年11月2日- 資本金：18,045万円- 代表電話：011-215-0610- 代表FAX：011-215-0611- URL：https://www.agenda.co.jp/

■ 旅行会社様お問い合わせ先

株式会社アジェンダ マタタビ Suite担当

E-mail： matatabi_sales@agenda.co.jp