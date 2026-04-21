【2026年5月28日(木)開催】美容トレンド情報が一堂に会する「SHIP EXPO 2026SS」参加企業募集開始

株式会社イニシャル

株式会社イニシャル（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原由唯、以下 イニシャル）は、コスメ・スキンケア・美容機器などの美容やファッションに関する事業を展開する企業・ブランドを一堂に集めた、合同のメディア向け展示会「SHIP EXPO 2026SS」を、2026年5月28日(木)に開催することを決定いたしました。それに伴い、「SHIP EXPO 2026SS」にてご出展いただける企業・ブランド様の募集を開始いたします。

本展示会は、プレスの皆様から「旬なトレンド情報を一度に紹介してほしい」「一度に複数社の商品取材・撮影がしたい」「情報収集・取材活動のために多くの広報担当者と繋がりたい」といったお声をいただき、イニシャルが主催となって実施する複数社合同での展示会・取材会です。

昨年は「イニシャル・ビューティエキスポ」として展示会を実施し、 24社44ブランドにご出展いただき、78媒体114名のメディア様にお越しいただきました。本年は前回の「イニシャル・ビューティエキスポ」をさらにアップデートし、弊社の美容マーケティングレーベル「SHIP」が主催となり、メディアとの交流だけでなくベスコス選定委員常連の美容ジャーナリストやヘアメイクアップアーティスト、弊社契約の美容クリエイターとの座談会・相談会も可能なプランも設けた「SHIP EXPO 2026SS」を実施いたします。座談会には、美容雑誌等で活躍する美容ジャーナリスト・ライターの弓気田みずほさん、水井真理子さん、河津美咲さん、中川知春さん、高木美伽さん、ヘアメイクアップアーティストの北原果さん、河嶋希さん、佐々木一憲さんも参加。別でお話し可能な座談会ブースも展開予定です。

【SHIP EXPO 2026SS 概要】

名称 ：SHIP EXPO 2026SS

日時 ：2026年5月28日（木）11:00～13:00、15:00～17:00

場所 ：ベクトルスタジオB・ラウンジ(東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ16F・18F)

アクセス：東京メトロ 銀座線、半蔵門線、都営地下鉄 大江戸線、「青山一丁目駅」4出口より徒歩7分

東京メトロ 丸の内線、銀座線、「赤坂見附駅」A出口より徒歩7分

協力企業：30社程度を想定

内容 ：自由内覧・美容ライター/ヘアメイクアップアーティスト/インフルエンサー座談会

※自由内覧は各企業・ブランドブースをメディア・インフルエンサーが自由に回る形式です

※ご取材は適宜行います(ご要望に応じて弊社PRスタッフが同席いたします)

※詳細は別途お問い合わせください

■「SHIP EXPO 2026SS」ブース出展申込フォーム

参加お申し込みは、下記フォームまたは、ＱＲコードよりお願いします。

https://forms.gle/wdDUXNg2PxUUuYYP9(https://forms.gle/wdDUXNg2PxUUuYYP9)

■「SHIP」とは

SHIPは、美容業界に特化した以下のサービスを提供するSNSマーケティングレーベルです。

下記３つの事業を中心とし、新たなマーケティング支援サービスを展開してまいります。

■「宇垣美里の美容研究部」を運用中

2025年8月より、他ともに認める“美容オタク”の宇垣美里が

出演する、TikTokアカウントを運用中。

開設から7か月で総視聴数1,300万回、総視聴者数1,100万回、

フォロワー数2.6万超と順調に成長中です。

【アカウント概要】

アカウント名 ：宇垣美里の美容研究部

アカウントURL：https://www.tiktok.com/@misato_ugaki

発信内容 ：コスメレビュー、スキンケア、ヘアケア、

メイクテクニック、美容ガジェットなど

運営 ：美容SNSマーケティングレーベル「SHIP」

（株式会社イニシャル）

■SHIP契約クリエイター ※2026年4月時点、一部抜粋

Beauty Influencer

Zutti Mattia／美容クリエイター

TikTok（767K）

Youtube（531K）

Instagram（620K）

フゥジ／美容クリエイター

Instagram（211K）

Tiktok（818K）

Youtube（209K）

愛／美容系インフルエンサー

Instagram（350K）

TikTok（763K）

Ai／美容インフルエンサー

TikTok（461K）

Youtube（59K）

Instagram（101K）

ヒロキ／美容家

X（141K）

Instagram（9K）

水野佐彩／インフルエンサー

Instagram（200K）

Youtube（3K）

RIE／メイクアップアーティスト

Instagram (83K)

TikTok (5K)

三ツ石佳央莉／美容クリエイター

Instagram（167K）

KyoN／美肌研究家

Youtube (60K)

Instagram (5K)

X(7.6K)

Shuco／ヘアスタイリスト／毛髪診断士

Instagram（52K）

YouTube（26.9K）

Beauty Account

丸の内OLの憂鬱／インフルエンサー

X（713K）

Instagram（346K）

ななな｜脱ファンデ計画 ／インフルエンサー・ブロガー

X (133.7K)

Instagram (51K)

とまと村長／化粧品専門家

Instagram (118K)

X（29K）

Youtube(7K)

そばかすちゃん／コスメインフルエンサー

X (94K)

Instagram (1K)

TikTok (11K)

佐川かほ／美容クリエイター

Instagram (105K)

TikTok (7K)

ユイ／インフルエンサー

Instagram（100K）

まさこ／美容系

X（88K）

桃式部ちゃん／インフルエンサー

X（46K）

TikTok（18.1K）

Aoi／美容クリエイター

Instagram (62K)

TikTok (6K)

ebichan／インフルエンサー

Instagram（90K）

Men‘s beauty creator

美容家Shoma／美容家

Instagram（36K）

だいち／インフルエンサー

Instagram（40K）

なりとスキンケア／美容家

Instagram（4.5K）

正直美容くん しだっくす／美容クリエイター

TikTok（70.6K）

Instagram（5.2K）

■株式会社イニシャルについて

社名 ：株式会社イニシャル

代表取締役 ：藤原 由唯

所在地 ：東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設立 ：2012年8月1日

事業内容 ：PR・統合コミュニケーション事業、デジタルマーケティング事業、コンテンツ・事業開発事業

URL ：https://initialinc.co.jp/(https://initialinc.co.jp/)

■このリリースに関するお問い合わせ先

SHIP EXPO事務局（(株)イニシャル内）

TEL ：03-5572-6316

mail：ship_expo@vectorinc.co.jp

■「SHIP EXPO 2026SS」ブース出展申込フォーム

参加お申し込みは、下記フォームまたは、ＱＲコードよりお願いします。

https://forms.gle/wdDUXNg2PxUUuYYP9(https://forms.gle/wdDUXNg2PxUUuYYP9)