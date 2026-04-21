コロナ禍後の出社回帰を追い風に、次世代LED照明システムのオフィス導入件数が38％増加

株式会社遠藤照明

株式会社遠藤照明（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：遠藤邦彦、東証スタンダード市場：証券コード6932、以下「遠藤照明」）は、次世代調光調色LEDシリーズ『Synca（シンカ）』を中心としたオフィス向け照明の2025年度の導入数が、コロナ禍が落ち着いた2023年と比べて、38％増となったことをお知らせいたします。

2023年5月にWHOが新型コロナウイルスの緊急事態宣言を終了して以降、多くの企業で出社回帰の動きが加速しています。一方で、リモートワークを経験した従業員がオフィス環境の質に敏感になっており、「出社したくなるオフィスをつくりたい」という企業の投資意欲が高まっています。

快適なオフィス環境の構築において、自然光に近い光環境の整備が有力な選択肢として注目されていることが、導入件数の伸びに反映されています。

『Synca』は自然光の色温度を再現できる、次世代のLED照明システムです。時間帯に応じて光色を自動で切り替えるスケジュール運転にも対応し、オフィスにいながら自然光のリズムに沿った光の環境を実現します。

導入拡大の理由

朝から夕方にかけて自然光の変化に近づけた光環境のイメージ(1) 深刻化する人手不足と、人材定着に向けたオフィス環境整備

企業の人手不足は深刻さを増しています。帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」（2025年）によると、正社員の人手不足を感じている企業の割合は2025年1月時点で53.4％に達し、コロナ禍以降の過去最高を記録しました。

加えて若手人材の定着も大きな課題です。厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」（2024年公表）によると、2021年3月に大学を卒業した新規就職者の3年以内離職率は34.9％と、約3人に1人が入社後3年以内に離職しています。

採用難と離職率の高止まりが同時に進行するなかで、企業にとって「いかに人材を惹きつけ、定着させるか」が経営の最重要課題となっています。

そのための施策として、従業員が日中の大半を過ごすオフィス環境の改善に取り組む企業が増えています。

(2) 健康経営の普及による照明への関心の高まり

上記の人材の確保・定着を改善する方法として、「健康経営」の取り組みが急速に広がっています。経済産業省「健康経営優良法人2025認定法人の決定について」（2025年）によると、同制度の認定数は大規模法人部門で3,400法人、中小規模法人部門で19,796法人に達し、いずれも過去最多を更新しました。

健康経営を推進する企業の間では、オフィスの光環境を従業員の体内リズムや集中力に配慮した形で整備する取り組みが広がっており、自然光の再現や時間帯に応じた照明制御への需要が高まっています。

オフィスに自然光照明を導入するメリット

体内リズムを整え、睡眠の質を高める

人は朝に目覚め、夜に眠るという体内リズムを持っています。このリズムの調整で最も重要な役割を果たすとされているのが、光です。

適切な時間に適切な量の光を浴びないと体内リズムが乱れ、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が阻害されます。その結果、睡眠障害をはじめ、肥満やうつ病、認知症といった健康リスクを引き起こす可能性があることがわかっています。

一日の大半を同じ明るさの下で過ごすオフィスワーカーは、体内リズムを乱しがちです。時間の経過とともに室内の色温度と明るさが自然光の動きに近づくよう照明を制御することで、体内リズムを整える効果が期待されます。

参考論文：Brown TM. et al.（2022）Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep, and wakefulness in healthy adults. PLOS Biology, 20,（3）, e3001571.

光の切り替えが、集中力の向上、業務効率とリラックスを実現

朝と夕方では疲労度も活力も異なります。仕事をする時間帯や内容に適した光を選ぶことで、業務パフォーマンスが向上するとされています。

白色系の高色温度の光は集中力を高める効果が期待でき、数字のチェックや企画書の作成など正確さが求められる作業に適しています。

低い色温度よりも高い色温度の照明の下では交感神経が優位となり、集中力を要する作業のパフォーマンスが維持されやすいことが科学的に判明しています。

一方、電球色系の低色温度の光にはリラックス効果があり、クリエイティブな発想やディスカッションなど頭を柔軟にしたい場面に適しています。

時間帯や作業内容に応じて色温度を切り替えることで、1日を通して業務効率と快適性を両立できるのです。

参考論文：Hayano, J., Ueda, N., Kisohara, M. et al.（2021）. Ambient-task combined lighting to regulate autonomic and psychomotor arousal levels without compromising subjective comfort to lighting. J Physiol Anthropol 40, 8.

次世代調光調色『Synca』の概要

『Synca（シンカ）』は、遠藤照明が開発した次世代調光調色LEDシリーズです。一般的なLED照明の色温度範囲が2,700K～6,500Kであるのに対し、『Synca』は焚き火やろうそくの光に相当する1,800Kから青空光に相当する12,000Kまでの色温度を再現します。

人工光源では実現が難しかった幅広い光色の選択が可能で、自然界に存在する多様な光の色を室内に再現します。

Syncaの光色レンジイメージ（1,800K～12,000K） ろうそくの炎から晴天の空まで、自然光に近い幅広い光色に対応主な特長

１：「自然の光」の再現です。1,800K～12,000Kの幅広い色温度により、朝焼けから晴天の青空まで、自然光の色味を室内で再現します。体内リズムの調整により健康的な生活を整える効果が期待されます。

２：「色味調整」機能です。Duvの5段階調整により、赤み・緑みの微調整が可能です。空間の用途や目的に応じた光のカスタマイズを実現します。

３：「カラー演出」機能です。121種類のペールトーンカラーによる淡い色彩の演出が可能で、空間に馴染む自然な光のアクセントを加えます。

これら「自然の光」「色味調整」「カラー演出」の一台三役を実現しながら、従来の調光調色シリーズ「Tunable LEDZ」との価格差を抑えた導入しやすい価格設定となっています。

操作は、遠藤照明独自の無線制御システム「Smart LEDZ」と連携し、専用のタブレット型コントローラまたはスマートフォンアプリから直感的に行えます。

製品情報URL：https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/synca/

代表的なオフィス導入事例

(1) NOT A HOTEL OFFICE（東京・晴海）NOT A HOTEL OFFICE（東京・晴海）

時間帯に応じて色温度と照度を細かく制御することで、室内にサーカディアンリズム（体内リズム）を人為的に演出し、日中の活動的な時間帯から夜間のリラックスした時間帯へと自然に移行できる環境を創出しています。さらに、ラウンジやワークスペースといった各エリアが、必要に応じて瞬時に最適な明るさや色温度に切り替わり、それぞれの活動にふさわしい光環境を提供しています。

(2) ONE FUKUOKA BLDG. テナントオフィス（福岡市中央区・天神）ONE FUKUOKA BLDG. テナントオフィス（福岡市中央区・天神）

天神ビッグバンの中心に位置する大規模再開発プロジェクトである「ONE FUKUOKA BLDG.」の8～17階に位置するテナントオフィス。

国内最高水準の開放的でゆとりある執務空間である。照明としては、システム天井という標準化された部材で省施工や省コストを実現しつつ、日々の勤務時間の中で体内リズムを整える自然光にあわせた照明変化をオフィスに取り入れることに始まり、100K単位で光を変えることができる等、テナントの業種・要望に応じた自由度の高い照明制御が可能となっています。

(3) Sansan株式会社 本社（東京都渋谷区）Sansan株式会社 本社（東京都渋谷区）

社内外の交流やミーティング、集中作業など多様な用途に対応できる大規模なフリースペース「Park」

照明は、空間の機能性と快適性を高めるために、時間帯に応じた光環境を提供。日中は白色（4000K）で集中しやすい環境をつくり、夜間は電球色（3000K）へと変化させることで、リラックスしやすい雰囲気を演出することで、社員が自然と快適に過ごせる環境を実現しています。

(4) 御堂筋ダイビル（大阪市中央区）御堂筋ダイビル（大阪市中央区）

1964年完工から半世紀が経ち、老朽化などの理由で建て替えを計画した御堂筋ダイビルが、時代のニーズに即した新しい価値を提供するオフィスビルとして竣工。

「リモートワークでは得られない価値」を提供できるビルを目指して建設された。調光調色の照明が採用され、1日の時間に応じてまるで自然光のように光が移ろい、オフィスワーカーにウェルビーイングな空間を提供しています。

株式会社遠藤照明 会社概要

社名：株式会社 遠藤照明

本社：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 ENDO堺筋ビル8階

TEL:06（6267）7095（代表） FAX:06（6267）7096

代表取締役社長：遠藤 邦彦

創業：1967年9月

設立：1972年8月

資本金：51億55百万円

事業内容：各種照明器具の企画・デザイン・設計・製造及び販売／インテリア家具・用品の販売

決算期：年1回 3月31日

売上高（連結）：537億35百万円（2025年3月期）

従業員数（連結）：1,631名（2025年3月末現在）