CBASE 360°、総合塗料メーカー神東塗料の管理職育成を目的とした活用事例を公開

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げるHRサーベイクラウドサービスの株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、総合塗料メーカー神東塗料における360度フィードバックサービス「CBASE 360°」の管理職育成での活用事例を公開いたしました。同社は、360度フィードバックをストレスチェックと合わせて実施することで、管理職の成長と職場風土の両面から管理職層の変革を進めており、その背景や具体的な手法を紹介しています。

インタビュー本文はこちらからぜひお読みください https://www.cbase.co.jp/case/shintopaint/(https://www.cbase.co.jp/case/shintopaint/)

360度フィードバックの導入目的は「一般社員から頼りにされ、相談されやすい管理職を1人でも多く増やすこと」

※左：理事 総務人事室担当 杉崎 桂 様、右：総務人事室 課長 揚野 周 様

当初、理事で総務人事室担当の杉崎様は、「人事評価」を目的とした360度フィードバックの導入に反対されていました。「人事評価」ではなく「組織風土の改革」のために活用する、という話になったことで、初めて活用イメージが持てたそうです。杉崎様からは、『組織改革の文脈において、フィードバックの結果は自分の姿が周囲からどのように見えているかを確認する「鏡」です。他人が言葉を尽くして説教するよりも、鏡を見て自分自身の姿に気づく方が、行動変容に繋がりやすい。』と、360度フィードバックの強みを解説いただいています。

今回、組織改革の文脈の中で、「一般社員から頼りにされ、相談されやすい管理職を1人でも多く増やすこと」を目的に360度フィードバックを導入いただきました。対象となる管理職層には研修も行っている中で、360度フィードバックに期待した「研修にはない効果」として、『組織改革知識をつけるのに研修は適していますが、姿勢やスタンスを身につけるとなると、座学での「あるべき論」だけでは不十分です。講師が社員を一堂に集めて1時間説明するより、10分間でもいいので自分に対して書かれたフィードバックを読む方が本人には刺さるはずです。』と、様々な人事施策を組み合わせた上での各施策の導入目的も明確にお話いただきました。

膨大なデータを人事労務管理の武器に

実際に導入してみた結果、『「なるほど、こういうことか」と納得したのが、AIが不適切なコメントを自動検知する機能です。フリーコメントの情報量が思っていた以上に膨大だったのでこの機能が役立ちました。フィードバック実施前から実施後まで、システム全体がよく練られていると感じました。』と感想をお話しいただきました。同社の目的である管理職育成に「CBASE 360°」の各機能をどのように活かしたのか、また社内で推進する上でのポイントについても解説いただいています。

インタビュー本文はこちらからぜひお読みください https://www.cbase.co.jp/case/shintopaint/(https://www.cbase.co.jp/case/shintopaint/)

シーベースはこれからも、システム提供にとどまらず、現場の課題に寄り添ったコンサルティング・研修を通じて、企業の人材開発・組織開発を支援してまいります。

360度フィードバックサービス「CBASE 360°」お問い合わせ先

サービスの導入・お問合せに関しては、下記フォーム、もしくはメールにてお問い合わせください。

URL：https://www.cbase.co.jp/contact/

Email：web_marketing@cbase.co.jp

「CBASE 360° 」シリーズについて https://www.cbase.co.jp/

「CBASE 360°」（https://www.cbase.co.jp/cbase360/）は、業界トップクラスの導入実績を誇り、リピート率95％、年間回答人数約80万人以上が利用するクラウド型の360度評価システムです。360度評価は、一緒に働く他者からのフィードバックのため納得性が高く、本人に“気づき”を与える上で効果的な組織開発、人材育成の手法として有効とされ、多くの企業、組織で活用いただいています。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供