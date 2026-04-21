ラーメン店にDJ界のレジェンドが降臨。「人類みな麺類」が手掛ける渋谷「Picasso Cafe ″Cafe Ramen″ 」にて、4/24・25に「RAMEN & DJ NIGHT」開催決定！

UNCHI株式会社〈写真:イベント概要フライヤー〉

UNCHI株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：松村貴大）は、東京・渋谷道玄坂（旧東急本店前）にオープンした新業態「Cafe / Ramen Picasso Cafe（ピカソカフェ）」にて、2026年4月24日（金）・25日（土）の2日間、満を持して日本を代表するトップDJたちを招いた初の音楽イベント『RAMEN & DJ NIGHT』を開催いたします。

■出演者情報

〈写真:DJ minoru 宇治田みのる氏〉宇治田 みのる

・日本のLegendary DJ

・Radio Personality / MC

・Music Producer

・Night Club Producer

・Surfer / Snowboarder

公式Instagram：＠djminoru.u

公式X：@minoruujita

DJ HOKUTO

・世界200公演以上の実績

・ULTRA JAPAN 出演

・Hawaii Radio 102.7 DJ MIx Show

・Club HARLEM / Or Resident DJ

・ECLECTIQUE主賓

※24日のみ参戦！

公式Instagram：＠djhokuto

公式You Tube：@DJHOKUTOjp

■初イベント記念スペシャル特典

〈写真:DJ HOKUTO氏〉

初のDJイベント開催を記念し、ご来店いただいたお客様には豪華な特典をご用意しております。

・ラーメン半額： 自慢のラーメンを全品半額でご提供いたします。

・ウェルカムドリンク無料： イベントにご来店いただいた全ての方に、ドリンクを1杯サービスいたします。

■イベントスケジュール

イベント名：RAMEN ＆ DJ NIGHT

開催日時： 2026年4月24日（金）・25日（土） 各日 20:00～23:00

会場： Cafe / Ramen Picasso Cafe

住所：東京都渋谷区道玄坂2-23-13 渋谷道玄坂（旧東急本店前）

アクセス：

JR「渋谷駅」A3号出入口から徒歩4分

京王井の頭線「神泉駅」北口から徒歩5分

〈写真:Cafe / Ramen Picasso Cafe外観〉PICASSO CAFEについて

世界的巨匠パブロ・ピカソのインスパイアアートと、大阪で週末50人以上の行列を作り続ける「人類みな麺類」の革新性が融合した新業態のカフェです。店内には様々なアート作品が飾られ、店内中央には本格的なDJブースもあり、アートに囲まれた空間で様々なカフェフードやドリンクに加えて本格的なラーメンをお楽しみいただけます。

公式Instagram：＠unchi.picasso.cafe

人類みな麺類について

〈写真:らーめん原点〉

2012年4月12日に大阪・西中島にオープンして以来、週末50人以上の行列を作り続ける大阪を代表するラーメン店舗です。とろとろ極厚チャーシューと極太メンマが有名で全粒粉入りの自家製麺を使用した「醤油らーめん専門店」です。YouTubeで大阪行列ラーメン店として紹介されるなど、大阪名物のラーメン屋。

「人類みな麺類 宇宙へ!!!」

<写真:らーめん原点の食材をフリーズドライにしたもの><写真:ISS船内に取り入れられた様子(提供=JAXA/NASA)>

2023年11月、イーロン・マスク氏率いるSpaceX社のFalcon 9によりケネディ宇宙センターより打ち上げられた「らーめん原点」の食材は、史上初となる「食材の宇宙空間曝露」に挑戦しました。

気圧変化による破裂を防ぐため粉状に加工された食材は、ISS（国際宇宙ステーション）船外の地上約400km、秒速約7.9kmという環境下で、約10ヶ月間にわたり強烈な宇宙線や紫外線を浴び続けました。

2024年12月に地球へ帰還し、開封した結果、ラーメン特有の香りが持続していることが確認され、宇宙時代の食の可能性を示す貴重なデータが得られました。

UNCHI株式会社について

〈写真:週末の人類みな麺類 行列の様子〉

「ラーメンの力で世界をかえる」をミッションに「人類みな麺類」や「くそオヤジ最後のひとふり」「世界一暇なラーメン屋」など、行列のラーメンブランドを作り続け、2018年から海外に出店。NY・マンハッタンをはじめ、中国、韓国、ネパールなど様々な国へ進出。2020年にはフランチャイズビジネスも開始し、コロナ禍でも20店舗以上の出店。

また、飲食店で売上に困っている店舗へ貢献するため、水と醤油だけで簡単にラーメンが作れるように開発されたブランド「じんめん」を、2020年夏に全国126店舗同時オープンするなど、事前活動も勢力的に行う。

2022年11月には、戦争中のウクライナへ代表取締役 松村貴大が個人的に日清食品株式会社と共同開発した「人類みな麺類 めちゃうま貝だし醤油らーめん」を現地の人たちへ作りに行くなど、世界的に慈善活動をしています。

人類みな麺類 創業者 松村貴大からのコメント

〈写真:UNCHI株式会社 代表取締役:松村 貴大〉

皆さん!はじめまして。私は10歳の頃にらーめん屋を開業することを夢見て、24歳で開業するこができました。そして10年の月日が流れ、今は「⽕星にラーメン屋を一番最初に出店する」事を夢見て日々活動中です。

周りからは面⽩い夢ですね、と少し夢物語のような感覚で受けられることが多いですが、本プロジェクトで、実際に私のブランドが宇宙に打ち上げられるという事。

まさに⽕星に近づいたこの喜びを大阪・関西万博でお披露目出来れば嬉しいと思っております(大阪・関西万博から出店のオファーは現在ありませんが笑)。

何かのワクワクが生まれたり、みなさんが自分の夢について考える時間が生まれることを目指して、UNCHI株式会社のミッション「ラーメンの力で世界をかえる」に今後もご注目ください。

X: https://x.com/jinrui_mina_men

YouTube: https://www.youtube.com/@unchi7592