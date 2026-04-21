【2026年4月版】ECサイト表示速度ランキング - 上位456サイトの最新情報と改善事例を公開

株式会社ギャプライズ

デジタルビジネス支援を行う、海外SaaS商社の株式会社ギャプライズ(本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：甲斐 亮之、以下「当社」）は、2026年4月国内ネット通販事業者のECサイト表示速度ランキングを発表した事をお知らせします。

■概要

1-1. 調査期間

2026年4月時点でのデータ調査

1-2. 調査機関（調査主体）

当社調査

1-3. 調査対象

通販新聞社が発表した第85回通販・通教売上高ランキング上位300社の運営サイト

1-4. 調査方法（集計方法、算出方法）

Google社のChrome ユーザー エクスペリエンス レポートの公式データセット（※）を使用。

各サイトのドメインレベルで4G回線かつモバイルデバイスのLCP（最大コンテンツの描画）を比較。

※https://developer.chrome.com/docs/crux?hl=ja を参照

■LCPについて

LCPとは、Largest Contentful Paint（最大視覚コンテンツの表示時間）の略で、Googleが定めたCore Web Vitals（ウェブの重要指標）の1つです。

ウェブページを開いてから、画面の主要な部分（通常は一番大きな画像や見出しのテキスト）が表示されるまでの時間をLCPは測定します。つまり、LCPの値が小さいほど、ページの主要コンテンツが素早く表示され、ユーザーにとって読み込み速度が速く感じられるということです。

Googleは、LCPの基準値を定めています。ページの読み込み開始から2.5秒以内にLCP要素が表示されればユーザー体験は良好で、4秒を超えるとユーザー体験が低いと判断されます。またルノー社の改善事例（※）によるとLCPは1秒未満までその改善効果が得られることがわかっています。

※https://web.dev/case-studies/renault?hl=ja を参照

■ランキングに関して（TOP10まで）

■今回のウェブサイトパフォーマンス調査結果に関する考察

トップ10はすべて0.8秒台以下

1位「まんだらけ」はLCP 0.515秒・TTFB 0.138秒という驚異的な数値を記録。トップ5はすべて0.8秒未満で、表示速度の最適な状態と言えます。前月2位だった「白鳩」は今月も0.610秒で2位を維持し、「ユーコー」「あみあみ」「ヒラキ」「エプソンダイレクト」といった常連サイトとともに、安定した高パフォーマンスを継続しています。

全体の約80%が「GOOD」基準を達成

調査対象456サイトのうち、約80.0%（365サイト）がLCP 2.5秒以内を達成しています。今回より調査対象が「第85回通販・通教売上高ランキング」上位300社の運営サイトに拡大したことで、より幅広い業態のECサイトを網羅した結果となりました。多くのECサイトが表示速度の重要性を認識し、積極的な改善に取り組んでいます。

メガECサイトを上回る141サイト

アマゾン（142位 / LCP 1.504秒）、ヨドバシ・ドット・コム（125位 / LCP 1.451秒）、ビックカメラ（116位 / LCP 1.415秒）といった膨大な商品数を抱えるメガECサイトは、いずれもGoogleの「GOOD（2.5秒以内）」基準を大幅にクリアしています。しかし、これら業界大手を上回るスピードを実現しているサイトが141サイトも存在します。消費者の「表示速度に対する期待値」は年々高まっており、LCPが2秒を超えるサイトは相対的に「遅い」と体感されやすくなっています。コンバージョンを取りこぼさないためには、「業界平均」ではなく「上位陣のスピード」をベンチマークとした改善が求められます。

勝負を決めるのはTTFB

今回のデータで最も顕著な傾向は、トップ層と下位層のサーバー応答速度（TTFB）の格差です。LCP 1秒未満を達成しているサイトの多くが、TTFBを0.5秒未満に抑えています。画像圧縮やJSの遅延読み込みといったフロントエンドの最適化だけでは、LCP 1秒の壁は突破できません。バックエンド基盤の設計が、競争優位を左右する核心要素となっています。

Core Web Vitalsの新指標 INPで優秀なTOP5社

INPのトップ5では、グラムスタイル公式BtoB卸（0.043秒）が最速を記録。注目すべきは2位の「英語教材専門店ネリーズ」と4位の「白鳩」で、両サイトともLCPランキングでも上位（6位・2位）に位置しており、読み込み速度とインタラクション応答性の両面で極めて高い水準を実現しています。

INPは、ユーザーの操作に対するウェブページの応答性を測定する指標です。LCPと併せて分析することで、より総合的なサイトパフォーマンスの評価が可能となります。自社サイトのパフォーマンス改善を検討する際は、INPとLCPを含むすべてのCore Web Vitalsの指標を総合的に分析したうえで、具体的な改善策を立案することが求められます。

各企業のスコア改善は、以下のような取り組みによって実現されていると考えられます。

- JavaScriptの実行最適化- イベントハンドラーの効率化- レンダリングパフォーマンスの向上

LCPとINPのいずれにおいても、継続的な改善と適切な技術導入がサイトパフォーマンス向上の鍵となります。

その他456位までのデータ、成功企業のLCP改善事例など、詳細は当社メディアMarTechLab(https://martechlab.gaprise.jp/archives/pagespeed/ec-ranking/)にて公開をしています。

■当社は様々なウェブサイトのスピード改善サービスを提供しております

■株式会社ギャプライズについて

サイトスピードに関するお問い合わせ :https://speedkit.gaprise.jp/

株式会社ギャプライズは、海外の先進テクノロジーを発掘し、日本市場への導入支援・活用支援を行う“海外SaaS商社”です。2005年の設立以来、グローバルで注目されるテクノロジー企業とのアライアンスを通じて、デジタルマーケティング、顧客体験最適化、コンテンツ管理、プロジェクト管理、AI活用など、幅広い領域で企業の成長を支援してきました。

近年では、Googleオプティマイズ終了を機に、公式推奨されるABテストツール群の国内提供や、サイトスピード改善ソリューションの展開など、特定の製品にとどまらず、顧客課題に応じた最適な選択肢を届ける支援体制を強化しています。市場や技術の変化が加速する中で、ギャプライズは先進テクノロジーの目利き力と伴走力を強みに、企業の事業成長を支えています。

日本のエンタープライズIT市場は30兆円規模に達すると見込まれ、SaaS市場も今後さらなる拡大が予測されています。こうした成長市場において、ギャプライズは今後も世界の先進的なテクノロジーと日本企業をつなぐ架け橋として、新たな価値創出に取り組んでまいります。

社名 ： 株式会社ギャプライズ

設立 ： 2005年1月27日

代表者： 代表取締役CEO 甲斐 亮之

資本金： 2,000万円

所在地： 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

コーポレートサイト：https://www.gaprise.com/

※記載されている会社名及び商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。