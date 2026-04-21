俳優・高橋健介TV初冠番組「#高橋健介」のリアルイベント『#高橋健介FES』開催

株式会社grabss

「#高橋健介FES」が2026年04月26日(日)に⼆子⽟川ライズ スタジオ＆ホール（東京都世田谷区玉川2-21-1）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。

■「#高橋健介FES」

●開催概要

開催日：2026年04月26日(日)

会場：⼆子⽟川ライズ スタジオ ＆ ホール

第1部：開場11:30 開演12:30 終演14:00

第2部：開場14:30 開演15:30 終演17:00

第3部：開場17:30 開演18:30 終演20:00

出演：高橋健介 MC：ホリ

出演

第1部：後藤大

第2部：小西詠斗

第3部：松島勇之介

公式X：https://x.com/hashtag_kt_tv

公式Instagram：https://www.instagram.com/hashtag_kt_tv

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hashtag_kt_tv

●会場アクセス

⼆子⽟川ライズ スタジオ ＆ ホール

東京都世田谷区玉川2-21-1

東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」直結

●チケット情報

▼当日引換 / 先着

料金：12,100円(グッズ付き※)／8,800円（グッズなし）

※イベント限定ピクチャーチケット／アクリルキーホルダー／証明写真風ステッカー（全て予定）

販売期間：2026年4月20日(月)13:00～2026年4月26日(日)各部開演時間まで

チケット販売ページ：https://tiget.net/events/473638

●番組写真■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp