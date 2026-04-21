【5/15開催】美容・食品・小売のためのインバウンド指名買いを作る設計メソッド セミナー

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、5月15日（金）に無料オンラインセミナー「なぜ売上に繋がらないのか？美容・食品・小売のインバウンド指名買いを作る設計メソッド」を開催いたします。

本セミナーの参加お申し込みはこちら：

https://service.aainc.co.jp/global/seminar/20260515-global-seminar

■セミナー概要

インバウンド市場が拡大しているにもかかわらず、思うように売上が伸びない、という課題に直面している企業は少なくありません。

売上が伸び悩む企業には、共通する課題があります。本セミナーでは、これらの課題を突破し、施策を「指名買い」へと昇華させるための設計メソッドを、美容・食品・小売の成功事例を交えて45分間で徹底解説します。

今の施策に何が足りないのかを知り、売上を最大化させたい担当者様必見の内容です。

■開催概要

【開催日時】2026年5月15日（金）13:00～13:45

【開催形式】オンライン（Zoom配信）

【参加費】無料

【定員】300名

【注意事項】

■アジェンダ

■このような方におすすめ

■お申し込み

- セミナー内容・定員は変更する場合がございます。- 本セミナーは、アライドアーキテクツ株式会社が主催となります。- 主催企業の同業他社様、個人事業主様のご参加はご遠慮いただいております。- インバウンド市場の現在地・課題- 売上を分ける設計の違いとは- 売上につながる設計フレーム- 事例紹介- 質疑応答- 美容・食品メーカー・小売店のマーケティング責任者- 海外事業・インバウンド担当者- 訪日客向けにSNS・KOL（※1）・KOC（※2）施策を行う担当者

以下リンクよりお申し込みください。

https://service.aainc.co.jp/global/seminar/20260515-global-seminar

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/386_1_a1b2c3ffd669558021e181832c9ec8d2.jpg?v=202604211151 ]

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※3）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※4）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 Key Opinion Leaderの略称。多大な影響力を持つインフルエンサーを指します。

※2 Key Opinion Consumerの略称。消費に影響を与えるような共感性と信頼性の高い口コミを発信する消費者を指します。

※3 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※4 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。