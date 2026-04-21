教育者向けガイド「Cluster Educators Guide」（※通称：エデュケーションガイド）をアップデート-800以上の教育機関に届いた定番教材が、さらに使いやすく生まれ変わります

クラスター株式会社

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、2023年より無償提供してきた教育者向けガイド「Cluster Educators Guide」（※通称エデュケーションガイド、以下「Cluster Educators Guide」）をアップデートし、本日2026年4月21日（火）より配布を開始します。

800以上の教育機関に導入されているclusterが、2026年の教育現場にあわせて内容をアップデートいたしました。

2023年の初版公開以来、「Cluster Educators Guide」は小学校から大学まで幅広い教育機関で活用されてきました。文部科学省が推進する「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」をはじめ、教育現場でのメタバース・XR技術活用への関心が全国的に高まるなか、すぐに授業に導入できる手引きとして、現場の先生方から多くの反響をいただいております。また、併せて各都道府県教育委員会の方々向けに、N-E.X.T.ハイスクール構想での利用までを想定した内容となっております。

今回のアップデートでは、現場の先生方からのフィードバックや、最新の教育現場の状況やclusterアプリの最新情報をもとに内容を全面的に見直し、2026年の教育環境に対応した内容にバージョンアップいたしました。

【リニューアル内容】

視覚的な分かりやすさの改善：活用シーンに合わせて使いやすいように「メタバースとは何か？」「clusterを体験する方法」「cluster活用のススメ」「Cluster Creator Kitでワールドをつくる」の4つの資料に構成し直しました。

新章・追加コンテンツ：「cluster活用のススメ」という章を追加しました。

本章では、基本的な知識を踏まえた上で教育現場の中でどのようにclusterを活用できるのか、具体的な事例を交えながら紹介しています。

他の技術との連携：clusterは360度カメラや3Dスキャン、IoTデバイスなど他の技術との連携が可能。clusterを活用することで各々の技術活用の可能性をさらに広げることができます。どのような連携ができるかを技術別に紹介

AIとの連携：clusterのワールド制作のどの部分でAIが活用されているか具体的な例を紹介

探究学習の中でのcluster活用例：探究学習においてclusterがどのように役立つのか、活用イメージや具体的な活用事例を紹介

「N-E.X.T（ネクスト）ハイスクール構想」の基盤となるcluster：文部科学省が推進する「N-E.X.T（ネクスト）ハイスクール構想」。本資料では、「N-E.X.T（ネクスト）ハイスクール構想」においてclusterがどのような効果を発揮するのか、clusterを活用した新しい高校の姿のイメージを紹介

【「Cluster Educators Guide」について】

本ガイドは、授業や講義でそのまま使えるスライド形式の教育者向け教材です。「メタバースとは何か」という基礎的な説明から、clusterの操作方法、3D空間の制作まで、

「学ぶ」と「創る」の両面からメタバースを体系的に学べる構成となっています。初版公開から現在まで、全国800以上の教育機関に届けられており、教育現場での定番教材として活用されてきました。引き続き無料でご利用いただけます。

▼「Cluster Educators Guide」のアップデートを担当した福田のインタビュー記事はこちら

実施背景や「N-E.X.T.ハイスクール構想」への対応といったアップデート内容の紹介にとどまらず、clusterが教育現場で選ばれる理由など、担当者が詳しく解説しています。

URL：https://note.com/metaverse_biz/n/n7640e928283d

▼ダウンロード・申込方法

cluster エデュケーション公式サイトよりお申込みいただくと、資料をダウンロードいただけます。

URL：https://www.educator.cluster.mu/

ダウンロードお申込み：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUzNUpfr01AdAnM-yPeHOZFFJAn9xpRJnnKPu-3H4dxtVxhA/viewform



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【クラスターは EDIX東京2026にも初出展いたします！】

クラスター、「EDIX東京2026」に初出展。「メタバース×AI」で教育をアップデート！生徒の主体的学びを引き出す最先端ソリューションを体験

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000428.000017626.html

実際の教育現場を想定した環境で提供する教材デモ【DXハイスクール・NEXTハイスクール事業対応】や、個別教育相談カウンターもご用意してお待ちしております！

【「総合的な学習（探究）の時間」のヒントに！クラスター社員の子どもがclusterで実践したものづくりの事例を公開】

弊社CGデザイナー・Junkoと娘のももゆりさんによる「clusterでのものづくり体験」の事例を公開しました。アバター制作から商品化まで実現した体験を通じて、子どもが「つくる喜び」と「社会へ届ける体験」を得られるメタバースの可能性を、プロである母の視点と子どもならではの発想の両面からご紹介しています。

URL：https://note.com/metaverse_biz/n/nfceb0fbcbc28



さらに、clusterを活用した教育に関する事例記事の連載も公開されています。

▼詳細はこちら

URL： https://note.com/metaverse_biz/m/m7c6580069ced





クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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