大阪・関西万博や昨年10月の全国発売時にも大人気！「抹茶スムージー」が全国のセブン‐イレブンに再登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン＜京都の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の宇治抹茶を使用した「宇治抹茶スムージー」＞＜静岡県藤枝市の老舗茶業者「丸七製茶」の抹茶を使用した「香り広がる抹茶スムージー」＞

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンカフェ スムージー」から「宇治抹茶スムージー」を4月21日（火）より、「香り広がる抹茶スムージー」を4月28日（火）より、全国のセブン‐イレブンにてエリア別に順次発売します。

「宇治抹茶スムージー」には文久元年創業・165年の歴史を誇る京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用し、「香り広がる抹茶スムージー」には1907年創業静岡県藤枝市の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を使用しています。視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい、そして上品な香りが最大の特長です。国内外で高まる抹茶ブームと健康志向の両トレンドに応える商品に仕上げました。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

抹茶の上品な香りと濃厚な味わいが特長の「抹茶スムージー」2種をエリア別に発売

■宇治抹茶スムージー

価格：389円（税込420.12円）

発売日・販売エリア

4月21日（火）：福島県、関東

4月28日（火）：北海道、東北（福島県を除く）、新潟県、東海の一部

5月5日（火）：九州

5月12日（火）：関西、中国・四国、沖縄県

■香り広がる抹茶スムージー

価格：389円（税込420.12円）

発売日・販売エリア

4月28日（火）：東海の一部、長野県、山梨県、北陸

大阪・関西万博開催時、昨年10月全国発売時に話題となった抹茶スムージー！

大阪・関西万博のセブン‐イレブン西ゲート店・ウォータープラザ店では、7月後半の販売数が店舗連日合計で1,000杯を超える大人気を記録。その中でも人気No.1を誇った「抹茶スムージー」が、さらに美味しくなって昨年10月に全国のセブン‐イレブンで発売した際には、「抹茶が濃くておいしい！リピート確定！」、「万博で飲んで感動し、全国発売を心待ちにしていました！」、「ひんやりしたのどごしと、本格的な抹茶の香りが最高！」などSNS中心に大きな反響をいただきました。

京都の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用（宇治抹茶スムージー）

日光を遮って育てることで、香りと旨みを蓄えた宇治抹茶は、文久元年創業という165年もの歴史を誇る老舗茶問屋「北川半兵衞商店」が手がけるこだわりの一品を使用しています。全国茶品評会で最高賞を過去11回受賞した確かな実績が、その品質の高さを物語っています。空前の和茶ブームが続く中、日本茶カフェ「祇園 北川半兵衞」には国内のお茶ファンのみならず、海外からの観光客も多く訪れ、連日にぎわいを見せています。

静岡県藤枝市の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を使用（香り広がる抹茶スムージー）

茶葉の栽培・育成から加工・商品化までこだわり、生活者のニーズに合った「お茶」を提供しています。ほんとうにおいしいお茶を飲んでいただきたい・・・おいしいお茶から広がる笑顔を大切にしたい・・・生活者が信頼・安心して、お茶のあるライフスタイルを楽しんでいただくシーンを提供していくメッセージとして、「銘葉茶寮」という言葉で表現し、企業活動に取り組んでいます。1998年静岡県で初めて「抹茶」を製造しました。

急速凍結と個別調理で素材の味をそのままに

「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結させることでおいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用しています。また、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工。専用マシンで商品毎に合わせた時間と速度でかき混ぜることで、素材のおいしさを楽しめるのが特長です。

『セブンカフェ スムージー 素材のおいしさ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊6～

https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30(https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30)

『セブンカフェ スムージー マシンのヒミツ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊7～

https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29(https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29)

担当者コメント

大阪・関西万博をきっかけに「抹茶スムージー」は大きな注目を集め、国内外のお客様から熱い支持をいただきました。世界規模での抹茶の人気が高まっている中で目指したのは、本格的な抹茶の味わいをセブン‐イレブンならではの手軽さでお届けしたい--そんな想いを込めて開発しました。ぜひ、この一杯で本物の抹茶の豊かな香りと濃厚な味わいをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。