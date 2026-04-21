親子で楽しみながら学べる体験イベント「親子フェア」を4月25日（土）に大宮門街で開催

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長：和田浩明）は、2026年4月25日（土）、大宮門街（埼玉県さいたま市）にて、親子で楽しめる体験型イベント「親子フェア」を開催いたします。

本イベントでは、子どもたちが主体となって参加できる「キッズフリマ」と、思い出づくりに最適なフォト撮影会を実施。楽しみながら学びや体験を得られる機会を提供いたします。

■ 子どもが“店主”になる「キッズフリマ」

キッズフリマは、売るのも買うのも子どもだけで行うフリーマーケットです。物の売り買いを通して、お金を稼ぐ「商売の面白さ」や、物を大切にする「リユース」の意識を自然と学ぶことができる、親子に大好評の人気企画です！

■ プロカメラマンによるフォト撮影会も同時開催

会場内にはフォトブースを設置し、お子様のハレの日を祝う「キッズフォトスタジオBEBE（https://www.kidsphoto-bebe.com/）」のプロカメラマンによる撮影会を実施。

かわいい衣裳を着て、成長の記念となる一枚を残していただけます。ご家族やご友人同士での参加も歓迎。

＼うれしい来場特典／（アンケート回答者対象）

当日アンケートにご回答いただいた方全員に、以下の特典をプレゼントいたします。

・フォト撮影会で使用できるキッズフォト１ポーズ（500円）無料券

・大宮門街併設カフェ「BLOOMY’S×Flory（https://omiya.bloomys-saitama.jp/）」 にて利用できるBLOOMY’Sスイーツ無料券 ※ドリンクワンオーダー制

※1世帯1回限り

「親子フェア」概要

会場：大宮門街（〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目118）

開催日時：2026年4月25日（土）10:00～17:00

サイト：https://kids-fm.jp/

▼ キッズフリマ

時間：11:00～12:00／14:30～15:30

参加費：無料（※出店予約は終了しています）

参加予約：https://kids-fm.jp/event/event-103722/

会場：1階 門街広場

▼ フォト撮影会

時間：10:00～17:00（最終受付16:30）

参加費：500円／名（1データ・レンタル衣裳・撮影料込み）

会場：1階 門街広場

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： http://www.alphaclub.co.jp/