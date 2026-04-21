株式会社リサ・パートナーズ

株式会社リサ・パートナーズ（以下「RISA」）は、NOT A HOTEL株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 Co-CEO：濱渦伸次、江藤大宗、以下「NOT A HOTEL」）に対して総額15億円の融資を実行いたしましたのでお知らせいたします。

本融資の背景と目的

NOT A HOTELは、「日本の価値を上げる」をミッションに掲げ 、世界的な建築家やクリエイターが手がける唯一無二の建築を中心に、専用ヘリコプターやクルーザーによるシームレスな移動、そして土地の魅力を味わうパーソナルなサービスを組み合わせた体験を届けています。同社はハイエンドな別荘をシェア購入できる独自のプラットフォームを展開し、全国10拠点の開業、累計契約高746億円、オーナー数1,195名と、既に強固な事業基盤を確立しています 。NOT A HOTEL独自のビジネスモデルと、裏付けられた資産価値、および将来的な成長性を高く評価し、今回のデットファイナンスによる支援を決定いたしました。今後もNOT A HOTELの持続的な成長を引き続きサポートしてまいります。

今後の展開について

RISAはこれまで、北海道から沖縄まで全国で180を超える提携金融機関や、シンガポール現地法人を拠点とした東南アジアのネットワーク、これまで培ってきた投融資のノウハウを活かし、国内外の企業に対して投融資を行ってまいりました。 今後も、伝統的な事業から先見性溢れる新しいビジネスモデルまで、幅広く、最適な金融ソリューションを提供してまいります。

NOT A HOTEL株式会社概要- 会社名 NOT A HOTEL株式会社- 所在地 東京都中央区晴海四丁目7番4号- 代表者 代表取締役 Co-CEO 濱渦 伸次、江藤 大宗- 資本金 111億円（資本準備金含む）- 従業員数 495名（2026年4月時点 / 常勤アルバイト含む）- 設立 2020年4月- 事業内容 NOT A HOTELの企画・販売・運営

株式会社リサ・パートナーズ

本社所在地：〒108-6219 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティＣ棟19階



〇本件に対するお問い合わせ先

プリンシパル投融資部 谷野、梶岡（03-5796-8510）