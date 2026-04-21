最大50%OFFの限定キャンペーン｜GO OUT JAMBOREE 2026 イベント協賛記念

深圳路知音科技有限公司

富士の麓に広がる開放的なフィールドでは、思い思いのスタイルでテントを張り、焚き火を囲み、音楽に身を委ねる人々の姿が印象的です。ここには「便利さ」や「効率」だけでは語れない、日常を少し離れた自由な時間が流れています。

富士山のふもとで、会場の人々は楽しさに満ちた和やかな雰囲気に包まれていました。

そしてその自由な時間を支えているのが、もうひとつの重要な存在--クルマです。

都市から自然へと人を運び、時には荷物を支え、時には小さな居場所にもなる。アウトドアを楽しむ多くの人にとって、クルマは単なる移動手段ではなく、“ライフスタイルの一部”と言えるでしょう。

本イベントを記念し、Amazonにて特別割引キャンペーンを実施いたします。

最新モデルを含む人気製品が、「数量限定」「期間限定（5/31まで）」で特別価格に。

ランクルオーナーの皆様はもちろん、全国のドライバーの皆様にご利用いただけます。

対象製品・特別価格一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102847/table/72_1_d94e7f702b926963738535caa6c012be.jpg?v=202604211151 ]多くの人気アイテムを取り揃えて展示しました。

こうしたライフスタイルの広がりの中で、オットキャストも本年のGO OUT CAMPにスポンサーとして参加しました。会場の一角には、小規模ながら体験スペースを設け、実際の使用シーンに近いかたちで車載デバイスの価値を感じていただける場をご用意しました。

従来の展示会とは異なり、ここでは一方的な説明や販売を目的とするのではなく、来場者との自然なコミュニケーションや体験を大切にしています。実際に立ち寄った多くのオートキャンプユーザーからは、機能の多さよりも「使いやすさ」や「接続の安定性」、そして旅の流れに無理なく馴染むかどうかが重要である、という声が多く聞かれました。

例えば、キャンプ地へ向かう長距離ドライブにおいては、安定したナビゲーションやスムーズな接続がドライバーの負担軽減につながります。また、到着後にはクリアなドライブレコーダーの映像が安全面での安心を支えるだけでなく、旅の記録としての価値も発揮します。こうした一つひとつの体験が、旅全体の快適さや安心感を大きく左右しているのです。

多くの来場者にご体験いただき、「すごい！」といった声も多く寄せられました。

アウトドアへ向かう時間も、現地で過ごすひとときも、クルマと過ごす時間は想像以上に長く、そして重要です。だからこそ私たちは、「特別な機能」ではなく、日常の延長として自然に使える体験を重視しています。

例えば、出発から目的地までの移動中には、直感的に操作できるインターフェースと安定した接続環境が、ドライバーのストレスを軽減します。スマートフォンとのスムーズな連携により、ナビゲーションや音楽再生もシームレスに行え、移動時間そのものをより快適なものへと変えてくれます。

また、万が一のトラブルや予期せぬ出来事に備えるドライブレコーダーは、安全面での安心を支えるだけでなく、旅の思い出を記録する存在としても活躍します。何気ない風景や道中の瞬間も、後から振り返ることのできる大切な記録になります。

さらに、設置のしやすさや日常的な使い勝手といった細かな部分も、長く使い続ける上では欠かせない要素です。アウトドアの自由な時間を邪魔しない、シンプルで安定した使用感こそが、多くのユーザーに選ばれる理由のひとつとなっています。

現在オンラインストアでは「GO OUT出展記念キャンペーン」を実施中です。

対象製品を期間限定の特別価格でご用意しておりますので、ぜひこの機会にご覧ください。

私たちの製品を通じて、皆さまの車内生活をより快適にできることこそが、私たちの使命です。

自然の中へと向かうすべてのドライブが、より安心で、より自由な時間となるように。

これからも、私たちはその体験を支える存在であり続けます。

Ottocast Mini Slim 黒

--挿すだけで、有線CarPlayをワイヤレス化！

ナビ、地図、電話、メッセージ、LINE、音楽など、CarPlayやAndroid Autoに対応したアプリはすべて、車の大画面に快適にワイヤレス表示できます。

スーパーミニサイズで、90°USBデザインを採用。サイズはわずか 20.7×20.7×23.5 mm で、限られた車内スペースを有効活用できます。

高い放熱性により熱がこもりにくく、長時間でも安心して使用可能です。配線の煩わしさを解消し、車内をすっきりとスタイリッシュに保てます。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR96TWX6

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割引額 50%OFF

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割引コード SLIGOOUT

コード使用期間 2026年4月20日から、2026年5月31日まで限定

Ottocast P3 Pro

Android 13 OS搭載

Google Play対応（多彩なアプリを自由にインストール可能）

ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応

AI音声アシスタントによるスマート操作

マルチウィンドウ（画面分割）対応

HDMI入力対応による高い拡張性

高精度GPS内蔵による安定したナビゲーション

OTA（Over-The-Air）によるオンラインアップデート対応

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH4SJDM2

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割引額 13,320円

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH4SJDM2

割引コード P3PGOOUT

コード使用期間 2026年4月20日から、2026年5月31日まで限定

Ottocast OttoScreenAI

Android 15 OS搭載

Google Play対応（多彩なアプリを自由にインストール可能）

8コアCPU＋4GB RAM＋64GB ROM（高速動作）

ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応

AI音声操作

高精度GPS内蔵

1920×720大画面＋画面分割対応

最大256GB SDカード拡張対応

直感的UI＋ワンタッチ操作

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX

💰 定価45,080 円の OttoScreenAI が、今なら 29,818 円でお求めいただけます！

割引額 15,262円

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX

割引コード SAIGOOUT

コード使用期間 2026年4月20日から、2026年5月31日まで限定

Ottocast Play2Video Ultra

YouTube / Netflix / Prime Video / Spotifyなど主要アプリ利用可能

ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応（ケーブル不要・安全運転）

車内エンタメ化（動画・音楽・IPTV対応）

USBメモリ再生対応（オフライン視聴可能）

Bluetooth 5.4＋WiFi 6搭載（高速・安定通信）

音声操作対応（Hey Siri／OK Google対応）

有線CarPlay搭載車98％対応

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GG8YKMXH

💰 定価26,999 円の Ottocast Play2Video Ultra が、今なら 14,999 円でお求めいただけます！

割引額 13,569円

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GG8YKMXH

割引コード P2VGOOUT

コード使用期間 2026年4月20日から、2026年5月31日まで限定

タッチ操作に対応していない車載ディスプレイの場合は、リモコン付きセットをご選択いただけます。

💰 定価27,999 円のが、今なら 15,999 円でお求めいただけます！

割引額 13,569円

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDJ9VS5Y

割引コード GOOUTP2V

コード使用期間 2026年4月20日から、2026年5月31日まで限定

▼割引コード使用の手順

ステップ１.

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ２.

注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。

‍♀️オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。 ‍♀️

■日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適を取得しています。

無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。

日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

⭕使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。

⭕1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心してご利用いただけます。

オットキャスト 公式サイト

ブランドページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/ottocast

ブランドページ（楽天）：https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/

YouTube：https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

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Instagram：https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/

Ottocast（オットキャスト）は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に30カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。