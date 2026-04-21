5/1（金）発売「anan」ホークススペシャルエディションバックカバー解禁！販売＆グッズ情報も

福岡ソフトバンクホークス株式会社

5月1日（金）発売の女性ファッション誌「anan」福岡ソフトバンクホークススペシャルエディションのバックカバーが解禁！松本裕樹投手、野村勇選手、柳町達選手、大津亮介投手、正木智也選手の5選手がスーツスタイルでクールに決めた表紙から一変、今回はカジュアルなスタイリングで、笑顔満載の自然体ショットを披露。みずほPayPayドーム福岡横の百道浜で、リラックスした雰囲気の中撮影に臨みました。

(C)マガジンハウス2026/anan

【商品概要】

掲載誌：anan2494号 福岡ソフトバンクホークススペシャルエディション

発売日：5月1日（金）

※九州地区では5月2日（土）以降販売予定

予価：1,300円（税込）

出版社：株式会社マガジンハウス

全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店で販売

https://magazineworld.jp/anan/

※発売日前日の夕方更新予定

さらに、スペシャルエディションに綴じ込みされる「ananオリジナルカード」より、松本裕樹投手と柳町達選手のカードを特別に先行公開！オリジナルカードは全12種類。ソロカットや集合カットなど、クールな表情から笑顔まで、5選手の多彩な魅力をお楽しみいただけます。また、カード裏面に記載されたシリアルコードを同じく記載の二次元バーコードにアクセスして入力するとホークスカードコレクション「タカコレ」内でデジタルカードとしてもゲットできます。リアルでもデジタルでもぜひお楽しみください！

【タカコレとは】

https://cc.takacolle.softbankhawks.co.jp/

そして、5月2日（土）よりHAWKS STORE各店舗での本誌の発売が決定しました！ご購入いただいた方にはHAWKS STORE 限定特典として本誌とじ込みとは異なる「ananオリジナルカード」（全6種）をランダムで1冊につき1枚プレゼントいたします。内容はもらってからのお楽しみ♪

【発売日】

5月2日（土）

【販売店舗】

●HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）

●HAWKS STORE ANNEX（みずほPayPayドーム もつ鍋おおやま5ゲート外）

●HAWKS STORE FAMILY（みずほPayPayドーム 4ゲート外）

●HAWKS STORE PLAYERS（みずほPayPayドーム やまやめんたいこ6ゲート外）

●コンコース内グッズショップ各店

●MARK IS 福岡ももちPOP UPストア

●HAWKS STORE 筑後店（タマホームスタジアム筑後 3塁側階段前）

※筑後店は5月4日（月・祝）より販売予定

※ananオリジナルカードの絵柄の選択はできません

また、「anan」福岡ソフトバンクホ―クススペシャルエディションに掲載される撮りおろし写真のグッズ発売が決定！5月1日（金）からHAWKS STORE ・ホークス公式オンラインストアにて販売いたします。タオルやキーホルダー、ソロアクリルスタンド等、クールなショットから自然体のショットまでをふんだんに使用したアイテムを発売予定！アイテムビジュアルは発売日に公開！どうぞお楽しみに♪

【ananコラボグッズラインナップ】

●マイクロファイバータオル 全7種 2,200円

●アクリルキーホルダー 全9種 1,000円

●マグカップ＆アクリルコースター 全7種 2,700円

●ハーフタペストリー全5種 9,000円 ※EC受注のみ

●ソロアクリルスタンド 全5種 1,100円

●多重アクリルスタンド 全2種 2,500円

●スクエアクッション 全5種 3,800円

●シークレット缶バッジ 全10種 700円

※価格は全て税込です。

【販売店舗/発売日】

●ホークス公式オンラインストア/5月1日（金）

●MARK IS 福岡ももちPOP UPストア/5月1日（金） 10:00～ ※一部商品のみの取り扱い

●HAWKS STORE ANNEX（みずほPayPayドーム もつ鍋おおやま5ゲート外）/5月1日（金）14:00～

●HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）/5月4日（月・祝）10:00～

※発売日は現時点での予定日となり、変動する可能性がございます。

※商品在庫数には限りがあります。売り切れの場合はご容赦ください。

※HAWKS STORE HOMEについては当日の在庫状況によっては販売が無い場合がございます。

※当日の状況によりご購入制限を設ける可能性がございます。

【販売に伴う注意事項】

●HAWKS STORE ANNEX

［入店待機列］5月1日（金）13:00頃より待機列にお並びいただけます

※当日の状況により前後する可能性があります。

※待機列の途中合流は禁止です。

※シート張りなどによる列を離れての待機列の確保はできません。

※待機列にお並びの際は、スタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします。

5月2日（土）～24日（日）の期間、BOSS E・ZO FUKUOKA 4F「王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル」にて、『ananホークススペシャルエディション』の発売を記念した特別写真展を開催します。本展示では、本誌に掲載された写真を拡大したパネルのほか、撮影時のオフショットや選手スタンドパネルなど、ここでしか見られない内容をお届けします♪また、王貞治ベースボールミュージアム入場券とananがセットになったお得な特別チケットも販売！特別チケットのananにはノベルティとして限定デザインのタカコレリアルカードがついてくる♪（カードは「HAWKS STORE HOME」で販売されるananのノベルティと同じものです）この機会に王貞治ベースボールミュージアムにお越しください！

【写真展の詳細はこちら】

https://e-zofukuoka.com/news/event/2026042035894/