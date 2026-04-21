中電技術コンサルタント株式会社（以下「当社」）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「自治体DX展」に出展いたします。

中電技術コンサルタント株式会社

本展示会は、自治体・公共機関が抱えるさまざまな課題に対し、最新のデジタル技術やソリューションを紹介する国内最大級の専門展示会です。当社ブースでは、3次元映像やAI、GIS、リモートセンシングなどの先端技術を活用し、インフラ維持管理の高度化、防災・減災対策の強化、ならびに行政業務の効率化・高度化を支援する各種システムをご紹介します。

■出展予定内容

1．土砂災害警戒情報システム

全国17自治体で導入実績を持ち、全国シェア1位を誇る土砂防災システムをご紹介します。

GISを活用した直感的に分かりやすい防災情報の提供に加え、スマートフォンの位置情報を活用し、住民一人ひとりの災害リスクに応じた情報配信を実現する仕組みをご覧いただけます。

2．インフラマネジメントシステム

3次元映像情報とAIを活用し、道路・橋梁などのインフラ維持管理における点検・管理業務の効率化および省人化を実現するシステムをご紹介します。

あわせて、AIによる住民通報の自動応答システムや、施設の劣化予測機能を組み込んだ統合型プラットフォームについてもご紹介します。

3．行政事務支援システム

産業廃棄物処理業許可管理システム、盛土防災情報管理システム、占用許可システム、橋梁アセットマネジメントシステムなど、法令に基づく行政業務を効率化・高度化する各種支援システムをご紹介します。

業務内容や運用に寄り添いながら、最適なシステムを共に検討し、情報技術の力で行政事務を支援します。

4．リモートセンシング技術

人工衛星データや地上観測機器を活用した、海洋・海事産業の育成支援や海洋4D情報のモバイル化技術をご紹介します。

海洋情報の可視化を通じて、地域資源の活用や新たな産業創出につながる技術事例をご覧いただけます。

当社ブースでは、自治体・公共機関が直面する防災、インフラの老朽化、人手不足、行政DXといった課題に対し、技術と知見を融合したソリューションを、導入事例やデモンストレーションを交えてご紹介いたします。ぜひお気軽に当社ブースにお立ち寄りください。

ブースイメージ

出展概要

■ 名 称 自治体・公共Week2026「第6回 自治体DX展」 https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

■ 主 催 RX Japan株式会社

■ 会 期 2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00-17:00

■ 会 場 東京ビッグサイト 西展示棟1階アトリウム 小間番号 G16-15