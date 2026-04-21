作品募集開始！第8回ポラスグループおえかきコンクール昨年の応募総数は3,085作品

ポラス株式会社

ポラスグループ ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2026年4月21日より、「第8回ポラスグループおえかきコンクール」（主催：ポラス株式会社、後援：越谷市、さいたま市、草加市、松戸市、柏市、流山市、吉川市、野田市、船橋市、川口市）の作品募集を開始します。（概要は別紙参照）本コンクールは、地域密着型経営を推進する当社が、地域への感謝の気持ちを込めて、2019 年に創業50 周年を迎えたポラスグループの記念事業の1 つとして創設し、以降毎年開催をしております。第7 回となった昨年は、全国から生き生きとして夢のある3,085点もの作品をご応募いただきました。

テーマは、「住んでみたい夢の家・街」とし、

子どもたちが豊かな感性を育み、生まれ育ったマ

イホーム・マイホームタウンへの愛着を抱く端緒

となることを願っております。なお、小さなお子

様に「家」「街」について考えていただく機会と

するため、応募は未就学児を対象とさせていただ

いております。本年は越谷市、さいたま市、草加市、松戸市、柏市、流山市、吉川市、野田市、船橋市に、新たに川口市を加えた10 の自治体にご後援をいただきました。結果の発表は、2026 年11 月下旬に「ポラスグループおえかきコンクール」ホームページにて行います。多くのお子様からの、明るく夢のある作品をお待ちしています。

応募票は下記『第8 回ポラスグループおえかきコンクール』WEB サイトよりダウンロードをお願いします。：https://www.polus.co.jp/articles/oekaki/

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/(https://www.polus.co.jp/)

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease(https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease)

【 別 紙 】

「第8回ポラスグループおえかきコンクール」概要

【テーマ】住んでみたい夢の家・街

□ 主催 ： ポラス株式会社

□ 後援 ： 越谷市、さいたま市、草加市、松戸市、柏市、流山市、吉川市、野田市、船橋市、川口市

□ 協力 ： 越谷市住まい・まちづくり協議会、越谷美術協会、埼玉大学 教育学部 木材研究室、

NPO法人木育・木づかいネット

□ 審査員 ： 若色 欣爾 越谷市住まい・まちづくり協議会 会長

山崎 正 越谷美術協会 会長

浅田 茂裕 埼玉大学 教育学部 教授、NPO法人木育・木づかいネット 理事長

野村 壮一郎 ポラスグループ社員 グッドデザイン賞受賞ディレクター

大湖 正之 ポラスグループ社員 グッドデザイン賞受賞デザイナー

□ 各賞 ：

□ 作品締切日 ： 2026年9月7日（月）必着

□ 応募資格 ： 未就学児（小学生未満）

□ 用紙・画材 ： 8切サイズの画用紙 ／ クレヨン、絵具、水性ペンなど画材は自由

□ 発表： 2026年11月下旬 ポラスグループおえかきコンクールホームページにて

(https://www.polus.co.jp/articles/oekaki/)

□ 展示場所 ： 後援自治体の公共施設等で開催予定（詳細は11月下旬以降ホームページにて公開予定）

□ 事務局 ： ポラスグループ おえかきコンクール事務局

〒343-0845埼玉県越谷市南越谷1-21-2（ポラス株式会社 本社ビル内）

E-mail：soumu.service-ye＠polus.co.jp