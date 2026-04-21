インドの貧困地域で、尊厳と正しい選択を学ぶ新たな教育活動「Garima Class」を開始

インドの貧困地域で「Garima Class」を開始

NPO法人結び手

NPO法人結び手（代表理事：福岡洸太郎）およびMusubi-Te Foundationは、インドの貧困地域に暮らす子どもたちを対象に、尊厳と行動の土台を育てる教育活動「Garima Class」を開始しました。

Garima Classは、単なる学習支援ではありません。読み書きや計算ができるようになることは重要ですが、それだけでは、差別や暴力、不正、諦めといった”現在の当たり前”を乗り越えることはできません。現場では、教育を受けてもなお、差別を再生産し、不正に加担し、声を上げられず、自分や他者の価値を見失ってしまい、加害者になっていく現実があります。

Garima Classを始めた背景

結び手は「外部環境が原因で努力できない人をゼロにする」という理念のもと、インドの貧困地域で基礎教育支援を続けています。その中で見えてきたのは、学力の不足だけでなく、差別、暴力、不正、諦めが日常の中で当たり前になってしまう構造そのものに向き合わなければ、本質的な変化は生まれないという現実です。

文字が読めるようになること、数字が分かるようになることは大切です。しかし、それだけでは、人が自分の尊厳を守り、他者の尊厳を傷つけず、より良い行動を選ぶことにはつながりません。だからこそ、結び手は基礎教育に加えて、行動と価値観の倫理的な土台に踏み込む教育が必要だと考え、Garima Classを開始しました。

「Garima」に込めた意味

「Garima」とは、ヒンディー語で「尊厳」を意味します。Garima Classでは、子どもたちが自分自身の価値を知り、他者の価値も認めながら生きるための土台を育てていきます。

授業では、自分を大切にすること、他者を傷つけないこと、差別や暴力を当たり前にしないこと、困った時に信頼できる大人へ助けを求めること、不正や嘘に流されずに行動することなどを、現地の実態に合わせた形で学びます。実際の社会でそのような場面に出会した時、一歩止まって考え、正しい選択をすることができる人間を教育していきます。

Garima Classで目指すこと

Garima Classの目的は、知識を一方的に教え込むことではありません。子どもたちが自分で考え、話し合い、日々の行動を見つめ直し、より良い選択をできるようになることを目指しています。

授業では、現場で起きている出来事に近い題材を扱いながら、「なぜその行動が起きるのか」「どうすれば違う選択ができるのか」を丁寧に考える時間をつくります。表面的なルールの押し付けではなく、行動の背景にある構造や習慣に向き合うことを重視しています。

基礎教育だけでは届かない課題に向き合う

結び手はこれまで、インドの貧困地域において、基礎教育支援、女性の自立支援、災害支援、調査活動を行ってきました。その現場で繰り返し直面してきたのが、学力支援だけでは変えきれない課題です。

たとえば、差別が当たり前になっていること、不正が合理的な選択として受け入れられてしまうこと、暴力が日常の延長線上にあること、自分には選択肢がないと諦めてしまうこと。こうした課題に対して必要なのは、単なる知識の提供ではなく、人が人としてどう生きるかを考える教育だと私たちは考えています。

代表コメント

NPO法人結び手代表理事の福岡洸太郎は、次のように述べています。

「教育という言葉に、過剰な期待をしてはいけないと私は考えています。なぜなら、教育を受けた先にさえ、差別や汚職、暴力や排除は存在するからです。だからこそ必要なのは、文字や数字だけではなく、人が人間としてどう生きるかを考える教育です。Garima Classを通じて、子どもたちが自分の尊厳を理解し、他者の尊厳も守れるようになることを目指します。」

今後の展望

今後、NPO法人結び手は、Garima Classを継続的に実施しながら、現場での改善を重ね、より多くの子どもたちに届けていく予定です。基礎教育と尊厳教育の両輪によって、外部環境に縛られず、子どもたちが自ら未来を選び取れる社会の実現を目指します。

団体概要 NPO法人結び手 / Musubi-Te Foundationについて

Musubi-Teは、「外部環境が原因で努力できない人をゼロにする」ことを目指し、インドおよび日本で活動する団体です。教育支援、女性の自立支援、災害支援、調査活動を通じて、生まれた場所や置かれた環境によって機会を奪われる人を減らすための実践を続けています。

問い合わせ先

info@musubite.org

代表 福岡