インティメート・マージャー、6/17（水）、宣伝会議サミットに出展決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下：当社）は、株式会社宣伝会議（本社：東京都港区、以下：宣伝会議）が2026年6月17日（水）に開催する「宣伝会議サミット」にブース出展することをお知らせいたします。



■宣伝会議サミットとは

「宣伝会議サミット」は、売上などの定量的な成果だけでなく、マーケティングやコミュニケーションによって育まれる“目に見えない価値”に焦点を当て、その重要性を再考するイベントです。

今回のテーマは「BRAND × AMPLIFY ─ 伝える時代から、増幅される時代のブランド戦略」。広告、PR、コンテンツ、体験設計などがどのように連動し、ブランド価値を増幅させるのかを実践事例とともに考察し、短期成果と中長期のブランド価値をつなぐ視点を提示します。

■当ブースの見どころ

その広告、利益につながっていますか？競合の見立てがズレている可能性はありませんか。インティメート・マージャーは、約10億のオーディエンスデータを活用し、企業名からAIが競合を予測。これまで把握しきれなかった競合や顧客の動きを可視化し、ターゲティング精度の向上に貢献します。さらに、競合と接触中のユーザーへの広告配信も可能となり、成果につながる施策設計を支援します。

ブースでは、自社名を入力するだけで競合分析のデモをご体験いただけます。具体的な活用イメージをその場でご確認いただけます。

また、当日ブースにお越しいただいた方限定で、オリジナルノベルティ「3in1ケーブル」または「オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。



※数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

＜宣伝会議サミット概要＞

・日程：2026年6月17日（水）10:00～18:00（予定）（開場：9:30）

・会場：浜松町コンベンションホール(〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目3番1号)

・主催：株式会社宣伝会議

・参加費：無料（事前登録制）

・イベントURL：

https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/summit2606/(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/summit2606/)

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

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