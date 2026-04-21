【ステーキのあさくま】京都エリアに4年ぶり再出店、「ステーキのあさくま京都伏見店」を6月にオープン

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）は、2026年6月、「ステーキのあさくま 京都伏見店」をオープンいたします。京都エリアへの出店は、4年ぶりの再出店となります。

新たにオープンする京都伏見店は、120席を備え、駐車場40台を完備した店舗です。ご家族でのお食事をはじめ、ご友人同士のお集まり、日常使いから週末の外食まで、幅広いシーンでご利用いただける店舗を目指してまいります。

■ 京都エリアに4年ぶりの再出店

あさくまは、1948年創業のステーキ＆ハンバーグレストランとして、長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。ステーキやハンバーグを中心に、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけるレストランとして、日常のお食事から記念日まで、さまざまなシーンでご利用いただいています。

このたびオープンする京都伏見店は、京都エリアにおける4年ぶりの再出店です。地域の皆さまにあらためて「ステーキのあさくま」の魅力をお届けし、日々のお食事の場としてはもちろん、ご家族やご友人とゆったりとした時間を過ごしていただける場として、長く親しまれる店舗づくりを進めてまいります。

■ “いつものあさくま”を京都伏見でも

京都伏見店では、あさくま自慢のステーキやハンバーグに加え、45品目のサラダバーをご用意いたします。

サラダや惣菜、フルーツ、スイーツに加え、麻婆豆腐などのホットバーも取り揃え、世代を問わずお楽しみいただける内容でご提供いたします。さらに、あさくまの名物である濃厚なコーンスープや、牛すじ入りカレーなど、長年ご支持いただいている定番の味わいもお楽しみいただけます。

ご家族連れのお客様から学生、会社員、シニア層まで、幅広いお客様にご満足いただける、地域に根ざした店舗を目指してまいります。

■ ご家族でも利用しやすい、120席・駐車場40台の店舗

サーロインステーキ名物コーンスープ

京都伏見店は、120席のゆったりとした客席を備え、駐車場40台を完備しています。お一人でのお食事はもちろん、ご家族での団らん、ご友人同士でのお集まり、週末の外食など、さまざまな利用シーンに対応いたします。

落ち着いてお食事を楽しんでいただける空間づくりと、あさくまらしい商品・サービスを通じて、地域のお客様に安心してご利用いただける店舗運営に努めてまいります。

■ 新店舗概要

店舗名：ステーキのあさくま 京都伏見店

オープン：2026年6月

所在地：京都府京都市伏見区横大路芝生34番地

席数：120席

駐車場：40台

営業時間：詳細は後日公開予定

■公式サイト・SNS

ステーキのあさくま京都伏見店 外観イメージ

公式サイト

HP：https://www.asakuma.co.jp/

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP

■企業概要

【経営理念】『食』を通じて、社会に貢献していく

あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。

社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。

会社名：株式会社あさくま

代表取締役社⾧：廣田 陽一

設立：1948年12月10日

事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業

住所：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地